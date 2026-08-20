МОНТЕАГУДО , БЕРНАРДО

Монтеагудо ( исп. Monteagudo) , Бернардо (20.08.1785, пров. Тукуман — 28.01.1825, Лима) — борец за независимость Южн. Америки от испанского колониального гнета, публицист, идеолог, соратник Х. Сан-Мартина и С. Боливара .

Родился в Тукумане. Окончил университеты в Кордове и Чукисаке, получив степень доктора права. Один из руководителей восстания в Чукисаке в 1809. После подавления восстания бежал в Буэнос-Айрес, где принял активное участие в революционных событиях, стал продолжателем дела М. Морено — радикального лидера крыла патриотов. Основал газету «Мартир о Либри» («Martir o Libre»), был редакторoм «Гасеты» («La Gaсeta»). Идейный руководитель и председатель «Патриотического общества». Считал необходимым установление революционной диктатуры вплоть до свержения испанского господства. Играл активную роль в Генеральной конституционной ассамблее 1813 — «Ассамблея XIII года».

В 1817 вступил в Андскую армию Сан-Мартина, был военным судьей. Участвовал в освобождении Чили и Перу. В 1821—1822 — военный и морской министр, в 1822 министр иностранных дел Перу. Ратовал за создание единой федеративной республики на базе бывших испанских колоний. Поддерживал С. Боливара в его планах созыва Панамериканского конгресса. Убит в Лиме.

Лит. : Vedia y Mitre M. La vida de Monteagudo. T. I—III. Buenos Aires, 1950; Monteagudo B. Martir o Libre y otras paginas politicas. Buenos Aires, 1965; Война за независимость Латинской Америки. М., 2011. В. П. Казаков.