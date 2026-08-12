МОНТЕОРУ

МОНТЕОРУ - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра брон­зо­во­го ве­ка к се­ве­ру от Ниж­не­го Ду­ная, на тер­ри­то­рии се­ве­ро-вос­то­ка Мун­те­нии, юга румынской Мол­до­вы , час­ти Тран­силь­ва­нии, за­па­да Мол­да­вии.

На­зва­на по ма­те­риа­лам рас­ко­пок в Сэ­ра­та-Мон­те­о­ру.

Вы­де­ля­ют пе­рио­ды:

1) около 3000-2500 лет до н. э., фор­ми­ро­ва­ния и кон­так­тов с ям­ной куль­ту­рой;

2) около 2500-2200 лет до н. э., ке­ра­мические сти­ли Ic4-3/Ic3;

3) около 2200-1900 лет до н. э., сти­ли Iс1-Ib;

4) около 1900-1600 лет до н. э., сти­ли IIa-IIb, «клас­сический монтеору»;

5) около 1600-1400 лет до н. э., по­яв­ле­ние на вос­то­ке ареа­ла монтеорских куль­тур, близ­ких Ноуа (Но­а).

По­се­ле­ния на воз­вы­шен­ных ес­те­ст­вен­но за­щи­щён­ных мес­тах (в позд­ние пе­рио­ды по­яв­ля­ют­ся ва­лы и рвы), во­круг ко­то­рых рас­по­ла­га­лись гнёз­да се­лищ.

На­зем­ные до­ма на ка­мен­ном ос­но­ва­нии.

Близ по­се­ле­ний из­вест­ны свя­ти­ли­ща эл­лип­тической фор­мы, вы­мо­щен­ные кам­нем, с не­боль­ши­ми гли­ня­ны­ми ал­та­ря­ми. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки; тру­по­по­ло­же­ния скор­чен­ные на бо­ку, в ямах, ино­гда об­ло­жен­ных по кра­ям кам­ня­ми.

Ке­ра­ми­ка с чёр­ной ло­щё­ной по­верх­но­стью по­кры­та врез­ным, рель­еф­ным или шну­ро­вым ор­на­мен­том , позд­нее - ор­на­мен­том в ви­де бу­гор­ков, паль­мет, спи­ра­лей.

Ха­рак­тер­ны со­су­ды с двумя вы­со­ки­ми руч­ка­ми и ан­тро­по­морф­ные.

Брон­зо­вые кин­жа­лы, на­ко­неч­ни­ки дро­ти­ков, бое­вые то­по­ры; ка­мен­ные бое­вые то­по­ры, бу­ла­вы, но­жи, на­ко­неч­ни­ки стрел.

Мно­го­численные на­ход­ки фа­ян­со­вых и ян­тар­ных бус.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)