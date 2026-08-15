МОНТЕСКЬЁ ШАРЛЬ ЛУИ ДЕ СЕКОНДА
МОНТЕСКЬЁ ШАРЛЬ ЛУИ ДЕ СЕКОНДА - французский писатель, философ, один из крупнейших представителей французского Просвещения, член Французской академии (1728 год).
Выходец из гасконского аристократического рода. Получил классическое образование в коллеже ораторианцев (окончил в 1705 году), изучал право в Бордо и Париже. В 1716 года после смерти дяди унаследовал должность вице-президента парламента Бордо, а также титул барона де Монтескьё. Быстро разочаровавшись в госудрственной службе, Ш.Л. де С. Монтескьё посвятил себя занятиям историей, правом и естествознанием.
Дебютировал в литературе эпистолярным романом «Персидские письма» («Lettres persanes», 1721 год; русский перевод 1789 год), ставшим одной из вершин французской филосовской и сатирической прозы XVIII века. Отдавая дань господствовавшей моде на восточный экзотизм, Ш.Л. де С Монтескьё изобразил в качестве главных действующих лиц персов Узбека и Рику, которые в своих письмах с позиции близкого к природе «естественного» сознания критически оценивают французскую реальность последних лет царствования Людовика XIV с присущими ей падением нравов, усилением деспотизма и ханжества.
В 1726 году Ш.Л. де С. Монтескьё переехал в Париж, где ненадолго попал в водоворот салонной жизни. Творчество Ш.Л. де С. Монтескьё «светского» периода знаменуется интересом к игривым эротико-мифологическим сюжетам и в целом развивается в русле рококо: прозаической пасторали «Книдский храм» («Le temple de Gnide», 1724 год; руский перевод 1770 год), «Путешествие на Пафос» («Voyage а̀ Paphos», 1727 год).
В 1728 году, продав должность в парламенте Бордо, Ш.Л. де С. Монтескьё отправился в путешествие по Европе, с октября 1728 года по апрель 1731 гоа жил в Англии, где увлёкся философией Дж. Локка и изучением английской политической системы. Критика ничем не ограниченной единоличной власти содержится в диалоге «Сулла и Евкрат» («Sylla et Eucrate», до 1727 года). Автор трактата «Опыт о вкусе» («Essai sur le goût...», изд. в «Энциклопедии» Д. Дидро в 1757 году), в котором выступил сторонником классицизма. Долгое время Ш.Л. де С. Монтескье вёл дневник, его максимы, афоризмы, заметки посмертно опубликованы в сборике «Мысли» («Penseées», издан в 1899 году).
Широкую известность получили «Рассуждения о причинах величества римского народа и его упадка» («Considérations sur les causes de la grandeur de Romains et de leur dе́cadence», 1734 год; рус. пер. 1769 год) и «Дух законов» («L’esprit des lois», опубл. анонимно в Женеве в 1748 году; рус. пер., ч. 1-4, 1809-1814 годы).
Ш.Л. де С. Монтескьё выделял три основные формы правления: республику, монархию, деспотию. При республиканском правлении верховная власть находится в руках всего народа или его части, предпосылкой его являются гражданские добродетели (почему республики и редки). Монархия, управляемая одним лицом, не может существовать без «принципа чести». Деспотизм же, использующий власть по своему произволу, нуждается в постоянном страхе подданных перед наказаниями.
Политический идеал Ш.Л. де С. Монтескьё - конституционная монархия (по образцу английской). Вслед за Дж. Локком Ш.Л. де С. Монтескьё отстаивал принцип разделения властей в государстве - законодательной, исполнительной и судебной (смешение их ведёт к деспотизму).
Формы правления Ш.Л. де С. Монтескьё ставил в прямую зависимость от географической среды - климата, почвы и рельефа местности. Холодный (среднеевропейский) климат он считал благоприятным для установления политической свободы, в то время как жаркий - способствующим «духу рабства». Аналогично в «бесплодной» почве Ш.Л. де С. Монтескьё видел предпосылку воспитания у людей изобретательности, мужества, воздержанности и, как следствие, установления республиканской формы правления. Рельеф местности определяет величину территории государства: на обширных равнинах возникают государства большой протяжённости, а на пересечённой местности - государства малых и средних размеров, при этом обширные государства могут управляться только деспотической властью, в малых же странах закономерно возникают республики. «Многие вещи управляют людьми: климат, религия, законы, принципы правления, примеры прошлого, нравы, обычаи; как результат всего этого образуется общий дух народа» («О духе законов», кн. 19, гл. 4), характеризующий у Ш.Л. де Монтескьё образ жизни, действий, поведения определённой исторической общности людей.
Ш.Л. де С. Монтескьё оказал влияние на К.А. Гельвеция, Ж.Ж. Руссо, Т. Джефферсона, А. Фергюсона, а также на представителей географической школы в социологии. Обоснованный Ш.Л. де С. Монтескьё принцип разделения властей был использован составителями американской конституции (1787 года).
Сочинения:
Избранные произведения. М., 1955;
Œuvres complètes. Oxf., 1988–2009–. Vol. 1–18–;
Œuvres complètes. P., 1990. Vol. 1–2;
Персидские письма // Французский фривольный роман. М., 2007.
Дополнительная литература:
Баскин М.П. Монтескье. 2-е изд. М., 1975;
Quoniam T. Montesquieu: son humanisme, son civisme. P., 1977;
Baum J.A. Montesquieu and social theory. Oxf., 1979;
Benrekassa G. Montesquieu. P., 1987;
Desgraves L. Répertoire des ouvrages et des articles sur Montesquieu. Gen., 1988;
Starobinski J. Montesquieu. P., 1994;
Chiappe J.-F. Montesquieu: l’homme et l’héritage. Monaco; P., 1998.