МОНТЕРРЕЙ
МОНТЕРРЕЙ - город на северо-востоке Мексики, административный центр штата Нуэво-Леон.
Население 1135,5 тыс. человек (2012 год); в пределах городской агломерации [включает муниципалитеты Гуадалупе (около 690 тыс. человек), Сан-Николас-де-лос-Гарса (около 470 тыс. человек), Аподака (около 400 тыс. человек), Хенераль-Эскобедо (около 300 тыс. человек) и др.] около 4266 тыс. человек (третья по числу жителей после агломераций Мехико и Гвадалахары).
Расположен в предгорьях Восточной Сьерра-Мадре. Город пересекает маловодная р. Санта-Катарина. Крупнейший транспортный узел северо-востока страны. Автодороги радиально расходятся от Монтеррей на север и северо-восток (к приграничным с США городам Рейноса, Нуэво-Ларедо, Мьер), северо-запад (на Монклову), юго-восток (к порту Тампико) и юго-запад (на Сальтильо и далее на Сакатекас, Гвадалахару, Леон, Мехико). По железной дороге (в т. ч. линии Монтеррей - Тампико) осуществляются только грузоперевозки. В северо-восточные части агломерации - международные аэропорты им. Мариано Эскобедо и Дель-Норте. Метрополитен (с 1991 года).
Основан в 1596 году испанским конкистадором Д. де Монтемайором. Назван в честь вице-короля Новой Испании Г. де Суньиги, 5-го графа Монтеррей. В период испанского господства служил перевалочным пунктом на торговом пути, соединяющем города Сан-Антонио (ныне в амер. штате Техас), Тампико и Мехико (через г. Салтильо). С 1824 года столица штата Нуэво-Леон независимой Мексики. При Монтеррей произошло одно из первых сражений американо-мексиканской войны 1846-1848 годы, 24 сенятбря 1846 года город был сдан американским войскам под командование генерала З. Тейлора (будущий президент США). С 1880-х годов развивался как промышленный центр; в 1882 году соединён железной дорогой с Ларедо (штат Техас, США). Сильно пострадал от урагана 1988 год.
В центре города в 1980-х годов была разбита одна из крупнейших в мире площадей - Макропласа, на которой расположены: часовня Лос-Дульсес-Номбрес (около 1830-1850 годы), дворец штата Нуэво-Леон в стиле неоклассицизма (1908 год), Эспланада героев, городской театр, фонтан Нептуна, монумент «Маяк торговли» (1984 год, архитекторы Л. Барраган, Р. Феррера). Также сохранились: собор Богоматери (1630-1889 годы), дворец епископа (XVIII век), здание муниципалитета (1853 год). В середине XX века возведены: Институт технологий и высшего образования (1943 год; ныне Технологический институт), церковь Ла-Пурисима (1946-1947 годы, оба здания - архитектор Э. де ла Мора), товарные склады (1950 год, архитектор Р. Фернандес, инжинер Ф. Кандела), здание мэрии.
Монтеррей - крупный центр науки и образования. Научно-исследовательский комплекс «Parque de Investigación e Innovación Tecnológica» (PIIT) (основные направления исследований - био- и нанотехнологии, ИТ); научно-исследовательские центры: Исследований новейших материалов (CIMAV), «Monterrey IT Cluster» (разработка программного обеспечения), Инноваций, исследований и развития в инженерии и технологии (CIIDIT), Водных ресурсов Латинской Америки и Карибского бассейна (CAALCA). Автономный университет штата Нуэво-Леон (UANL, 1933 год; один из крупнейших в стране; около 130 тыс. студентов в 2009 году), Высший технологический институт Монтеррей (ITESM, частный, 1943 год; один из крупнейших технических университетов Латинской Америки; при нём - Биотехнологический центр), Автономный университет Монтеррей (1958 год), Университет Монтеррей (1969 год), Университет Региомонтана (1969 год) и др. Высшая школа дизайна (CEDIM, в т. ч. подготовка специалистов в области промышленного дизайна). Художественная галерея штата Нуэво- Леон.
Музеи: фауны и естественных наук (1992 год), мексиканской истории (1994 год), Городской (современное название с 1995 года, в здании 1785-1887 годы), стали «Horno3» (расположен на территории старейшего в Латинской Америке сталелитейного завода, закрытого в 1986 году), современного искусства MARCO (здание 1991 года, архитектор Р. Легоррета), автомобилей, стекла и др. Городской театр. Планетарий «Alfa» (1978 год; включает музей, астрономическую обсерваторию, кинозал). Зоологический парк «Ла Пастора» (1985 год).
В 1986 году на крупнейших стадионах Монтеррей «Текнолохико» (1950 год; около 38 тыс. мест) и «Университарио» (1967 год; около 44 тыс. мест) прошли матчи чемпионата мира по футболу. Здесь же выступают неоднократные чемпионы страны футбольные клубы «Монтеррей» и «Тигрес де ла УАНЛ». На трассе в парке «Фундидора» проходят состязания по велосипедному и мотоциклетному спорту, заезды на картах. Бейсбольная команда «Султаны Монтеррея» - 9-кратный победитель Лиги чемпионов (1943-2007 годы). В 2007 году в Монтеррей состоялся женский чемпионат мира по боулингу, в 2009 году впервые прошёл профессиональный женский теннисный турнир.
Монтеррей - один из ведущих деловых, финансовых и коммерческих центров Мексики, крупнейший на северо-востоке страны. Большую часть работающих (св. 80%, 2009 год) занята в сфере услуг (главным образом оптовая и розничная торговля, банковское и страховое дело, транспорт и логистика). С конца XX века быстро развиваются сектора ИТ (крупный разработчик программного обеспечения - мексиканская компания «Softtek», одна из ведущих в Латиской Америке), дизайнерских (в т. ч. web-дизайнерских разработок и услуг) и креативных услуг. Функционируют многочисленные бизнес-парки, несколько крупных логистических центров. Развиты сеть крупных торговых центров, гостиничное хозяйство и ресторанное дело. Штаб-квартиры ряда крупных национальной компаний, в т. ч. CEMEX (один из крупнейших в мире производителей цемента), «Grupo Financiero Banorte» (банковское и страховое дело), FEMSA (прохладительные напитки), ALFA (нефтехимия, пищевая промышленность, телекоммуникации), «Axtel» (телекоммуникации), «Vitro» (производство стекла), «Gamesa» (продукты питания), «Organización Soriana» (торговля).
Монтеррей - крупнейший индустриальный центр северо-востока страны (в пределах городской агломерации 17 индустриальных парков, в которых сосредоточено большинство мелких и средних предприятий, крупные промышленные объекты расположены, как правило, вне их границ). Наиболее развиты машиностроение, чёрная металлургия, пищевая и химическая промышленность, производство стройматериалов. В машиностроении выделяются производство автокомплектующих (группа компаний «Grupo Quimmco»; «Blackhawk de México» - детали для тяжёлых грузовиков и сельско-хозяйственной техники), бытовой техники (заводы компаний «LG Electronics», «Whirlpool»), электротехнической продукции (предприятия группы компаний «Xignux» - промышленные кабели высокого напряжения и др.; заводы компаний «Magnekon» - кабельная продукция, «Prolec GE» - один из крупнейших производителей трансформаторов в Латинской Америке; германские «Siemens AG» - промышленные узлы для электроэнергетики; датские «Danfoss Industries» - системы охлаждения и кондиционирования воздуха, нидерландские «Philips Lighting» - светотехника).
В производстве продуктов питания доминируют компании «Gamesa» и ALFA; действует крупный мукомольный комбинат компании GIMSA (кукурузная мука). Производство пива (завод «Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma» - один из крупнейших в стране), прохладительных напитков, бутилированной питьевой воды; табачная фабрика компании «British American Tobacco México» - одна из ведущих и старейших в стране. В пределах городской агломерации действуют крупный сталелитейный завод «Siderúrgica San Nicolás de los Garza» (мощность 1,9 млн. т стали в год) и 5 металлургических предприятий аргентинской компании «Ternium», трубопрокатный завод мексиканской компании «Tubacero».
Химичекая промышленность представлена крупным заводом компании «Industria Química del Istmo» (жидкий хлор, каустическая сода, соляная кислота); среди других продукции - промышленные газы, пластиковые трубы, полиуретаны, полимеры, нейлоновое волокно для текстильной и автомобильной промышленности. Крупное производство цемента (завод CEMEX), промышленного и строительного стекла (компания «Vitro»); выпуск сантехнических, керамических изделий, картона. В пределах городской агломерации, в г. Кадерейта-Хименес, - НПЗ компании PEMEX (свыше 16% национальной переработки нефти).
К юго-западу от города - Национальный парк Кумбрес-де-Монтеррей.