МОНТЕОРУ
МОНТЕОРУ - археологическая культура бронзового века к северу от Нижнего Дуная, на территории северо-востока Мунтении, юга румынской Молдовы, части Трансильвании, запада Молдавии.
Названа по материалам раскопок в Сэрата-Монтеору.
Выделяют периоды:
1) около 3000-2500 лет до н. э., формирования и контактов с ямной культурой;
2) около 2500-2200 лет до н. э., керамические стили Ic4-3/Ic3;
3) около 2200-1900 лет до н. э., стили Iс1-Ib;
4) около 1900-1600 лет до н. э., стили IIa-IIb, «классический монтеору»;
5) около 1600-1400 лет до н. э., появление на востоке ареала монтеорских культур, близких Ноуа (Ноа).
Поселения на возвышенных естественно защищённых местах (в поздние периоды появляются валы и рвы), вокруг которых располагались гнёзда селищ.
Наземные дома на каменном основании.
Близ поселений известны святилища эллиптической формы, вымощенные камнем, с небольшими глиняными алтарями. Грунтовые могильники; трупоположения скорченные на боку, в ямах, иногда обложенных по краям камнями.
Керамика с чёрной лощёной поверхностью покрыта врезным, рельефным или шнуровым орнаментом, позднее - орнаментом в виде бугорков, пальмет, спиралей.
Характерны сосуды с двумя высокими ручками и антропоморфные.
Бронзовые кинжалы, наконечники дротиков, боевые топоры; каменные боевые топоры, булавы, ножи, наконечники стрел.
Многочисленные находки фаянсовых и янтарных бус.
В основе хозяйства - земледелие и животноводство.