МОНТЕВЕРДИ КЛАУДИО
МОНТЕВЕ́РДИ КЛА́УДИО - итальянский композитор.
Учился у капельмейстера кафедрального собора Кремоны М.А. Индженьери, усвоил традиции хоровой полифонии (Дж.П. да Палестрина, О. Лассо и др.). В 1582 году опубликовал сборник 3-голосных мотетов «Небольшие духовные песни» («Sacrae cantiunculae»), в 1587 году - 1-й сборник мадригалов (5-голосных). С 1590 года (или 1591 года) певчий и исполнитель на виоле да гамба, с 1602 года капельмейстер герцога Винченцо Гонзаги в Мантуе. В 1607 году при герцогском дворе поставлена первая опера К. Монтеверди «Орфей» (либретто А. Стриджо на сюжет древне-греческого мифа).
После смерти герцога переехал в Венецию, в 1613 году занял пост капельмейстера собора Св. Марка, создал 6 опер для венецианских оперных театров. Автор 8 книг мадригалов; поздние мадригалы, в особенности из 7-й (1619 год) и 8-й (1638 год) книг, относящиеся уже к эстетике барокко, могут быть названы мадригалами лишь условно - это масштабные театрализованные вокально-инструментальные композиции «Битва Танкреда и Клоринды» (текст из «Освобождённого Иерусалима» Т. Тассо), balli (мадригалы с танцами) «Бал неблагодарных женщин» и «Тирсис и Хлора», дуэты, терцеты и сольные арии с басcо континуо (напр., «Жалоба нимфы» для сопрано и мужского терцета, близкая оперной сцене). В 1651 году под название «Мадригалы и канцонетты, книга 9» опубликован сборник светской музыки К. Монтеверди разных лет (в т. ч. 11 не изданных ранее пьес); наибольшую ценность представляет трио «Come dolce oggi l’auretta» («Сколь нежен ныне ветерок») - единственный сохранившийся номер из его оперы «Похищенная Прозерпина». Из духовной музыки К. Монтеверди наиболее известна «Вечерня блаженной Девы» (её кульминация - Магнификат); кроме того, К. Монтеверди писал мессы, обработки псалмов, мотеты.
Один из первых и крупнейших оперных композиторов в истории музыки. Из значительного количества произведений К. Монтеверди в этом жанре (ок. 15) полностью сохранились три: «Орфей», «Возвращение Улисса на родину» (либретто Дж. Бадоарро по мотивам «Одиссеи» Гомера, Венеция, карнавал 1639-1640 годы) и «Коронация Поппеи» (либретто Дж.Ф. Бузенелло по «Анналам» Тацита и другим античным источникам, Венеция, карнавал 1642-1643 годы); из оперы «Ариадна» (герцогский дворец в Мантуе, 1608 год) сохранилось лишь знаменитое «Ламенто Ариадны». «Коронация Поппеи» - высшее достижение композитора в оперном жанре.
Главная особенность музыкального языка К. Монтеверди - сочетание (нередко в одном произведении) имитационной полифонии, характерной для позднего Возрождения, и гомофонии как достижения новой эпохи барокко. К. Монтеверди считал себя создателем особого эмоционального стиля: он находил в сочинениях предшественников примеры «мягкого» и «умеренного» стилей и «нигде не встречал примеров взволнованного стиля» (stile concitato). К. Монтеверди считал, что музыка должна уметь передать человеческие чувства и страсти (гнев, мольбу и др.), в т. ч. в конфликтном противопоставлении; это проявилось в музыкальных характеристиках его оперных персонажей, для которых он находил индивидуальные интонации. Наряду с речитативами и ариозными построениями в вокальные партии его опер введены развитые сольные и ансамблевые формы (Сцена Орфея у врат ада, Ламенто Ариадны, виртуозный Дуэт Нерона и Лукана из «Коронации Поппеи»), хоровые сцены (Сцена Сенеки с учениками из «Коронации Поппеи»), в «Орфее» впервые появилась увертюра. Гармония К. Монтеверди сочетает в себе принципы модальности и тональности, в т. ч. в хроматизированной форме. В партитуре «Орфея», изданной в 1609 году, впервые в истории зафиксирован состав оперного оркестра; в нём соединены инструменты группы бассо континуо и большое число одноголосных инструментов (скрипки, цинки, трубы), участвовавших в исполнении оркестровых разделов. К. Монтеверди одним из первых с помощью инструментовки передавал различные театральные эффекты: так, в пасторальных сценах оперы «Орфей» применил струнные, флейты, лютни, в сценах подземного царства - цинки, тромбоны, регаль.
Новаторство К. Монтеверди встретило непонимание у некоторых современников. Теоретик музыки Дж. Артузи в трактате «О несовершенстве современной музыки» (ч. 1–2, 1600-1603 годы) обрушил на композитора критику, в частности, за дерзкое применение им неприготовленных диссонансов и хроматики. В предисловии к 5-й книге мадригалов (1605 год) К. Монтаверди отвечал, что у него «в отношении консонансов и диссонансов есть высшие соображения, по сравнению с теми, которые содержатся в школьных правилах». Через 2 года брат К. Монтаверди, композитор и органист Джулио Чезаре Монтеверди (1573 - около 1630 годы), в «Разъяснении к письму, напечатанному в 5-й книге» уточнил музыкально-эстетическую позицию брата, применяя понятия «первой практики» (prima pratica) и «второй практики» (seconda pratica). По его словам, для «первой практики» (её представителями названы великие полифонисты прошлого Жоскен Депре, Й. Окегем и др.) мастерство техники композиции было важно как таковое, в то время как «вторая практика» (новаторы-мадригалисты начиная с Ч. де Роре и создатели театральной музыки) требует, чтобы в музыке безраздельно господствовал поэтический текст, которому подчиняются мелодия, гармония и ритм. Свои композиторские представления К. Монтаверди изложил также в предисловии к 8-й книге мадригалов (1638 год).
Интерес к К. Монтаверди возродился в XX веке, редакции его сочинений выполняли В. д’Энди, Э. Кшенек, Дж.Ф. Малипьеро, П. Хиндемит и др.; его музыку широко пропагандируют представители аутентичного исполнительства.
Дополнительная литература:
Кречмар Г. История оперы. Л., 1925;
C. Monteverdi e il suo tempo. Verona, 1969;
Конен В.Д. Монтеверди. М., 1971;
The New Monteverdi companion / Ed. D. Arnold, N. Fortune. L.; Boston, 1985;
Tomlinson G. Monteverdi and the end of the Renaissance. Berk., 1987;
Carter T. Artusi, Monteverdi and the poetics of modern music // Musical humanism and its legacy. Stuyvesant, 1992.