МОРАВСКИЕ БРАТЬЯ

МОРАВСКИЕ БРАТЬЯ - чеш­ских бра­тьев община, герн­гу­те­ры. Чешская ре­лигиозная ор­га­ни­за­ция, по­рож­дён­ная Гу­сит­ским дви­же­ни­ем, став­шая в эпо­ху Ре­фор­ма­ции од­ним из про­те­ста­нт­ских те­че­ний.

Ос­но­ва­но в 1457-1458 годы в ме­стеч­ке Кун­вальд (Че­хия) от­ко­лов­ши­ми­ся от ут­ра­к­ви­стов (см. в статье Гу­сит­ское дви­же­ние) по­сле­до­ва­те­ля­ми Яна Гу­са и Ие­ро­ни­ма Праж­ско­го.

Главный идео­лог объ­е­ди­не­ния - Пётр Хель­чиц­кий (около 1390 - около 1460 годов) в сочинении «Се­ти ве­ры» (1455 год, издан в 1521 году) идеа­ли­зи­ро­вал ран­не­хри­сти­ан­ские об­щи­ны и объ­я­вил их со­вер­шен­ной фор­мой об­ще­ст­ва, к вос­ста­нов­ле­нию ко­то­рой долж­ны стре­мить­ся все ис­тин­ные хри­стиа­не.

В 1467 году его по­сле­до­ва­те­ли объ­еди­ни­лись в ас­со­циа­цию «Брат­ст­во За­ко­на Хри­сто­ва» («Unitas Fratrum») во гла­ве с Мат­тиа­сом фон Кун­валь­дом, став­шим их пер­вым епи­ско­пом.

К нача­лу лю­те­ран­ской Ре­фор­ма­ции «Брат­ст­во» на­счи­ты­ва­ло около 200 тыс. чле­нов и около 400 при­хо­дов. Оно под­дер­жи­ва­ло ак­тив­ные кон­так­ты с М. Лю­те­ром, Ж. Каль­ви­ном , М. Бу­це­ром и другими дея­те­ля­ми Ре­фор­ма­ции, од­на­ко пер­во­на­чаль­но рас­хо­ди­лось с ни­ми по ря­ду во­про­сов (от­ме­на ре­фор­ма­то­ра­ми це­ли­ба­та свя­щен­ст­ва, ис­по­ве­ди и др.). В 1575 году бы­ло дос­тиг­ну­то ве­ро­учи­тель­ное со­гла­ше­ние с лю­те­ра­нами, позд­нее - с ре­фор­ма­та­ми и др.

«Брат­ст­во» сыг­ра­ло важ­ную роль в ста­нов­ле­нии об­ра­зо­ва­ния и литературы на чешском языке (вид­ный дея­тель дви­же­ния - Я.А. Ко­мен­ский).

По­сле по­бе­ды Контр­ре­фор­ма­ции в Че­хии дея­тель­ность «Брат­ст­ва» в 1621 году бы­ла за­пре­ще­на, од­на­ко оно про­дол­жа­ло су­ще­ст­во­вать под­поль­но и со­хра­ня­ло свой епи­ско­пат.

В 1722 году граф Ни­ко­лас Цин­цен­дорф (1700-1760 годы) в сво­ём по­ме­стье Герн­гут (нем. Hernhut - Бо­жия ох­ра­на) в Сак­со­нии, близ Дрез­де­на, ос­но­вал ко­ло­нию чле­нов «Брат­ст­ва» - Моравских братьев (герн­гу­те­ров), ко­то­рую так­же по­пол­ни­ли по­сле­до­ва­те­ли других ре­лигиозных те­че­ний, под­вер­гав­ших­ся в Гер­ма­нии го­не­ни­ям (при­вер­жен­цы пие­тиз­ма, ре­фор­ма­ты и др.).

Официально об­щи­на счи­та­лась лю­те­ран­ской, т. к. при­ня­ла Аугс­бург­ское ис­по­ве­да­ние. Ко­ло­ни­сты на­зы­ва­ли се­бя «за­ква­ской», ко­то­рая долж­на сде­лать но­ми­наль­ных хри­сти­ан на­стоя­щи­ми во всём ми­ре. Цин­цен­дорф пред­по­ла­гал соз­дать изо­ли­ро­ван­ные от ми­ра не­боль­шие об­щи­ны, чле­ны ко­то­рых раз­ви­ва­ли бы лич­ное бла­го­чес­тие и брат­ские от­но­ше­ния, не до­пус­каю­щие уг­луб­ле­ния в док­три­наль­ные спо­ры.

С 1730-х годов Моравские братья на­ча­ли от­прав­лять мис­сио­не­ров в Вест-Ин­дию, Грен­лан­дию, Северную и Южную Аме­ри­ку, Аф­ри­ку и т. д. Моравские братья ока­за­ли влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ре­лигиозных взгля­дов Дж. Уэсли, ос­но­ва­те­ля об­щин ме­то­ди­стов.

В 1729 году Моравские братья поя­ви­лись в Рос­сии (в Лиф­лян­дии) (здесь ча­ще их на­зы­ва­ли герн­гу­те­ра­ми). Они ста­ли при­вле­кать в свои об­щи­ны ме­ст­ных кре­сть­ян - эс­тон­цев и ла­ты­шей, что при­ве­ло к за­пре­ту дея­тель­но­сти Моравских братьев в Ост­зей­ских зем­лях (1743 год).

В 1764 году императрица Ека­те­ри­на II от­ме­ни­ла этот за­прет и раз­ре­ши­ла Моравским братьям се­лить­ся в Рос­сии. В 1765 году близ г. Ца­ри­цын (ны­не Вол­го­град) Моравскими братьями бы­ла ос­но­ва­на ко­ло­ния Са­реп­та (ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 1892 году; ны­не лю­те­ран­ский при­ход и му­зей в чер­те Вол­го­гра­да).

Во второй половине XIX века в Рос­сии и ев­ропейских стра­нах Моравские братья по­сте­пен­но вли­лись в со­став лю­те­ран­ских церк­вей.

Су­ще­ст­вую­щая ны­не в Че­хии Цер­ковь Моравских братьев обыч­но рас­смат­ри­ва­ет­ся как лю­те­ран­ская.

Свою иден­тич­ность Моравские братья со­хра­ни­ли в Аме­ри­ке. Там они впер­вые об­ос­но­ва­лись в г. Са­ван­на (ны­не штат Джорд­жия), в 1734 году пе­ре­се­ли­лись в Пен­силь­ва­нию, где в 1741 году ос­но­ва­ли го­ро­да На­за­рет, Ли­тиц и (при уча­стии са­мо­го Ни­ко­ла­са Цин­цен­дор­фа) Бет­ле­хем; в 1752-1753 годы по­яви­лось несколько по­се­ле­ний в Северной Ка­ро­ли­не. Кре­щён­ные ими ин­дей­цы Пен­силь­ва­нии счи­та­лись пол­но­прав­ны­ми гра­ж­да­на­ми ко­ло­нии. Моравские братья вы­сту­па­ли за от­ме­ну раб­ст­ва, но в по­ли­тической борь­бе XVIII-XIX веков при­дер­жи­ва­лись ней­тра­ли­те­та.

Все Моравские братья при­ни­ма­ют Апо­столь­ский сим­вол ве­ры, отдельные об­щи­ны при­дер­жи­ва­ют­ся ве­ро­уче­ния Ни­ко­ла­са Цин­цен­дор­фа, лю­те­ран­ско­го или каль­ви­ни­ст­ско­го ве­ро­уче­ния. Со­глас­но уче­нию Моравских братье, ве­рую­щий дол­жен по­свя­тить се­бя Хри­сту и стре­мить­ся к мис­тическому един­ст­ву с Ним. Кре­ще­ние со­вер­ша­ет­ся над деть­ми, ча­ще об­ли­ва­ни­ем, но рас­смат­ри­ва­ет­ся не как та­ин­ст­во, а как пуб­лич­ный акт по­свя­ще­ния ре­бён­ка Хри­сту. Та­ин­ст­вом яв­ля­ет­ся Ев­ха­ри­стия, она счи­та­ет­ся од­ним из главынх средств еди­не­ния с Бо­гом; со­хра­ня­ет­ся при­ча­ще­ние ми­рян под обо­и­ми ви­да­ми (Те­лом и Кро­вью Хри­сто­вы­ми). У Моравских братьев су­ще­ст­ву­ет бо­га­тая гим­но­гра­фия.

На начале XXI века Мо­рав­ская цер­ковь объ­е­ди­ня­ет 18 цер­ков­ных про­вин­ций (фак­ти­че­ски са­мо­сто­ятельных ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций). Выс­шим ор­га­ном Церк­ви яв­ля­ет­ся Си­нод Еди­не­ния (со­би­ра­ет­ся, как пра­ви­ло, 1 раз в 7 лет).

Все­го в ми­ре про­жи­ва­ют около 800 тыс. Моравских братьев, в т. ч. 60% - в Тан­за­нии и ЮАР.

Боль­шин­ст­во про­вин­ций Мо­рав­ской церк­ви вхо­дят во Все­мир­ный со­вет церк­вей, ак­тив­но уча­ст­ву­ют в эку­ме­нических дви­же­нии.

Моравские братья про­дол­жа­ют уде­лять мно­го вни­ма­ния мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти (в Аф­ри­ке, Юж. Аме­ри­ке, Ка­на­де и др.). В Ал­лен­тау­не (штат Пен­силь­ва­ния ) дей­ст­ву­ют Мо­рав­ский кол­ледж и Мо­рав­ская бо­го­слов­ская се­ми­на­рия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)