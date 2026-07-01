МОНТЕРРЕЙ

МОНТЕРРЕЙ - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Мек­си­ки , административный центр шта­та Ну­эво-Ле­он.

Население 1135,5 тыс. человек (2012 год); в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции [вклю­чает му­ни­ци­па­ли­те­ты Гуа­да­лу­пе (около 690 тыс. человек), Сан-Ни­ко­лас-де-лос-Гар­са (около 470 тыс. человек), Апо­да­ка (около 400 тыс. человек), Хе­не­раль-Эс­ко­бе­до (около 300 тыс. человек) и др.] около 4266 тыс. человек (тре­тья по чис­лу жи­те­лей по­сле аг­ло­ме­ра­ций Ме­хи­ко и Гва­да­ла­ха­ры).

Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Вос­точ­ной Сьер­ра-Мад­ре. Го­род пе­ре­се­ка­ет ма­ло­вод­ная р. Сан­та-Ка­та­ри­на. Круп­ней­ший транс­порт­ный узел се­ве­ро-вос­то­ка стра­ны. Ав­то­до­ро­ги ра­ди­аль­но рас­хо­дят­ся от Монтеррей на се­вер и се­ве­ро-вос­ток (к при­гра­нич­ным с США го­ро­дам Рей­но­са, Ну­эво-Ла­ре­до, Мьер), се­ве­ро-за­пад (на Монк­лову), юго-вос­ток (к пор­ту Там­пи­ко) и юго-за­пад (на Саль­ти­льо и да­лее на Са­ка­те­кас, Гва­да­ла­ха­ру, Ле­он, Ме­хи­ко). По же­лез­ной до­ро­ге (в т. ч. ли­нии Мон­тер­рей - Там­пи­ко) осу­ще­ст­в­ля­ют­ся толь­ко гру­зо­пе­ре­воз­ки. В северо-восточные час­ти аг­ло­ме­ра­ции - ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты им. Ма­риа­но Эс­ко­бе­до и Дель-Нор­те. Мет­ро­по­ли­тен (с 1991 года).

Ос­но­ван в 1596 году испанским кон­ки­ста­до­ром Д. де Мон­те­май­о­ром. На­зван в честь ви­це-ко­ро­ля Но­вой Ис­па­нии Г. де Сунь­и­ги, 5-го гра­фа Мон­тер­рей. В пе­ри­од испанского гос­под­ства слу­жил пе­ре­ва­лоч­ным пунк­том на тор­го­вом пу­ти, со­еди­няю­щем го­ро­да Сан-Ан­то­нио (ны­не в амер. шта­те Те­хас), Там­пи­ко и Ме­хи­ко (че­рез г. Сал­ти­льо). С 1824 года сто­ли­ца шта­та Ну­эво-Ле­он не­за­ви­си­мой Мек­си­ки. При Монтеррей про­изош­ло од­но из пер­вых сра­же­ний аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­ны 1846-1848 годы, 24 сенятбря 1846 года го­род был сдан американским вой­скам под ко­мандование генерала З. Тей­ло­ра (бу­ду­щий пре­зи­дент США). С 1880-х годов раз­ви­вал­ся как промышленный центр; в 1882 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Ла­ре­до (штат Те­хас, США). Силь­но по­стра­дал от ура­га­на 1988 год.

В цен­тре го­ро­да в 1980-х годов бы­ла раз­би­та од­на из круп­ней­ших в ми­ре пло­ща­дей - Мак­ро­пла­са, на ко­то­рой рас­по­ло­же­ны: ча­сов­ня Лос-Дуль­сес-Ном­брес (около 1830-1850 годы), дво­рец шта­та Ну­эво-Ле­он в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1908 год), Эс­п­ла­на­да ге­ро­ев, городской те­атр, фон­тан Неп­ту­на, мо­ну­мент «Ма­як тор­гов­ли» (1984 год, ар­хи­тек­то­ры Л. Бар­ра­ган, Р. Фер­ре­ра). Так­же со­хра­ни­лись: со­бор Бо­го­ма­те­ри (1630-1889 годы), дво­рец епи­ско­па (XVIII век), зда­ние му­ни­ци­па­ли­те­та (1853 год). В середине XX века воз­ве­де­ны: Институт тех­но­ло­гий и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (1943 год; ны­не Тех­но­логический институт), церковь Ла-Пу­ри­си­ма (1946-1947 годы, оба зда­ния - архитектор Э. де ла Мо­ра), то­вар­ные скла­ды (1950 год, архитектор Р. Фер­нан­дес, инжинер Ф. Кан­де­ла), зда­ние мэ­рии.

Монтеррей - круп­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Научно-исследовательский ком­плекс «Parque de Inves­ti­gación e Innovación Tecnológica» (PIIT) (основные на­прав­ле­ния ис­сле­до­ва­ний - био- и на­но­тех­но­ло­гии, ИТ); научно-исследовательские цен­тры: Ис­сле­до­ва­ний но­вей­ших ма­те­риа­лов (CIMAV), «Monterrey IT Cluster» (раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния), Ин­но­ва­ций, ис­сле­до­ва­ний и раз­ви­тия в ин­же­не­рии и тех­но­ло­гии (CIIDIT), Вод­ных ре­сур­сов Латинской Аме­ри­ки и Ка­риб­ско­го бас­сей­на (CAALCA). Ав­то­ном­ный университет шта­та Ну­эво-Ле­он (UANL, 1933 год; один из круп­ней­ших в стра­не; около 130 тыс. сту­ден­тов в 2009 году), Выс­ший тех­но­ло­гический институт Монтеррей (ITESM, ча­ст­ный, 1943 год; один из круп­ней­ших тех­нических университетов Латинской Аме­ри­ки; при нём - Био­тех­но­ло­гический центр), Ав­то­ном­ный университет Монтеррей (1958 год), Университет Монтеррей (1969 год), Университет Ре­гио­мон­та­на (1969 год) и др. Выс­шая шко­ла ди­зай­на (CEDIM, в т. ч. под­го­тов­ка спе­циа­ли­стов в об­лас­ти промышленного ди­зай­на). Ху­дожественная га­ле­рея шта­та Ну­эво- Ле­он.

Му­зеи: фау­ны и ес­тественных на­ук (1992 год), мексиканской ис­то­рии (1994 год), Го­род­ской (современное название с 1995 года, в зда­нии 1785-1887 годы), ста­ли «Horno3» (рас­по­ло­жен на тер­ри­то­рии ста­рей­ше­го в Латинской Аме­ри­ке ста­ле­ли­тей­но­го за­во­да, за­кры­то­го в 1986 году), современного искусства MARCO (зда­ние 1991 года, архитектор Р. Ле­гор­ре­та), ав­то­мо­би­лей, стек­ла и др. Городской те­атр. Пла­не­та­рий «Alfa» (1978 год; вклю­ча­ет му­зей, ас­тро­но­мическую об­сер­ва­то­рию, ки­но­зал). Зоо­ло­гический парк «Ла Пас­то­ра» (1985 год).

В 1986 году на круп­ней­ших ста­дио­нах Монтеррей «Тек­но­ло­хи­ко» (1950 год; около 38 тыс. мест) и «Уни­вер­си­та­рио» (1967 год; около 44 тыс. мест) про­шли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу. Здесь же вы­сту­па­ют не­од­но­крат­ные чем­пио­ны стра­ны фут­боль­ные клу­бы «Мон­тер­рей» и «Тиг­рес де ла УАНЛ». На трас­се в пар­ке «Фун­ди­до­ра» про­хо­дят со­стя­за­ния по ве­ло­си­пед­но­му и мо­то­цик­лет­но­му спор­ту, за­ез­ды на кар­тах. Бейс­боль­ная ко­ман­да «Сул­та­ны Мон­тер­рея» - 9-крат­ный по­беди­тель Ли­ги чем­пио­нов (1943-2007 годы). В 2007 году в Монтеррей со­сто­ял­ся жен­ский чем­пио­нат ми­ра по бо­улин­гу, в 2009 году впер­вые про­шёл профессиональный жен­ский тен­нис­ный тур­нир.

Монтеррей - один из ве­ду­щих де­ло­вых, фи­нан­со­вых и ком­мерческих цен­тров Мек­си­ки, круп­ней­ший на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны. Большую часть ра­бо­таю­щих (св. 80%, 2009 год) за­ня­та в сфе­ре ус­луг (главным образом оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, бан­ков­ское и стра­хо­вое де­ло, транс­порт и ло­ги­сти­ка). С конца XX века бы­ст­ро раз­ви­ва­ют­ся сек­то­ра ИТ (круп­ный раз­ра­бот­чик про­грамм­но­го обес­пе­че­ния - мексиканская ком­па­ния «Softtek», од­на из ве­ду­щих в Латиской Аме­ри­ке), ди­зай­нер­ских (в т. ч. web-ди­зай­нер­ских раз­ра­боток и ус­луг) и креа­тив­ных ус­луг. Функ­цио­ни­ру­ют мно­го­численные биз­нес-пар­ки, несколько круп­ных ло­ги­стических цен­тров. Раз­ви­ты сеть круп­ных тор­го­вых цен­тров, гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во и рес­то­ран­ное де­ло. Штаб-квар­ти­ры ря­да круп­ных национальной ком­па­ний, в т. ч. CEMEX (один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей це­мен­та), «Grupo Financiero Banorte» (бан­ков­ское и стра­хо­вое де­ло), FEMSA (про­хла­ди­тель­ные на­пит­ки), ALFA (неф­те­хи­мия, пи­ще­вая промышленность, те­ле­ком­му­ни­ка­ции), «Axtel» (те­ле­ком­му­ни­ка­ции), «Vitro» (про­изводство стек­ла), «Gamesa» (про­дук­ты пи­та­ния), «Organización So­riana» (тор­гов­ля).

Монтеррей - круп­ней­ший ин­ду­ст­ри­аль­ный центр се­ве­ро-вос­то­ка стра­ны (в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции 17 ин­ду­ст­ри­аль­ных пар­ков, в ко­то­рых со­сре­до­то­че­но боль­шин­ст­во мел­ких и сред­них пред­при­ятий, круп­ные промышленные объ­ек­ты рас­по­ло­же­ны, как пра­ви­ло, вне их гра­ниц). Наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние, чёр­ная ме­тал­лур­гия, пи­ще­вая и хи­ми­че­ская промышленность, про­изводство строй­ма­те­риа­лов. В ма­ши­но­строе­нии вы­де­ля­ют­ся про­изводство ав­то­ком­плек­тую­щих (груп­па ком­па­ний «Grupo Quimmco»; «Blackhawk de México» - де­та­ли для тя­жё­лых гру­зо­ви­ков и сельско-хозяйственной тех­ни­ки), бы­то­вой тех­ни­ки (за­во­ды ком­па­ний «LG Electronics», «Whirlpool»), элек­тро­тех­нической про­дук­ции (пред­при­ятия груп­пы ком­па­ний «Xignux» - промышленные ка­бе­ли вы­со­ко­го на­пря­же­ния и др.; за­во­ды ком­па­ний «Magnekon» - ка­бель­ная про­дук­ция, «Prolec GE» - один из круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей транс­фор­ма­то­ров в Латинской Аме­ри­ке; германские «Siemens AG» - промышленные уз­лы для элек­тро­энер­ге­ти­ки; датские «Danfoss Industries» - сис­те­мы ох­ла­ж­де­ния и кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния воз­ду­ха, ни­дерландские «Philips Lighting» - све­то­тех­ни­ка).

В про­изводстве про­дук­тов пи­та­ния до­ми­ни­ру­ют ком­па­нии «Gamesa» и ALFA; дей­ст­ву­ет круп­ный му­ко­моль­ный ком­би­нат ком­па­нии GIMSA (ку­ку­руз­ная му­ка). Про­изводство пи­ва (за­вод «Cervecería Cuauh­témoc Moctezuma» - один из круп­ней­ших в стра­не), про­хла­ди­тель­ных на­питков, бу­ти­ли­ро­ван­ной пить­е­вой во­ды; та­бач­ная фаб­ри­ка ком­па­нии «British Ame­rican Tobacco México» - од­на из ве­ду­щих и ста­рей­ших в стра­не. В пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции дей­ст­ву­ют круп­ный ста­ле­ли­тей­ный за­вод «Siderúrgica San Ni­colás de los Garza» (мощ­ность 1,9 млн. т ста­ли в год) и 5 ме­тал­лур­гических пред­при­ятий ар­гентинской ком­па­нии «Ternium», тру­бо­про­кат­ный за­вод мексиканской ком­па­нии «Tu­bacero».

Хи­мичекая промышленность пред­став­ле­на круп­ным за­во­дом ком­па­нии «Industria Qu­ímica del Istmo» (жид­кий хлор, кау­стическая со­да, со­ля­ная ки­сло­та); сре­ди других про­дук­ции - промышленные га­зы, пла­сти­ко­вые тру­бы, по­ли­уре­та­ны, по­ли­ме­ры, ней­ло­но­вое во­лок­но для тек­стиль­ной и ав­то­мо­биль­ной промышленности. Круп­ное про­изводство це­мен­та (за­вод CEMEX), про­мыш­лен­но­го и стро­ительного стек­ла (ком­па­ния «Vitro»); вы­пуск сан­тех­нических, ке­ра­мических из­де­лий, кар­то­на. В пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции, в г. Ка­де­рей­та-Хи­ме­нес, - НПЗ ком­па­нии PEMEX (свыше 16% национальной пе­ре­ра­бот­ки неф­ти).

К юго-за­па­ду от го­ро­да - Национальный парк Кум­брес-де-Мон­тер­рей.

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