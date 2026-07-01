МОРА
МОРА (от лат. mora - замедление, промедление, пауза) - ритмическая единица, выделяемая в фонологии древнегреческого, латинского, санскрита, японского и ряда других языков.
Мора равна открытому слогу с краткой гласной и компонентам слогов более сложного состава, если эти компоненты проявляют функциональное сходство с кратким слогом: могут нести собственное ударение, учитываются при определении места ударения, закономерностей «фонологической длины» морфем и слов (см. Акцентология), стихотворных размеров и т. п.
Мора могут быть слоговыми, гласными, согласными.
Слог «согласный + гласный» равен одной слоговой мора; слог «согласный + долгий гласный» разлагается на слоговую мору (согласный + гласный) и гласную мору (гласный); слог «согласный + гласный + согласный» разлагается на слоговую мору (согласный + гласный) и согласную мору (согласный); слог «согласный + согласный + гласный» (в японском языке) разлагается на согласную мору (согласный) и слоговую мору (согласный + гласный).