МОНТЕСКЬЁ ШАРЛЬ ЛУИ ДЕ СЕКОНДА

Монтескьё ( фр. Montesquieu), Шарль Луи де Секонда , барон де Ла Бред и де Монтескьё (18.01.1689, замок Ла-Бред — 10.02.1755, Париж) — французский философ-просветитель, правовед, писатель. Принадлежал к семье «дворянства мантии». Детство провел в родовом замке Ла Бред вблизи Бордо. Учился в ораторианской коллегии Жюйи, изучал право в университете Бордо, стал адвокатом (1708). После смерти отца получил пост советника парламента в Бордо (1714), а два года спустя унаследовал от дяди должность президента парламента и титул барона де Монтескьё. Принят в академию Бордо (1716). Занимался исследованиями в области естественных наук. Анонимно опубликовал в Амстердаме сатирический эпистолярный роман «Персидские письма» («Lettres persanes», 1721, русский перевод 1789), в котором изображены французские реалии последних лет царствования Людовика XIV — усиление деспотизма, падение нравов, ханжество. В 1726 М. продал должность в парламенте, чтобы отдать долги, и занялся хозяйством, наукой и литературой. Часто посещал парижские салоны. Избран во Французскую академию (1727), Лондонское королевское общество (1730), Королевскую академию наук Пруссии (1747). В 1728—1731 предпринял путешествие по Европе; больше года жил в Великобритании, изучая английский парламентаризм. В Лондоне принят в масонскую ложу. По возвращении работал над историко-политическим эссе «Размышления о причинах величия и падения римлян» («Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence», 1734). Его главный труд «О духе законов» («L’esprit des lois», 1748, русский перевод ч. 1—4, 1809—1814) вышел анонимно в Женеве, вызвал полемику и обвинения со стороны Католической церкви, многократно переиздавался и завоевал мировое признание. Живой интерес к трактату проявляла Екатерина II. Обобщив богатый фактический материал из истории разных стран и народов, М. создал стройную социально-политическую теорию. Он утверждал, что законы являются «отношениями, вытекающими из природы вещей», и предложил рациональное объяснение существующего в мире многообразия правовых систем, типов государства, традиций и обычаев. Согласно М., самобытность каждой нации определяется во взаимодействии географической среды, нравов, религии, экономики и политических институтов. Они вместе образуют «общий дух», присущий каждому народу и проявляющийся в разные периоды его истории. Решающее значение в формировании типа правления (республика, монархия или деспотизм) М. отводил влиянию природных факторов, таких как климат, плодородие почв и размеры территории. Полагал, что в монархии необходимы «посредствующие власти», которые препятствуют ее вырождению в деспотизм; во Франции отводил эту роль привилегированным сословиям. Развивая идеи Локка, М. выработал концепцию разделения законодательной, исполнительной и судебной властей как гарантии политической свободы, ставшую одной из основ конституционализма Нового времени. В последние годы жизни писал, не рассчитывая на публикацию. Многие его сочинения остались незавершенными и были изданы посмертно. Идеями М. руководствовались авторы конституции США и французской конституции 1791.

Соч .: Избранные произведения. М., 1955; Oeuvres completes de Montesquieu. 22 vols. Oxford–Napoli–Roma–Lyon–Paris, 1998— (издание продолжается); Размышления об универсальной монархии в Европе. Избранные мысли. М., 2021.

Лит .: Volpilhac-Auger C. Montesquieu. Paris, 2017. Л. А. Пименова.