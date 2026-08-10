МОНТЕССОРИ МАРИЯ

МОНТЕССОРИ МАРИЯ - итальянский пе­да­гог, врач.

Окон­чи­ла Римский университет (1894 год).

Пер­вая жен­щи­на в Ита­лии - доктор медицинских на­ук (1896 год), профессор ги­гие­ны в Выс­шей жен­ской шко­ле (1896-1906 годы). С 1900 года чи­та­ла курс пе­да­го­гической ан­тро­по­ло­гии в Римском университете (в 1904-1908 годы профессор).

В 1895-1898 годы ра­бо­та­ла в дет­ской пси­хи­ат­рической кли­ни­ке, где под влия­ни­ем идей французских вра­чей Ж. Ита­ра и Э. Се­ге­на раз­ра­бо­та­ла ме­тод раз­ви­тия чувств у ум­ст­вен­но от­ста­лых де­тей.

Для вне­дре­ния сво­ей сис­те­мы М. Монтессори со­зда­ва­ла до­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния для де­тей 3-6 лет - «До­ма ре­бён­ка» (пер­вый от­крыт в 1907 году в Ри­ме) и шко­лы в ря­де за­ру­беж­ных го­су­дарств.

Раз­ра­бо­та­ла ме­то­ди­ку обу­че­ния, ос­но­ван­ную на иде­ях сво­бод­но­го вос­пи­та­ния и сен­сор­ном вос­пи­та­нии (раз­витие ор­га­нов чувств с по­мо­щью ок­ру­жаю­щей сре­ды и ди­дак­тических за­ня­тий). Опи­ра­ясь на тео­рию «спон­тан­но­го раз­ви­тия ре­бён­ка», от­ри­ца­ла ак­тив­ную вос­пи­ты­ваю­щую роль пе­да­го­га, счи­та­ла, что взрос­лые, на­вя­зы­вая де­тям собственные ус­та­нов­ки, тор­мо­зят их ес­тественное раз­ви­тие.

Опыт обу­че­ния де­тей М. Монтессори обоб­щи­ла в книге «Ме­тод на­уч­ной пе­да­го­ги­ки…» («Il metodo della pedago­gia scientifica appli­ca­to all’educa­zione infan­tile nelle case dei bambini», 1909 год; русский перевод, 4-е издание, 1920 год).

В по­след­ние го­ды жиз­ни воз­глав­ля­ла Институт пе­да­го­ги­ки ЮНЕСКО в Гам­бур­ге .

Сочинения:

Ру­ко­во­дство к мо­ему ме­то­ду. М., 1916;

Са­мо­вос­пи­та­ние и са­мо­обу­че­ние в на­чаль­ной шко­ле. М., 1922. М., 2009; [Соч.]. М., 1999.

Исторические источники:

Ян­жул Е.Н. Дет­ские са­ды по сис­те­ме Мон­тес­со­ри. К., 1912;

Алек­сан­д­ро­вич Э. Но­вая пе­да­го­ги­ка. (Ме­тод Мон­тес­со­ри). СПб., 1913;

Ти­хее­ва Е.И. До­ма ре­бен­ка Мон­тес­со­ри в Ри­ме, их тео­рия и прак­ти­ка. П., 1915;

Фау­сек Ю.И. Обу­че­ние гра­мо­те и раз­ви­тие ре­чи по сис­те­ме Мон­тес­со­ри. М., 1922;

Бойд У. Сис­те­ма Мон­тес­со­ри. М., 1925.