МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД - нравственные или физические страдания, причинённые действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), либо нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имуществ. права гражданина.
Компенсация Моральный вред - один из способов защиты нематериальных благ.
Основания и размер компенсации определяются правилами, предусмотренными ГК РФ.
Моральный вред, причинённый действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации лишь в случаях, предусмотренных законом. Моральный вред подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим его противоправными виновными (умышленно или по неосторожности) действиями (бездействием).
Вместе с тем законом предусмотрены случаи возмещения морального вреда независимо от вины (например, при причинении вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, и др.). Моральный вред возмещается в денежном выражении. Размер компенсации должен быть определён судебным решением или соглашением между потерпевшим и причинителем вреда. Компенсация морального вреда не зависит от возмещения имущественного вреда, поэтому моральный вред может компенсироваться как наряду с возмещением имущественного вреда, так и самостоятельно.
В правовых системах большинства развитых стран отсутствует термин «моральынй вред», хотя существуют сходные по содержанию и более разработанные, нежели в России, институты.
Так, в законодательстве Великобритании и США используется понятие «психический вред» (psychological injury), а в романо-германском праве компенсация морального вреда именуется «денежной компенсацией за страдания» (Schmerzensgeld).