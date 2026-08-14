МОНТ МАНУЭЛЬ ФРАНСИСКО АНТОНИО ХУЛИАН
МОНТ МАНУЭЛЬ ФРАНСИСКО АНТОНИО ХУЛИАН - государственный и политический деятель Чили.
Учился на юридическом факультете Национального института в Сантьяго, в 1835-1840 годы его ректор.
В 1840 году избран депутатом Национального конгресса.
В правление президента М. Бульнеса Прието (1841-1851 годы) занимал посты министра внутренних дел и министра юстиции.
С 1851 года президент Чили. Вступил в должность после подавления восстания либералов, недовольных его избранием. В 1856 году переизбран.
Положил начало процессу либерализации консервативного режима, получившему название «монтт-варасского слияния» (по имени самого М.Ф.А.Х. Монта и занимавшего ряд министерских постов А. Вараса, отстаивавшего идею компромисса консерваторов с либералами). В 1852 году отменил майорат, в 1853 году заменил церковную десятину подоходным налогом, в 1855 году ввёл гражданский кодекс, установивший государственный контроль над системой народного образования.
В годы правления М.Ф.А.Х. Монта развернулось интенсивное строительство дорог (в т. ч. железная дорога Сантьяго - Вальпараисо), развивались телеграфная сеть и морское судоходство; началась интенсивная колонизация южных областей страны.
М.Ф.А.Х. Монт основал в 1857 году на базе левого крыла консерваторов и умеренных либералов Национальную партию. В 1859 году подавил восстание либералов. По окончании президентского срока с 1861 года и до конца жизни председатель Верховного суда.
Племянник и сын М.Ф.А.Х. Монт - Хорхе Монт Альварес и Педро Элиас Пабло Монт Монт были президентами Чили соответственно в 1891-1896 годы и в 1906-1910 годы.