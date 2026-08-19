МОНГКУТ
МОНГКУТ - король Сиама (под именем Рама IV).
Из династии Чакри, отец Дамронга Ратчанубаба.
Будучи законнорождённым сыном Рамы II, должен был занять трон в 1824 году, однако под давлением знати королём (под именем Рамы III) стал его сводный брат.
Монгкут удалился в буддийский монастырь (ват), где изучал палийский канон (см. Типитака), иностранные языки. В 1833 году основал новую буддийскую общину Тхаммаютникая, в 1836 году стал настоятелем монастыря Бовоннивет, который превратился в один из центров буддизма в Сиаме.
Пользуясь поддержкой богатой торговой семьи Буннак, в 1851 году стал королём. Ратовал за развитие товарно-денежных отношений в сесльском хозяйстве: ввёл поземельный налог в денежной форме (вместо натурального), дифференцированную шкалу налогообложения, отменил использование неоплачиваемого труда на государственных работах. Стремился модернизировать систему управления государством на западный манер: поддерживал прагматически ориентированную новую бюрократию, именовал себя «президентом», создал придворную школу с западной системой образования.
Получил широкую известность за рубежом благодаря книгам преподававшей в этой школе А. Леоноуэнс (в том числе «Английская гувернантка при сиамском дворе», «English Governess at the Siamese Court», 1870 год).
Одновременно поддерживал буддизм, который рассматривал как одну из опор монархии.
Во внешней политике придерживался прозападной ориентации: в 1855 году подписал неравноправный договор с Великобританией (см. Англо-сиамские договоры), по аналогии с которым были составлены договоры с США (1856 год), Францией (1856 год) и другими государствами.
При Монгкуте был произведён раздел Камбоджи (1867 год), к Сиаму были присоединены камбоджийские провинции Баттамбанг и Ангкор.