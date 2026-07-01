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МОНОГАМИЯ (от моно… и греч. γάμος ‒ брак)
МОНОГА́МИЯ (от моно… и греч. γάμος - брак) - единобрачие, брак одного мужчины с одной женщиной.
Противоположна полигамии.
Исторически сложившийся вид брака, возникший из первобытного парного (синдиасмического) брака в процессе формирования частной собственности и классового общества.
Наиболее распространённая форма брака как в индустриальных, так и в традиционных обществах.
Как обязательная форма брака узаконена иудаизмом и христианством, практически преобладает у индуистов и в большинстве мусульманских регионов, в том числе в результате внедрения европейских систем права (например, в Тунисе).
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