МОНТЕКУККОЛИ РАЙМУНД

МОНТЕКУККОЛИ РАЙМУНД - австрийский во­енный дея­тель, пол­ко­во­дец и во­енный тео­ре­тик, гер­цог Мель­фий­ский, им­пер­ский князь, генерал-фельдмаршал (1658 год).

На во­енной служ­бе с 1627 года (по другим дан­ным, с 1625 года).

Ак­тив­ный уча­ст­ник Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годы, от­ли­чил­ся в бит­вах при Брей­тен­фель­де (1631 год), Лют­це­не (1632 год), Нёрд­лин­ге­не (1634 год), при штур­мах Кай­зерс­лау­тер­на (1635 год) и Вит­тш­то­ка (1636 год).

В 1639-1642 годы на­хо­дил­ся в шведском пле­ну, где изу­чал во­енную нау­ку, ис­то­рию, фи­ло­со­фию.

Во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годы Р.Монтекукколи, ко­ман­дуя австрийскими вой­ска­ми, на­нёс по­ра­же­ние шведской ар­мии под Кра­ко­вом и вы­тес­нил шве­дов из Ре­чи По­спо­ли­той , от­вое­вал По­ме­ра­нию, Шлез­виг-Гол­шти­нию, Ют­лан­дию.

В вой­не с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей (1661-1664 годы), воз­глав­ляя объ­еди­нён­ную ав­ст­ро-фран­ко-венгерскую груп­пи­ров­ку, ос­во­бо­дил от оса­ды Клау­зен­бург и на­нёс по­ра­же­ние турецкой ар­мии при Мо­герс­дор­фе (1664 год, Западная Венг­рия).

С 1668 года пре­зи­дент выс­ше­го во­енного со­ве­та (гоф­криг­срат) Ав­ст­рии и ди­рек­тор ар­тил­ле­рии.

В 1672-1676 годы, бу­ду­чи в зва­нии ге­не­ра­лис­си­му­са глав­но­ко­ман­дую­щим австрийской ар­ми­ей на Рей­не, Р. Монтекукколи про­вёл ряд ус­пеш­ных опе­ра­ций про­тив французских войск.

Внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие во­енно-тео­ре­тической мыс­ли сво­его вре­ме­ни, обоб­щив в сво­их ра­бо­тах как лич­ный бое­вой опыт, так и ито­ги ев­ропейской во­енной кам­па­ний.

Основным тео­ре­тическим тру­дом Р.Монтекукколи яв­ля­ют­ся «За­пис­ки Рай­мун­да гра­фа Мон­те­кук­ко­ли, или Глав­ные пра­ви­ла во­ен­ной нау­ки» (1664 год). Это сис­те­ма­ти­зировало из­ло­же­ние во­енной тео­рии XVII века, на­сы­щен­ное ис­то­рическими при­ме­ра­ми, пред­став­ля­ло со­бой на­став­ле­ние по ве­де­нию бое­вых дей­ст­вий и яв­ля­лось пе­ре­до­вым для сво­его вре­ме­ни.

Сочинения:

За­пис­ки, или Глав­ные пра­ви­ла во­ен­ной нау­ки. М., 1760.