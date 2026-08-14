МОНТЕВИДЕО ДОГОВОР 1980

Монтевидео договор 1980 — соглашение о создании Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ, Asociacion Latinoamericana de Integracion) 12 августа подписали 11 стран (Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэла). Позже к ним присоединились Куба и Панама. М. д. знаменовал новый этап в развитии интеграции региона по сравнению с Латиноамериканской ассоциацией свободной торговли, созданной в 1960 (см. Монтевидео договор 1960 ). Россия имеет в ЛАИ статус страны-наблюдателя. Целью ЛАИ является постепенное создание Латиноамериканского общего рынка, содействие развитию взаимной торговли, экономической интеграции.

Организация вырабатывает общие правовые принципы для достижения поставленных целей, способствует заключению межгосударственных договоров в сфере взаимной торговли, поддерживает субрегиональные организации ( МЕРКОСУР , Андское сообщество наций, «Группа Трех»).

В М. д. провозглашается приверженность стран-участниц пяти принципам: политический и экономический плюрализм; сочетание субрегиональных и межгосударственных соглашений с целью создания на их основе общего рынка; гибкость в достижении поставленных целей; дифференцированный подход к странам с различным уровнем развития (три группы стран); максимальное использование механизмов торговых договоров. Соглашения касаются развития промышленности, сельского хозяйства, финансовой сферы, туризма, защиты окружающей среды и др. К ним могут присоединиться любые другие страны Латинской Америки.

С целью развития ­субрегиональной экономической интеграции М. д. преду­сматривает использование трех основных средств: таможенные преференции для товаров, произведенных в странах-участницах; соглашения, принимаемые всеми странами-участницами; двусторонние или многосторонние соглашения. За последние десятилетия роль ЛАИ в региональной интеграции снизилась по сравнению с субрегиональными организациями.

В связи с короновирусной пандемией ВВП стран, входящих в ЛАИ, упал в 2020 на 7,5 %, и рост ВВП в 2021 на 5,5% не смог компенсировать потери предшествующего периода. После резкого снижения внешней торговли в 2020, в 2021 уровень экспорта и импорта внутри ЛАИ приблизился к средним показателям за предыдущие годы, учитывая быстрый рост цен на сырьевые товары.

Согласно М. д. главные политические органы ЛАИ — совет министров иностранных дел, Конференция по оценке региональной интеграции и Комитет представителей. Главный исполнительный орган — Генеральный секретариат. Штаб-квартира организации и место проведения заседаний политических органов в г. Монтевидео.

Лит. : Tratado de Montevideo, 1980 que instituye la Asociacion Latinoamericana de Integracion (ALADI). Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, 1983. Н. С. Иванов.