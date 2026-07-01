МОНТАЛЕ ЭУДЖЕННО
МОНТАЛЕ ЭУДЖЕННО - итальянский поэт, писатель, журналист.
Из семьи коммерсанта.
Учился в техническом училище им. Виктора Эммануила в Милане (1911-1915 годы); самостоятельно изучал литературу и философию.
Участник Первой мировой войны; в 1925 году подписал составленный Б. Кроче «Манифест интеллектуалов-антифашистов».
С 1927 году во Флоренции; в 1929-1938 годы директор библиотеки «Кабинет Вьё- сё»; уволен после отказа вступить в фашистскую партию.
С 1948 года жил в Милане, работал в газете «Corriere della Sera» (до 1973 года). В 1967 году пожизненно назначен сенатором.
Литературной деятельностью занимался с 1916 года; печатался с 1922 года. В поэзии Монтале Эудженно обращение к средневековой поэтической традиции (Данте) соединяется с глубоким освоением опыта Ш. Бодлера, французского символизма, английских поэтов XIX века и Т.С. Элиота: сборники «Панцири каракатиц» («Ossi di seppia», 1925 год), «Обстоятельства» («Le occasioni», 1939 год), «Буря и другое» («La bufera e altro», 1956 год), «Сатура» («Satura», 1971 год), «Дневник 71-го и 72-го» («Diario del ‘71 e del ’72», 1973 год), «Тетрадь за четыре года» («Quaderno di quattro anni», 1977 год) и др.
Характерная для поэзии Монтале Эудженно зашифрованность и недоговорённость сближает её с герметизмом (хотя сам Э. Монтале эту связь отрицал).
Творчеству Э. Монтале присущи тотальное погружение в мир поэтического вымысла, намеренное игнорирование политического контекста, а в конечном счёте и реальности как таковой. Подчёркнутой классичностью и музыкальностью ритмическо строя стихи Э. Монтале противостоят поэзии авангардизма.
Среди других сочинений: сборник лирической прозы «Динарская бабочка» («Farfalla di Dinard», 1956 год, русский перевод 2010 год), цикл критического эссе «Аутодафе» («Auto da fè», 1966 год), статьи о литературе и музыке; переводы.
Нобелевская премия (1975 год).
Сочинения:
Избранное. М., 1979;
Tutte le poesie. Mil., 1984;
Prose e racconti. Mil., 1995.