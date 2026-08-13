МОНТЕВИДЕО ДОГОВОР 1960

Монтевидео договор 1960 — о создании Латиноамериканской ассоциации свободной торговли (ЛАСТ; исп . Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio) был подписан 7 государствами (Аргентина, Бразилия, Мексика, Парагвай, Перу, Чили и Уругвай) 18 февраля. Позже к нему присоединились Колумбия, Эквадор, Венесуэла и Боливия.

Основные цели — развитие регионального сотрудничества, эффективное использование ресурсов, содействие экономическому росту. Для реализации целей было предусмотрено создание в 1973 зоны свободной торговли, развитие импортозамещающей индустриализации и тарифных ограничений для третьих стран.

Члены ЛАСТ были разделены на три группы по уровню развития, для наименее развитых (Эквадор, Боливия, Парагвай) предусматривались специальные преференции.

Были подписаны «соглашения о взаимодополняемости» (кооперации и специализации), к 1979 их число возросло до 25. Они охватывали производство бытовой техники, электроники, нефтехимии, химико-фармацевтических товаров и др. В итоге доля промышленных товаров в товарообороте ЛАСТ возросла с 17 % в начале 1960-х до 50 % в конце 1970-х.

Высшими органами ЛАСТ являлись с 1975 Совет министров иностранных дел, ежегодная Конференция стран-участниц, Постоянный Исполнительный комитет. Штаб-квартира ЛАСТ находилась в г. Монтевидео.

С середины 1960-х из-за противоречий между членами ЛАСТ темпы интеграции снижались, в рамках организации возникли субрегиональные блоки (Лаплатская группа и Андская группа, с 1995 Андское сообщество наций).

В 1980 на основе ЛАСТ была создана Латиноамериканская ассоциация интеграции (см. Монтевидео договор 1980 ).

Лит. : En camino de la integracion: la Asociacion Latinoamericana de libre comercio. Mexico, 1962; La Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Washington, 1966. Н. С. Иванов.