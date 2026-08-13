МОНГОЛЬСКОЕ УЛОЖЕНИЕ
«МОНГОЛЬСКОЕ УЛОЖЕНИЕ» - кодекс административно-правовых норм империи Цин для управления Монголией на 1627-1694 годы.
Содержит 152 статьи, вобрал в себя как нормы маньчжурского государства, гражданского и уголовного права, установленные для Монголии, так и нормы монгольского обычного права.
Являлся правовым регулятором взаимоотношений династии Цин с монголами на протяжении почти всего XVIII века.
«Монгольское уложение» устанавливало систему государственно-административного устройства Монголии как колониальной окраины империи Цин, регулировало комплекс общественных и правовых отношений внутри монгольского общества, определяло характер суда и судопроизводства, нормы поведения, меры наказания и прочее.
«Монгольское уложение» отражало зависимое, вассальное положение монгольских феодалов по отношению к Цинской династии. «Монгольское уложение» легло в основу разработанного маньчжурскими властями в 1789 году «Уложения Палаты внешних сношений» - нового свода законов для Монголии.
Исторические источники:
Цааджин бичиг: («Монгольское уложение»): Цинское законодательство для монголов 1627–1694 гг. М., 1998.