МОНГОЛЫ

Монголы — в широком значении все монгольские народы (включая бурят, калмыков, моголов Афганистана, могоров, дахуров-дауров и др.); в узком — М. Монголии и Монголии Внутренней Китая. Проживают в Монголии, аридных районах Сев. Китая (КНР), Российской Федерации (Калмыкия, Бурятия, Забайкалье и Предбайкалье) и ряде других стран. Общая численность монгольских народов — около 10 млн человек (на 2010, в Китае — 6,9 млн, в Монголии — 2,5 млн, в России — 0,6 млн). Основное ядро — халхасцы (халка-монголы). Помимо них существуют и другие субэтнические группы: баарины, дарганы, дарианга, найманы, ойраты, сартулы, узумчины, харачины, хойтогойты, хорчины, чахары и др.

Язык — монгольский, относящийся к монгольской группе — ветви алтайской языковой семьи. Самая ранняя письменность — киданьская (большое и малое письмо). В XIII в. при Чингисхане создана монгольская письменность на основе уйгурского алфавита. При Хубилае попытались ввести квадратное письмо на основе тибетского, но оно не прижилось. Традиционная монгольская письменность сохраняется во Внутренней Монголии в Китае. В Монгольской Народной Республике в 1946 был осуществлен переход на кириллицу.

Вероятные предки М. — упоминаемые в китайских летописях дунху, сяньби, жужани (жуаньжуани), тобасцы, кидани, шивэйцы (цзубу). Теория о родстве М. с хунну разделяется не всеми исследователями, но подтверждается данными палеогенетики. Собственно М. упоминаются в летописях в конце I тысячелетия н. э. среди шивэйских племен (мэнгу, мэньву и татань, татары). После гибели Уйгурского каганата многочисленные племена М. (дарлекины, нируны, тайджиуты, кунгираты, татары, кереиты, меркиты и др.) постепенно расселились в монгольских степях.

В основном М. занимались скотоводством. Большое значение также имела облавная охота, являвшаяся также хорошим способом военной тренировки. Существовало гендерное разделение труда. Мужчины занимались выпасом скота, охотой, ходили в военные походы. Племена кочевников постоянно нападали друг на друга, угоняя скот и захватывая в плен женщин и детей. Женщины выполняли основную работу по дому, занимались детьми, а в отсутствие мужчин выполняли и их функции. При этом женщины могли достаточно активно участвовать в публичной жизни. Особенно высока была роль вдовы после смерти мужа. У М. существовали различные формы семьи: малая нуклеарная семья из родителей и малолетних детей у небогатых и расширенная полигиническая семья у богатых. Старшие сыновья при женитьбе получали свою долю скота и имущества. Младший сын (отчигин) оставался с родителями. Монгольские кочевники придерживались шаманизма, верили в культ Неба (Тэнгри). Кроме того они почитали богиню Земли (Этуген), духов огня, гадали по бараньим лопаткам. Кереиты и найманы были знакомы с несторианством.

Обычно М. кочевали айлом — группой из 5—10 семей. Айлы группировались в линиджи (урук), экзогамный род (обок), племя, вождество (иргэн, улус). Во главе племен и вождеств стояли ханы, имевшие дружины нукеров-воинов. Социальное господство в монгольском обществе конструировалось в соответствии с терминологией родового общества как противопоставление между старшим и младшим родственниками («отец — сын», «старший брат— младший брат»), генеалогическим, в том числе и фиктивным, неравенством между отдельными линижами и сегментами («белая» и «черная» кость); более низкие по статусу родственники обозначались в терминах рабства (богол).

Первые предгосударственные образования у М. появились в XII в. Созданная Чингисханом и его преемниками Монгольская империя (1206—1259) была самой обширной на территории Евразии. После смерти Мункэ она разделилась на отдельные части. В Китае и на территории Монголии образовалась империя Юань, просуществовавшая до 1368. После возвращения в степь М. не смогли создать крупной империи и постепенно разделились на ойратов (на западе) и М. (на востоке). В XVI в. М. постепенно были подчинены маньчжурами и вошли в состав империи Цин. В 1921 состоялась Монгольская народная революция , освободившая Монголию Внешнюю от зависимости от Китая. В 1924—1992 существовало социалистическое государство Монгольская Народная Республика, где после демократической революции в 1990 сменилась форма правления. В 1992 была принята новая конституция, государство стало называться Монголией, сложилась двухпартийная политическая система. Внутренняя Монголия имеет статус автономного района в составе КНР, при этом М. составляют вторую по численности (17 %) группу проживающего там населения, значительно уступая ханьцам (около 80 %), монгольский язык является одним из официальных.

Традиционным занятием М. остается кочевое скотоводство; в таежных районах охота. В ограниченных размерах существует земледелие. В современной Монголии почти половина населения занята в сельском хозяйстве, которое дает примерно треть ВВП. Современные скотоводы продолжают жить в традиционных юртах (32,2 % по переписи 2020), но активно используют автотранспорт при перекочевках и коммуникациях, получают энергию от солнечных батарей, имеют холодильники, телевизоры и другие бытовые блага оседлого населения. Важная часть экономики — экспорт цветных металлов, кашемира, мяса, кожи, мехов.

В религиозных воззрениях монгольских народов сохраняется тенгрианство и шаманизм, с XVI—XVII вв. распространился тибетский буддизм . В Монголии существует культ Чингисхана. Наиболее популярные праздники — Цаган-саар (белый месяц; новый год по лунному календарю), Наадам (в начале июля; состязание в трех национальных видах спорта: борьбе, стрельбе из лука, скачках).

Лит. : Кара Д . Книги монгольских кочевников. М., 1972; Викторова Л. Л . Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. М., 1980; История МНР. 3-е изд. М., 1983; Humphrey C., Sneath D . The End of Nomadism? Durham, 1999; Владимирцов Б. Я . Работы по истории и этнографии монгольских народов. М., 2002; Жуковская Н. Л . Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Символика. М., 2002; Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004—2008; Atwood C . Encyclopedia of Mongolia and Mongol Empire. New York, 2004; The History of Mongolia. Vol. 1—3. Folkestone, 2004; Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д . Империя Чингис-хана. 2-е изд. М., 2022. Н. Н. Крадин.