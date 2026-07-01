МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД - нрав­ст­вен­ные или фи­зи­че­ские стра­да­ния, при­чи­нён­ные дей­ст­вия­ми (без­дей­ст­ви­ем), по­ся­гаю­щи­ми на при­над­ле­жа­щие гра­ж­да­ни­ну от ро­ж­де­ния или в си­лу за­ко­на не­ма­те­ри­аль­ные бла­га (жизнь, здо­ро­вье, дос­то­ин­ст­во лич­но­сти, де­ло­вая ре­пу­та­ция, не­при­кос­но­вен­ность ча­ст­ной жиз­ни, лич­ная и се­мей­ная тай­на и т. п.), ли­бо на­ру­шаю­щи­ми его лич­ные не­иму­щественные пра­ва (пра­во на поль­зо­ва­ние сво­им име­нем, пра­во ав­тор­ст­ва и другие не­иму­щественные пра­ва в со­ответ­ст­вии с за­ко­на­ми об ох­ра­не прав на ре­зуль­та­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти), ли­бо на­ру­шаю­щи­ми иму­ществ. пра­ва гра­ж­да­ни­на.

Ком­пен­са­ция Моральный вред - один из спо­со­бов за­щи­ты не­ма­те­ри­аль­ных благ.

Ос­но­ва­ния и раз­мер ком­пен­са­ции оп­ре­де­ля­ют­ся пра­ви­ла­ми, пре­ду­смот­рен­ны­ми ГК РФ .

Моральный вред, при­чи­нён­ный дей­ст­вия­ми (без­дей­ст­ви­ем), на­ру­шаю­щи­ми иму­щественные пра­ва гра­ж­да­ни­на, под­ле­жит ком­пен­са­ции лишь в слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном. Моральный вред под­ле­жит воз­ме­ще­нию в пол­ном объ­ё­ме ли­цом, при­чи­нив­шим его про­ти­во­прав­ны­ми ви­нов­ны­ми (умыш­лен­но или по не­ос­то­рож­но­сти) дей­ст­вия­ми (без­дей­ст­ви­ем).

Вме­сте с тем за­ко­ном пре­ду­смот­ре­ны слу­чаи воз­ме­ще­ния морального вреда не­за­ви­си­мо от ви­ны (например, при при­чи­не­нии вре­да рас­про­стра­не­ни­ем све­де­ний, по­ро­ча­щих честь, дос­то­ин­ст­во и де­ло­вую ре­пу­та­цию гра­ж­да­ни­на, и др.). Моральный вред воз­ме­ща­ет­ся в де­неж­ном вы­ра­же­нии. Раз­мер ком­пен­са­ции дол­жен быть оп­ре­де­лён су­деб­ным ре­ше­ни­ем или со­гла­ше­ни­ем ме­ж­ду по­тер­пев­шим и при­чи­ни­те­лем вре­да. Ком­пен­са­ция морального вреда не за­ви­сит от воз­ме­ще­ния иму­щественного вре­да, по­это­му моральный вред мо­жет ком­пен­си­ро­вать­ся как на­ря­ду с воз­ме­ще­ни­ем иму­щественного вре­да, так и са­мо­стоя­тель­но.

В пра­во­вых сис­те­мах боль­шин­ст­ва раз­ви­тых стран от­сут­ст­ву­ет тер­мин «моральынй вред», хо­тя су­щест­ву­ют сход­ные по со­дер­жа­нию и бо­лее раз­ра­бо­тан­ные, не­же­ли в Рос­сии, ин­сти­ту­ты.

Так, в за­ко­но­да­тель­ст­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии и США ис­поль­зу­ет­ся по­ня­тие «пси­хи­чес­кий вред» (psy­cho­logical injury), а в ро­ма­но-гер­ман­ском пра­ве ком­пен­са­ция морального вреда име­ну­ет­ся «де­неж­ной ком­пен­са­ци­ей за стра­да­ния» (Schmerzensgeld).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)