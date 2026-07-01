МОНО
МО́НО (от названия на языке мивок; самоназвание нимми - человек, народ) - индейский народ на западе США (в основном, в округе Мадера в штате Калифорния).
Численность около 1,8 тыс. человек (2000, перепись). Живут в девяти резервациях (одна - совмество с йокутс). Говорят на английском языке, около 5% - также на языке моно (ним) нумийской ветви юто-астекских языков. Верующие - протестанты и католики.
Делятся на западных монов (собственно моны, или моначе), проживающих на западных склонах Сьерры-Невады, и восточных монов (пайют долины р. Оуэнс), живущих в долине р. Оуэнс и вокруг оз. Моно и близких по культуре к северным пайют.
Традиционная культура сочетает элементы культуры индейцев Калифорнии и Большого Бассейна. Занимались бродячей охотой (олень, медведь, земляная белка, кролик), собирательством (кедровые орехи, жёлуди, дикорастущие злаки), у восточных монов - с применением ирригации; западные моны ловили рыбу с помощью гарпуна и ловушек.
Было развито плетение корзин, известна керамика.
Жилище - овальные хижины, крытые травой, навесы и другие; для неженатых мужчин строили круглые полуземлянки с конической крышей, служащие также помещением для паровых бань.
В основе традиционной социальной организации - тотемические патрилинейные роды. Под влиянием йокутс и мивок некоторые моны (так называемые моны Норфорка) делились на патрилинейные половины (наквети) Орла (Квина) и Койота (Иша), во главе каждой из которых стояли наследственные вождь (бохенап; буквально - объявляющий приказы), происходящий из рода Орла, и его помощник - глашатай (нитденап) - из рода Голубя. Высокое положение занимали шаманы обоих полов. Ни роды, ни половины не были строго экзогамными.
Традиционный брак в основном матрилокальный, к концу XIX века чаще патрилокальный. Практиковался обычай избегания между мужчиной и родителями его жены. Система терминов родства сходна с системами других нумийских народов: бифуркативная организация в поколении родителей сочетается с генерационным типом в поколении эго и четырьмя взаимными терминами для обозначения дедов, бабок, внуков и внучек. Сиблинги делятся по относительному возрасту и, в отличие от других нумийских народов, также по относительному полу.
Мифы близки к мифологии других нумийских народов (циклы о трикстере Койоте, приключениях братьев Хайнину и Баумегвесу, мотив раскалённого солнца и прочее), но заметны и влияния мифологий пенути Калифорнии (мотив ныряльщика за землёй).
Существовали культы родовых тотемов и личных духов-покровителей, вера в злых духов водных источников, представление о реинкарнации душ умерших в животных. Осенью проводилась поминальная церемония («Плач»), весной - инициация подростков обоих полов, сопровождавшаяся принятием настоя из дурмана. В 1870 году моно были первым народом к западу от Сьерры-Невады, воспринявшим первоначальный вариант Пляски Духов; в связи с его провалом в Пляске Духов 1890 году моно уже не участвовали.
В 1860-е годы в результате конфликтов с американскими поселенцами были насильно переселены в резервацию. Впоследствии покинули её и осели в окрестностях небольших городов и богатых ранчо, в начале XX века большинство поселений моно приобрели статус резерваций.
Современные моно работают по найму в сельском хозяйстве, занимаются мелким фермерством.