МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ ПЛАН

МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ ПЛАН - план раз­ви­тия мо­ну­мен­таль­но­го искусства , при­ня­тый советским пра­ви­тель­ст­вом, а так­же ком­плекс ме­ро­прия­тий по его реа­ли­за­ции в 1918-1920-х годах.

На­ча­ло Монументальной пропаганды плану бы­ло по­ло­же­но дек­ре­том СНК от 12 апреля 1918 года «О сня­тии па­мят­ни­ков, воз­двиг­ну­тых в честь ца­рей и их слуг, и вы­ра­бот­ке про­ек­тов па­мят­ни­ков Рос­сий­ской Со­циа­ли­сти­че­ской Ре­во­лю­ции»; 30 июля 1918 года СНК ут­вер­дил спи­сок но­вых па­мят­ни­ков (69 имён) в честь ре­во­люцио­не­ров и про­грес­сив­ных дея­те­лей куль­ту­ры всех вре­мён и на­ро­дов. Пер­вым со­ору­жён па­мят­ник А.Н. Ра­ди­ще­ву в Пет­ро­гра­де (скульп­тор Л.В. Шер­вуд, сентябрь 1918 год; по­вто­ре­ние для Мо­ск­вы - октябрь 1918 год; ны­не - в Му­зее ар­хи­тек­ту­ры им. А.В. Щу­се­ва, Мо­ск­ва). За­клад­ка и от­кры­тие па­мят­ни­ков про­во­ди­лись в тор­жественной об­ста­нов­ке, с ми­тин­га­ми, на ко­то­рых вы­сту­па­ли В.И. Ле­нин и др. ру­ко­во­ди­те­ли стра­ны [от­кры­тие 7 ноября 1918 года в Мо­ск­ве па­мят­ни­ка К. Мар­ксу и Ф. Эн­гель­су на пл. Ре­во­лю­ции (скульп­тор С.А. Ме­зен­цев) и ме­мо­ри­аль­ной дос­ки «Пав­шим за мир и брат­ст­во на­ро­дов» на Се­нат­ской баш­не Мо­с­ков­ско­го Крем­ля (скульп­тор С.Т. Ко­нён­ков ; ны­не - в ГРМ)].

Пер­во­на­чаль­но па­мят­ни­ки соз­да­ва­лись из де­шё­вых ма­те­риа­лов (гипс, бе­тон, де­ре­во); луч­шие из них пред­по­ла­га­лось пе­ре­вес­ти в «веч­ные» ма­те­риа­лы. В 1919-1920 годы по­лу­чи­ли раз­ви­тие кон­кур­сы на про­ек­ты мо­ну­мен­тов, пе­ре­пла­ни­ров­ка не­ко­то­рых ар­хитектурных ан­самб­лей (напр., Мар­со­ва по­ля в Пет­ро­гра­де с па­мят­ни­ком «Бор­цам ре­во­лю­ции», 1917-1919 годы, архитектор Л.В. Руд­нев). С 1919 года Монументальной пропаганды план рас­про­стра­нил­ся на Ки­ев, Са­мар­канд и др. го­ро­да, с 1920 году - на Урал, Си­бирь, Азер­бай­джан, с 1921 года на Ар­ме­нию и Гру­зию. С 1922-1923 годов па­мят­ни­ки со­ору­жа­лись из проч­ных ма­те­риа­лов: А.И. Гер­це­ну и Н.П. Ога­рё­ву в Мо­ск­ве (це­мент с гра­нит­ной крош­кой, 1922 год, скульп­тор Н.А. Ан­д­ре­ев), Н.А. Не­кра­со­ву в Пе­тро­гра­де (брон­за, 1922 год, скульп­тор В.В. Ли­шев); «Бор­цам ре­во­лю­ции» в Са­ра­то­ве (гра­нит, 1925 год, скульп­тор Б.Д. Ко­ро­лёв).

Опыт Монументальной пропаганды плана был ис­поль­зо­ван в ран­них па­мят­ни­ках В.И. Ле­ни­ну (на пл. Ле­ни­на в Ле­нин­гра­де; брон­за, гра­нит, 1926 год, скульп­тор С.А. Ев­се­ев, ар­хи­тек­то­ры В.Г. Гельф­рейх и В.А. Щу­ко, и др.). Тем же це­лям про­па­ган­ды и ут­вер­жде­ния но­вой идео­ло­гии, вос­пи­та­нию «ре­во­люционного соз­на­ния масс» слу­жи­ло и аги­та­ци­он­ное (аги­та­ци­он­но-мас­со­вое) искусство - оформ­ле­ние пло­ща­дей и улиц Мо­ск­вы, Пет­ро­гра­да и др. го­ро­дов к ре­во­люционным празд­ни­кам, агит­по­ез­да, те­ат­ра­ли­зов. дей­ст­ва и т. п.

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