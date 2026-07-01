МОПТИ
МОПТИ - город в центральной части Мали, административный центр области Мопти.
Население 105,6 тыс. человек (2012 год).
Расположен на правом берегу р. Бани (порт), в месте её впадения в Нигер (в период их разлива зимой Мопти полностью окружён водой и занимает три временно образующихся острова, соединённые дамбами). Аэропорт (в 10 км от Мопти, в г. Севаре).
Мопти возник в первой половине XIX века на месте поселения народа бозо, входил в состав государства Масина. Позднее один из опорных пунктов продвижения тукулёров во главе с Хадж Омаром. С установлением французского колониального господства в конце XIX века развивался как центр торговли декоративными перьями.
Среди архитектурных достопримечательностей - мечеть Комогуэль (1933-1935 годы, на месте мечети 1908 год; саман; реставрировалась в 2004-2006 годы), комплекс медицинской клиники (1974 год, архитектор А. Раверо), стадион им. Баремы Бокума (2002 год; около 15 тыс. мест), на котором проводились футбольные матчи Кубка африканских наций.
Мопти - крупнейший в стране рыболовный порт. Центр торговли рыбой и сельско-хозяйственной продукцией (в т. ч. местной - рисом, мясом, молоком и др.), товарами традиционных промыслов. Предприятия пищевой промышленности.
Развивается туризм.
В 75 км к юго-западу от Мопти - г. Дженне (важный средне-вековый центр транссахарской торговли), историческая часть которого (с Большой мечетью, 1906-1907 годы, архитектор И. Траоре, на месте мечети XIII века, разрушенной в 1830 году, реставрировалась в 1990-е годы) включена в список Всемирного наследия.