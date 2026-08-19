МОПАССАН ГИ ДЕ
МОПАССАН ГИ ДЕ (полное имя - Анри Рене Альбер Ги) - французский писатель.
Отец Ги де Мопассан - обедневший нормандский дворянин, работавший биржевым маклером, мать - из буржуазной семьи.
Учился в семинарии; окончил лицей в Руане (1869 году). Обучение Г. де Мопассана на юридическом факультете университета Кана было прервано франко-прусской войной 1870-1871 годов (призван в действующую армию).
Демобилизовавшись, переехал в Париж, в 1873-1880 годы работал чиновником в морском министерстве и министерстве просвещения.
По протекции своего дяди познакомился с Г. Флобером, который стал его наставником в литературном мастерстве.
Раннее творчество Г. де Мопассана 1870-х годов представлено эпигонской поэзией в духе школы «Парнас», собранной в книге «Стихотворения» («Des vers», издана в 1880 году, с посвящением Флоберу).
В 1876 году Г. де Мопассан, примкнув к меданской группе, сблизился с Э. Золя и последователями натурализма.
Широкую известность Г. де Мопассану принёс опубликованный в коллективном сборнике группы рассказ «Пышка» («Boule de suif», 1879 год, издан в 1880 году; экранизация М.И. Ромма, 1934 год), ставший одной из вершин французской новеллистики XIX века. Вскрывая ханжество, лицемерие и малодушие французского буржуа, Г.де Мопосаан представил в качестве главной героини проститутку, спасшую от немецкой тюрьмы ценой своего позора спутников по дилижансу. Заявленные в рассказе темы любви и войны станут центральными в творчестве писателя.
В 1881году Г.де Мопоссан подружился с И.С. Тургеневым, который активно пропагандировал его произведения в России.
С 1891 года Г.де Мопоссан страдал психическим расстройством, в 1892 году пытался покончить с собой; умер в клинике для душевнобольных.
За десятилетие творчества (1881-1891 годы) Г.де Мопассан создал свышу 250 новелл, 6 романов, 3 книги путешествий, а также ряд статей, в т. ч. посвящённых И.С. Тургеневу, Г. Флоберу, Э. Золя.
Несмотря на многочисленные натуралистические тенденции в своих произведениях (особенно ранних), Г.де Мопассан причислял себя к сторонникам реализма, о чём писал в ставшей своеобразным эстетическим манифестом статьи «Роман», опубликованной как предисловие к роману «Пьер и Жан» («Pierre et Jean», 1888 год, русский перевод 1888 год).
В понимании Г.де Мопассана реалистический метод состоит не в «фотографировании» действительности, но в её воспроизведении, которое должно стать более полным и убедительным, чем сама реальность. Г.де Мопассан утверждает право писателя на отбор значимых фактов и деталей, которые, не теряя своего частного характера, должны представить всеобщую закономерность. Позитивистскую идею обусловленности человеческих поступков темпераментом и влиянием среды Г.де Мопассан дополнял заимствованным у Флобера приёмом типизации.
Новеллистика Г.де Мопассана отмечена пронзительным драматизмом и глубоким психологическим анализом: сборники «Заведение Телье» («La maison Tellier», 1881 год, с посвящением И.С. Тургеневу), «Мадемуазель Фифи» («Mademoiselle Fifi», 1882 год), «Рассказы вальдшнепа» («Contes de la bécasse», 1883 год), «Сёстры Рондоли» («Les sœ urs Rondoli», 1884 год), «Иветта» («Yvette», 1885 год), «Маленькая Рок» («La Petite Roque», 1886 год), «С левой руки» («La main gauche», 1889 год) и др.
Описывая все слои французского общества, Г.де Мопассан проявил себя как виртуозный стилист, воспроизводящий мельчайшие нюансы аристократической и простонародной речи с присущими им грамматическими оборотами и интонационным рисунком.
Главная тема романов Г. де Мопассана - осмысление уходящей в прошлое дворянской культуры и становление буржуазной морали.
В романе «Жизнь» («Une vie», 1883 год, русский перевод 1883 год) Г. де Мопассан представил бесплодность и обречённость романтических иллюзий в условиях побеждающей капиталистической системы ценностей.
Роман «Милый друг» («Bel-Аmi», 1885 год, русский перевод 1885 год, опубликован в журнале «Вестник Европы» ранее французские издания) во многом продолжает традиции О. де Бальзака и посвящён теме карьерного роста молодого человека, забывшего все приличия и нравственные нормы.
Обличение буржуазного стяжательства - в центре романа «Монт-Ориоль» («Mont-Oriol», 1886 год, русский перевод 1887 год).
С конце 1880-х годов в творчестве Г. де Мопассана усиливаются пессимистические мотивы, на первый план выходят сюжеты, связанные с мистикой и наполненные описаниями страданий: сборники новелл «Орля» («Le Horlа̀», 1887 год), «Бесполезная красота» («L’inutile beauté», 1890 год), романы «Сильна как смерть» («Fort comme la mort», 1889 год, русский перевод 1890 год), «Наше сердце» («Notre cœur», 1890, русский перевод 1890 год) и др.
Творчество Г. де Мопассана высоко ценили Л.Н. Толстой (выступил также как его переводчик), А.П. Чехов и др.; большинство произведений было переведено на русский язык и издано в 1880-1890-х годах.
Многие произведения Г. де Мопассана экранизированы.
Сочинения:
Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1958;
Contes et romans. P., 2001–. Vol. 1–13–.