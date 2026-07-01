МОНТАЛЕ ЭУДЖЕННО

МОНТАЛЕ ЭУДЖЕННО - итальянский по­эт, пи­са­тель, жур­на­лист.

Из се­мьи ком­мер­сан­та.

Учил­ся в тех­ническом училище им. Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла в Ми­ла­не (1911-1915 годы); са­мо­стоя­тель­но изу­чал ли­те­ра­ту­ру и фи­ло­со­фию.

Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны; в 1925 году под­пи­сал со­став­лен­ный Б. Кро­че «Ма­ни­фест ин­тел­лек­туа­лов-ан­ти­фа­ши­стов».

С 1927 году во Фло­рен­ции; в 1929-1938 годы ди­рек­тор библиотеки «Ка­би­нет Вьё- сё»; уво­лен по­сле от­ка­за всту­пить в фа­ши­ст­скую пар­тию.

С 1948 года жил в Ми­ла­не, ра­бо­тал в газете «Corriere della Sera» (до 1973 года). В 1967 году по­жиз­нен­но на­зна­чен се­на­то­ром.

Литературной дея­тель­но­стью за­ни­мал­ся с 1916 года; пе­ча­тал­ся с 1922 года. В по­эзии Монтале Эудженно обращение к сред­невековой по­этической тра­ди­ции (Дан­те) со­еди­ня­ет­ся с глу­бо­ким ос­вое­ни­ем опы­та Ш. Бод­ле­ра , французского сим­во­лиз­ма, английских по­этов XIX века и Т.С. Элио­та: сборники «Пан­ци­ри ка­ра­ка­тиц» («Ossi di seppia», 1925 год), «Об­стоя­тель­ст­ва» («Le occasioni», 1939 год), «Бу­ря и дру­гое» («La bufera e altro», 1956 год), «Са­ту­ра» («Satura», 1971 год), «Днев­ник 71-го и 72-го» («Diario del ‘71 e del ’72», 1973 год), «Тет­радь за че­ты­ре го­да» («Qua­der­no di quattro anni», 1977 год) и др.

Ха­рак­тер­ная для по­эзии Монтале Эудженно за­шиф­ро­ван­ность и не­до­го­во­рён­ность сбли­жа­ет её с гер­ме­тиз­мом (хо­тя сам Э. Монтале эту связь от­ри­цал).

Твор­че­ст­ву Э. Монтале при­су­щи то­таль­ное по­гру­же­ние в мир по­этического вы­мыс­ла, на­ме­рен­ное иг­но­ри­ро­ва­ние по­ли­тического кон­тек­ста, а в ко­неч­ном счё­те и ре­аль­но­сти как та­ко­вой. Под­чёрк­ну­той клас­сич­но­стью и му­зы­каль­но­стью рит­мическо строя сти­хи Э. Монтале про­ти­во­сто­ят по­эзии аван­гар­диз­ма.

Сре­ди других со­чи­не­ний: сборник ли­рической про­зы «Ди­нар­ская ба­боч­ка» («Farfalla di Di­nard», 1956 год, русский перевод 2010 год), цикл кри­тического эс­се «Ау­то­да­фе» («Auto da fè», 1966 год), ста­тьи о ли­те­ра­ту­ре и му­зы­ке; пе­ре­во­ды.

Но­бе­лев­ская премия (1975 год).

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1979;

Tutte le poesie. Mil., 1984;

Prose e racconti. Mil., 1995.