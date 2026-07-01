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МОНУМЕНТ
МОНУМЕ́НТ (лат. monumentum - памятник, от moneo - напоминать, воодушевлять) - памятник значительных размеров в честь крупного исторического события, выдающегося общественного деятеля и т. п.
Часто монумент служит содержательной и объёмно-пространственной доминантой архитектурного ансамбля или входит (как одна из основных частей) в состав скульптурно-архитектурного комплекса.
В роли Монумента могут выступать не только произведения монументального искусства, но и любые объекты, свидетельствующие о памятных событиях (маяк, мост, корабль, танк и др.).
См. также Памятник, Мемориальные сооружения.
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