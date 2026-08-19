МОНТEСЫ, ОРДЕН

Орден Монтесы был основан в 1317 г. в Арагоне папской буллой. Испанские короли находились под постоянной угрозой нашествия мавров, поэтому приветствовали тамплиеров. Король Хайме II Справедливый договорился с Папой о переходе испанских тамплиеров в новый военный орден и уступил замок Монтеса, расположенный на сарацинской границе.

Официально Орден был утвержден в своих правах в 1326 г. под названием "Братства рыцарей Девы Марии из Монтесы". В начальный период истории нового Ордена в нем состояло некоторое число рыцарей Ордена Калатравы и Ордена Милосердия.

Рыцари Ордена Монтесы первоначально носили белые мантии с черным крестом. Название ордена происходит от крепости св. Георгия в Монтесе - его первой военной базы. После слияния Ордена Монтесских рыцарей в 1400 г. с военно-монашеским Орденом Святого Георгия из Альфамы (Сан-Хорхе де Альфама), объединенный Орден стал в качестве опознавательного знака использовать не черный, а красный крест.

Постепенно Орден Монтесы превратился в главную военную силу Арагонской короны. Короли Арагона стали все активнее начали вмешиваться в его дела, участвовали в выборах его магистров.

Как и другие духовно-военные Ордена, Орден Монтесы постепенно перешел из-под власти римского папы и своего магистра под власть светских владык - королей (первоначально арагонских, а после объединения Испании - испанских, которые с 1587 г. стали его Великими Магистрами). Окончательно владения испанских орденов, включая и Орден Монтесы, были конфискованы государством в 1835 г.

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Крест Ордена Монтесы.

Автор статьи: Мунжукова С.И.