МОРА

МОРА (от лат. mora - за­мед­ле­ние, про­мед­ле­ние, пау­за) - рит­ми­че­ская еди­ни­ца, вы­де­ляе­мая в фо­но­ло­гии древнегреческого, латинского, сан­ск­ри­та , япон­ско­го и ря­да других язы­ков.

Мора рав­на от­кры­то­му сло­гу с крат­кой глас­ной и ком­по­нен­там сло­гов бо­лее слож­но­го со­ста­ва, ес­ли эти ком­по­нен­ты про­яв­ля­ют функ­цио­наль­ное сход­ст­во с крат­ким сло­гом: мо­гут не­сти собственное уда­ре­ние, учи­ты­ва­ют­ся при оп­ре­де­ле­нии мес­та уда­ре­ния, за­ко­но­мер­но­стей «фо­но­ло­гической дли­ны» мор­фем и слов (см. Ак­цен­то­ло­гия), сти­хотворных раз­ме­ров и т. п.

Мора мо­гут быть сло­го­вы­ми, глас­ны­ми, со­глас­ны­ми.

Слог «со­глас­ный + глас­ный» ра­вен од­ной сло­го­вой мора; слог «со­глас­ный + дол­гий глас­ный» раз­ла­га­ет­ся на сло­го­вую мору (со­глас­ный + глас­ный) и глас­ную мору (глас­ный); слог «со­глас­ный + глас­ный + со­глас­ный» раз­ла­га­ет­ся на сло­го­вую мору (со­глас­ный + глас­ный) и со­глас­ную мору (со­глас­ный); слог «со­глас­ный + со­глас­ный + глас­ный» (в японском языке) раз­ла­га­ет­ся на со­глас­ную мору (со­глас­ный) и сло­го­вую мору (со­глас­ный + глас­ный).

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