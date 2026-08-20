МОНОМОТАПА

Мономотапа — средневековое государственное образование на территории современного Зимбабве. Возникновение датируется XII—XIII вв. К этому времени относится возникновение главных центров государства — поселение на холме Мапунгубве и Большой Зимбабве. Пространственная структура Мапунгубве отражала сложную социальную иерархию — резиденция правителя располагалась на вершине холма. Ее стены были построены из камня, что отличало жилище правителя от жилищ поданных. Правитель почитался как сакральная фигура, в его обязанности входило совершение обряда вызывания дождя и поклонение предкам. По со­временным оценкам население Мапунгубве достигало 5 тыс. человек. Большой Зимбабве располагался к северо-востоку от Мапунгубве. Его расцвет был обусловлен выгодным положением на торговых путях, связывавших континентальные районы с побережьем. Со временем Большой Зимбабве подчинил себе все окрестные земли, его гегемония сохранялась до XV в., когда началось возвышение вождества Ками, представители которого, как предполагается, были потомками населения Мапунгубве. Правители Ками контролировали добычу золота, что обеспечило их превосходство.

Португальцы, появившиеся у берегов Вост. Африки в XVI в., застали расцвет Ками. Слава о богатом золотом государстве быстро стала обрастать легендами, и стремление овладеть им толкало португальцев вглубь Африки. Они ошибочно дали государству название «М.», что было искаженным произношением титула правителя. Португальцы построили несколько фортов, и это открыло для них дорогу на М. В 1569—1573 предпринята первая попытка его завоевания, однако долгая и изнурительная военная кампания закончилась ничем как из-за сопротивления, оказанного африканцами, так и из-за болезней, буквально выкосивших значительную часть португальских солдат. В 1574 против М. была направлена еще одна военная экспедиция, однако и она принесла лишь новые жертвы. Ситуация изменилась в 1607, когда из-за разразившегося внутреннего кризиса и восстаний власть правителя М. была ослаблена и он вынужден был обратиться к португальцам. В обмен на военную помощь он передал им все права на добычу золота. С 1632 М. была поставлена под контроль португальского губернатора и вынуждена платить дань португальцам. Однако европейцам пришлось конкурировать за контроль над М. с набиравшим силу вождеством Розви, правители которого в итоге изгнали португальцев с территории М. в начале XVIII в.

Второе «открытие» европейцами М. произошло в XIX в., когда путешественники обнаружили руины Большого Зимбабве. Долгое время среди западных исследователей царило убеждение, что строителями этого города были финикийцы или арабы, так как, по распространенному мнению, африканцы не могли создать ничего подобного. Британский археолог Гертруда Катон-Томпсон первой доказала в 1928—1929, что руины имеют африканское происхождение. В современном Зимбабве каменные постройки Большого Зимбабве — главная туристическая достопримечательность и важнейший символ достижений африканцев в доколониальный период.

Лит. : Фадеев Л. А . Мономотапа: Древняя африканская цивилизация в междуречье Замбези—Лимпопо // Африканский этнографический сборник. Вып. 4. М.–Л., 1962; Garlake P . Great Zimbabwe. Harare, 1982; Pikirayi I . The Zimbabwe culture: origins and decline of southern Zambezian states. Walnut Creek (CA), 2001; Giliomee H. & Mbenga B. New History of South Africa. Cape Town, 2007. А. В. Воеводский.