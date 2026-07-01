МОНО

МО́НО (от названия на языке ми­вок; са­мо­на­зва­ние ним­ми - че­ло­век, на­род) - ин­дей­ский на­род на за­па­де США (в основном, в округе Ма­де­ра в шта­те Ка­ли­фор­ния).

Чис­лен­ность около 1,8 тыс. человек (2000, пе­ре­пись). Жи­вут в девяти ре­зер­ва­ци­ях (од­на - совмество с йо­кутс). Го­во­рят на английском языке, около 5% - так­же на языке мо­но (ним) ну­мий­ской вет­ви юто-ас­тек­ских язы­ков. Ве­рую­щие - про­тес­тан­ты и ка­то­ли­ки.

Де­лят­ся на западных монов (собственно моны, или мо­на­че), про­жи­ваю­щих на западных скло­нах Сьер­ры-Не­ва­ды, и восточных монов (пай­ют до­ли­ны р. Оу­энс), жи­ву­щих в до­ли­не р. Оуэнс и вок­руг оз. Мо­но и близ­ких по куль­ту­ре к северным пай­ют.

Тра­диционная куль­ту­ра со­че­та­ет эле­мен­ты куль­ту­ры ин­дей­цев Ка­ли­фор­нии и Боль­шо­го Бас­сей­на. За­ни­ма­лись бро­дя­чей охо­той (олень, мед­ведь, зем­ля­ная бел­ка, кро­лик), со­би­ра­тель­ст­вом (кед­ро­вые оре­хи, жё­лу­ди, ди­ко­рас­ту­щие зла­ки), у восточных монов - с при­ме­не­ни­ем ир­ри­га­ции; западные моны ло­ви­ли ры­бу с по­мо­щью гар­пу­на и ло­ву­шек.

Бы­ло раз­ви­то пле­те­ние кор­зин, из­вест­на ке­ра­ми­ка.

Жи­ли­ще - оваль­ные хи­жи­ны, кры­тые тра­вой, на­ве­сы и другие; для не­же­на­тых муж­чин строи­ли круг­лые по­лу­зем­лян­ки с ко­нической кры­шей, слу­жа­щие так­же по­ме­ще­ни­ем для па­ро­вых бань.

В ос­но­ве тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - то­те­мические пат­ри­ли­ней­ные ро­ды. Под влия­ни­ем йокутс и ми­вок не­ко­то­рые моны (так называемые моны Нор­фор­ка) де­ли­лись на па­три­ли­ней­ные по­ло­ви­ны (на­кве­ти) Ор­ла (Кви­на) и Кой­ота (Иша), во гла­ве каж­дой из ко­то­рых стоя­ли на­след­ст­вен­ные вождь (бо­хе­нап; буквально - объ­яв­ляю­щий при­ка­зы), про­ис­хо­дя­щий из ро­да Ор­ла, и его по­мощ­ник - гла­ша­тай (нит­де­нап) - из ро­да Го­лу­бя. Вы­со­кое по­ло­же­ние за­ни­ма­ли ша­ма­ны обо­их по­лов. Ни ро­ды, ни по­ло­ви­ны не бы­ли стро­го эк­зо­гам­ны­ми.

Тра­диционный брак в основном ма­три­ло­каль­ный, к концу XIX века ча­ще па­три­ло­каль­ный. Прак­ти­ко­вал­ся обы­чай из­бе­га­ния меж­ду муж­чи­ной и ро­ди­те­ля­ми его же­ны. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва сход­на с си­сте­ма­ми других ну­мий­ских на­ро­дов: би­фур­ка­тив­ная ор­га­ни­за­ция в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей со­че­та­ет­ся с ге­не­рационным ти­пом в по­ко­ле­нии эго и че­тырь­мя вза­им­ны­ми тер­ми­на­ми для обоз­на­че­ния де­дов, ба­бок, вну­ков и вну­чек. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и, в от­ли­чие от других ну­мий­ских на­ро­дов, так­же по от­но­сительному по­лу.

Ми­фы близ­ки к ми­фо­ло­гии других ну­мий­ских на­ро­дов (цик­лы о трик­сте­ре Кой­оте, при­клю­че­ни­ях брать­ев Хай­ни­ну и Бау­мег­ве­су, мо­тив рас­ка­лён­но­го солн­ца и прочее), но за­мет­ны и влия­ния ми­фо­ло­гий пе­ну­ти Ка­ли­фор­нии (мо­тив ны­ряль­щи­ка за зем­лёй).

Су­щест­во­ва­ли куль­ты ро­до­вых то­те­мов и лич­ных ду­хов-по­кро­ви­те­лей, ве­ра в злых ду­хов вод­ных ис­точ­ни­ков, пред­став­ле­ние о ре­ин­кар­на­ции душ умер­ших в жи­вот­ных. Осе­нью про­во­ди­лась по­ми­наль­ная це­ре­мо­ния («Плач»), вес­ной - ини­циа­ция под­ро­ст­ков обо­их по­лов, со­про­во­ж­дав­шая­ся при­ня­ти­ем на­стоя из дур­ма­на. В 1870 году моно бы­ли пер­вым на­ро­дом к за­па­ду от Сьер­ры-Не­ва­ды, вос­при­няв­шим пер­во­на­чаль­ный ва­ри­ант Пля­ски Ду­хов; в свя­зи с его про­ва­лом в Пляс­ке Ду­хов 1890 году моно уже не участ­во­ва­ли.

В 1860-е годы в ре­зуль­та­те кон­флик­тов с американскими по­се­лен­ца­ми бы­ли на­силь­но пе­ре­се­ле­ны в ре­зер­ва­цию. Впо­след­ст­вии по­ки­ну­ли её и осе­ли в ок­ре­ст­но­стях не­боль­ших го­ро­дов и бо­га­тых ран­чо, в начале XX века боль­шин­ст­во по­се­ле­ний моно при­об­ре­ли ста­тус ре­зер­ва­ций.

Современные моно ра­бо­та­ют по най­му в сельском хозяйстве, за­ни­ма­ют­ся мел­ким фер­мер­ст­вом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)