МОНТЕКУККОЛИ РАЙМУНД
МОНТЕКУККОЛИ РАЙМУНД - австрийский военный деятель, полководец и военный теоретик, герцог Мельфийский, имперский князь, генерал-фельдмаршал (1658 год).
На военной службе с 1627 года (по другим данным, с 1625 года).
Активный участник Тридцатилетней войны 1618-1648 годы, отличился в битвах при Брейтенфельде (1631 год), Лютцене (1632 год), Нёрдлингене (1634 год), при штурмах Кайзерслаутерна (1635 год) и Виттштока (1636 год).
В 1639-1642 годы находился в шведском плену, где изучал военную науку, историю, философию.
Во время Северной войны 1655-1660 годы Р.Монтекукколи, командуя австрийскими войсками, нанёс поражение шведской армии под Краковом и вытеснил шведов из Речи Посполитой, отвоевал Померанию, Шлезвиг-Голштинию, Ютландию.
В войне с Османской империей (1661-1664 годы), возглавляя объединённую австро-франко-венгерскую группировку, освободил от осады Клаузенбург и нанёс поражение турецкой армии при Могерсдорфе (1664 год, Западная Венгрия).
С 1668 года президент высшего военного совета (гофкригсрат) Австрии и директор артиллерии.
В 1672-1676 годы, будучи в звании генералиссимуса главнокомандующим австрийской армией на Рейне, Р. Монтекукколи провёл ряд успешных операций против французских войск.
Внёс значительный вклад в развитие военно-теоретической мысли своего времени, обобщив в своих работах как личный боевой опыт, так и итоги европейской военной кампаний.
Основным теоретическим трудом Р.Монтекукколи являются «Записки Раймунда графа Монтекукколи, или Главные правила военной науки» (1664 год). Это систематизировало изложение военной теории XVII века, насыщенное историческими примерами, представляло собой наставление по ведению боевых действий и являлось передовым для своего времени.
Сочинения:
Записки, или Главные правила военной науки. М., 1760.