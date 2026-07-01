МОНУМЕНТ

МОНУМЕ́НТ (лат. monumentum - па­мят­ник, от moneo - на­по­ми­нать, во­оду­шев­лять) - па­мят­ник зна­чительных раз­ме­ров в честь круп­но­го ис­то­рического со­бы­тия, вы­даю­ще­го­ся об­щественного дея­те­ля и т. п.

Час­то монумент слу­жит со­дер­жа­тель­ной и объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ной до­ми­нан­той ар­хитектурного ан­самб­ля или вхо­дит (как од­на из основных час­тей) в со­став скульп­тур­но-ар­хитектурного ком­плек­са.

В ро­ли Монумента мо­гут вы­сту­пать не толь­ко про­из­ве­де­ния мо­ну­мен­таль­но­го ис­кус­ст­ва, но и лю­бые объ­ек­ты, сви­де­тель­ст­вую­щие о па­мят­ных со­бы­ти­ях (ма­як, мост, ко­рабль, танк и др.).

См. так­же Па­мят­ник , Ме­мо­ри­аль­ные со­ору­же­ния .

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