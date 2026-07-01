МОНОГАМИЯ (от моно… и греч. γάμος ‒ брак)

МОНОГА́МИЯ (от мо­но… и греч. γάμος - брак) - еди­но­бра­чие, брак од­но­го муж­чи­ны с од­ной жен­щи­ной.

Про­ти­во­по­лож­на по­ли­га­мии.

Ис­то­ри­че­ски сло­жив­ший­ся вид бра­ка, воз­ник­ший из пер­во­быт­но­го пар­но­го (син­ди­ас­ми­че­ско­го) бра­ка в про­цес­се фор­ми­ро­ва­ния ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и клас­со­во­го об­ще­ст­ва.

Наи­бо­лее рас­про­странённая фор­ма бра­ка как в ин­ду­ст­ри­аль­ных, так и в тра­диционных об­ще­ст­вах.

Как обя­за­тель­ная фор­ма бра­ка уза­ко­не­на иу­да­из­мом и хри­сти­ан­ст­вом , прак­ти­че­ски пре­об­ла­да­ет у ин­дуи­стов и в боль­шин­ст­ве му­сульманских ре­гио­нов, в том числе в ре­зуль­та­те вне­дре­ния ев­ропейских сис­тем пра­ва (например, в Ту­ни­се).

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