НЬЯЯ
НЬЯЯ - школа индийской философии, разрабатывавшая преимущественно проблемы методологии диспута, диалектики, логики и теории познания.
Исторические истоки школы ньяя восходят к поздневедийскому ритуалу прений жрецов-эрудитов и экзегетов жертвоприношения, развивавших специальную дисциплину ведения диспута (ваковакья). Некоторые типичные для школы ньяя термины и концепции упоминаются в сутрах Панини (IV век до н.э.), в комментарии Патанджали (II век до н.э.), специальном разделе о диспуте в трактате аюрведы «Чарака-самхита» (I век н. э.).
Хотя формирование базового текста школы ньяя - «Ньяя-сутры», приписываемой традицией полумифическому Готаме (Акшападе), происходило постепенно, как единое целое существующий к настоящему времени текст, по-видимому, сформировался к III-IV векам. Каждый из 5 разделов «Ньяя-сутр» содержит по 2 главы, в которых описываются 16 нормативных категорий (падартха) ньяи. Важное место в сутрах занимает доказательство значимости четырёх источников познания (восприятие, умозаключение, сравнение и слово авторитета) в полемике с буддистами и представителями мимансы. Философской системой-даршаной школы ньяя становится после создания Ватсьяяной (IV-V века) нормативного комментария - «Ньяя-бхашья», в котором 16 категорий разделяются на две основные (источники знания и предметы знания), рассматриваемые как онтологические реальности, и 14 дополнительных, представляющих собой практический инструментарий философа-диспутанта. Полемике с основными оппонентами ньяи - буддийскими логиками Дигнагой, Дхармакирти и др. - посвящены комментарии: Уддйотакары (VII век) к Ватьсяяне - «Ньяя-варттика»; Вачаспати Мишры (IX-X века) к комментарию Уддйотакары - «Ньяяварттика-татпарьятика»; Удаяны (XI век) к комментарию Вачаспати Мишры - «Паришуддхи» («Убедительная реабилитация»).
Помимо комментариев, важными текстами ньяи являются: трактат Джаянта Бхатты «Ньяяманджари» («Цветущая ветвь ньяи»), в котором в противовес буддистам, допускавшим априорную истинность и ложность суждений, противопоставлялось жёсткое требование их верификации, а в противовес и им, и мимансакам отстаивалась теистическая концепция ишваравады; трактат Трилочаны (IX век), в котором исследуется проблема необычных перцепций, в частности возможность непосредственного («умозрительного») восприятия универсалий; трактат «Ньяясара» («Квинтэссенция ньяи») Бхасарваджни (X век) и автокомментарий к нему «Ньяябхушана» («Украшение ньяи»), в котором четыре источника знания сокращаются до трёх (за счёт исключения сравнения); два сочинения Удаяны - «Атмататтвавивека», содержащая сокрушительную критику буддизма, и «Ньяякусуманджали» («Букет ньяи»), где приводятся доказательства бытия Бога (прежде всего физико-телеологическое) через выявление логических противоречий в аргументации оппонентов - буддистов и представителей санкхьи.
Начиная с XII-XIII веков развитие ньяи осуществляется в рамках единой даршаны ньяя-вайшешика (онтологические категории вайшешики включаются при этом главным образом в «предметы знания»). Наиболее значительными философами этого периода были Шивадитья, Валлабха, Вадиндра и Кешава Мишра (XIII век), автор трактата «Таркабхаша» («Язык рассуждения»), на который было написано 20 комментариев. С XIII - начала XIV веков начинается деятельность бенгальской школы логиков навья-ньяя («новой» ньяи) во главе с Гангешей. Наряду с ней, до настоящего времени существует традиция и «старой» ньяи - преимущественно в виде толкования текстов Удаяны.
В противоположность буддийскому номинализму для философии ньяи характерен реализм - признание не только независимого существования универсалий, существующих до вещей, в вещах и после них, но и непосредственного «умозрительного» восприятия самой их присущности (самавая) вещам. Наряду с другими ортодоксальными даршанами, ньяя признавала реальность как духовной, так и материальной субстанции, при этом, в противоположность санкхье и йоге, она истолковывала атман как совершенно реальный субъект действия, познания и чувства, перевоплощающийся в соответствии со своей кармой, и в этом отношении близка мимансе и джайнизму. Для ньяи характерно доверие источникам знания: восприятие свидетельствует о реальности внешнего мира, внутреннее чувство - о едином субъекте познания, воления и желания, система логических выводов - о Боге как инструментальной причине и архитекторе мира. Признавая различные уровни реальности, а также небытие, ньяя, в отличие от йогачары и веданты, не считает эмпирический мир иллюзорным.