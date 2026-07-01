МОПТИ

МОПТИ - го­род в центральной ча­сти Ма­ли , административный центр области Моп­ти.

Население 105,6 тыс. человек (2012 год).

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Ба­ни (порт), в мес­те её впа­де­ния в Ни­гер (в пе­ри­од их раз­ли­ва зи­мой Мопти пол­но­стью ок­ру­жён во­дой и за­ни­ма­ет три вре­мен­но об­ра­зую­щих­ся ост­ро­ва, со­еди­нён­ные дам­ба­ми). Аэ­ро­порт (в 10 км от Мопти, в г. Се­ва­ре).

Мопти воз­ник в первой половине XIX века на мес­те по­се­ле­ния на­ро­да бо­зо, вхо­дил в со­став государства Ма­си­на . Позд­нее один из опор­ных пунк­тов про­дви­же­ния ту­ку­лё­ров во гла­ве с Хадж Ома­ром. С ус­та­нов­ле­ни­ем французского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства в конце XIX века раз­ви­вал­ся как центр тор­гов­ли де­ко­ра­тив­ны­ми перь­я­ми.

Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - ме­четь Ко­мо­гу­эль (1933-1935 годы, на мес­те ме­че­ти 1908 год; са­ман; рес­тав­ри­ро­ва­лась в 2004-2006 годы), ком­плекс медицинской кли­ни­ки (1974 год, архитектор А. Ра­ве­ро), ста­ди­он им. Ба­ре­мы Бо­ку­ма (2002 год; около 15 тыс. мест), на ко­то­ром про­во­ди­лись фут­боль­ные мат­чи Куб­ка африканских на­ций.

Мопти - круп­ней­ший в стра­не ры­бо­лов­ный порт. Центр тор­гов­ли ры­бой и сельско-хозяйственной про­дук­ци­ей (в т. ч. ме­ст­ной - ри­сом, мя­сом, мо­ло­ком и др.), то­ва­ра­ми тра­диционных про­мыс­лов. Пред­прия­тия пи­ще­вой промышленности.

Раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм.

В 75 км к юго-за­па­ду от Мопти - г. Джен­не (важ­ный средне-вековый центр транс­са­хар­ской тор­гов­ли), ис­то­рическая часть ко­то­ро­го (с Боль­шой ме­че­тью, 1906-1907 годы, архитектор И. Трао­ре, на мес­те ме­че­ти XIII века, раз­рушен­ной в 1830 году, рес­таври­ро­ва­лась в 1990-е годы) вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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