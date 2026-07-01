МОНАСТЫРСКИЕ ШКОЛЫ
МОНАСТЫРСКИЕ ШКОЛЫ. 1) В христианстве институт духовного наставничества в монашестве и профессиональной подготовки духовенства.
По мере становления в III-IV веках института монашества и распространения практики приёма в монахи молодых людей или детей возникла необходимость преподавания им основ христианского вероучения, знания и понимания Священного Писания, богослужебных текстов и т. п. Существование школ при монастырях предусматривали уже уставы прп. Пахомия Великого и свт. Василия Великого (IV век), однако в истории Византии монастырские школы в целом не играли заметной роли.
На Западе монастырские школы, известные с IV-V веков (в аббатствах Лерин, Лигуже и др.), в раннем Средневековье стали крупнейшими образовательными центрами. Значение монастырских школ особенно возросло с VI века в связи с уничтожением античной системы образования, а также с распространением монашеского устава св. Бенедикта Нурсийского, определявшего чтение религиозных книг как одну из главных обязанностей монахов.
Выдающуюся роль в сохранении античного культурного наследия сыграли школа и скрипторий, действовавшие в VI-VII веках в основанном Кассиодором мон. Виварий; крупными центрами учёности и образования были многие монастыри в Ирландии (Клонард, Келс, Арма, Бангор), Англии (Уирмот, Джарроу, Линдисфарн, Уитби, Кентербери), Италии (Монтекассино, Боббио, Фарфа). В связи с постепенной утратой латынью функций живого языка важное место в монастрских школах стало занимать преподавание латинской грамматики, для чего активно привлекались труды античных авторов.
Расцвет монастырских школ на средне-вековом Западе пришёлся на эпоху «Каролингского возрождения» (VIII-IX века), когда они стали важнейшим элементом реформы образования, предпринятой императорм Карлом I Великим. Среди наиболее значительных центров образования были монастыри в Фульде, Райхенау, Санкт-Галлене, Туре, Люксёе, Корби, Лорше, Сен-Дени, Сент-Аманде и др.
В этот период окончательно оформилось деление монастырских школ на внутренние (scholae interiores) - закрытые, интернатного типа, где обучались монахи и будущие служители Церкви, и внешние (scholae exteriores), как правило, располагавшиеся вне монастырских стен, которые предназначались для мирян, не всегда впоследствии стремившихся получить духовный сан.
В монастырских школах принимались дети 5-7 лет, как правило, вне зависимости от их сословной принадлежности, что обусловило разнообразный социальный состав учащихся. Во внешних монастырских школах обучали грамоте (чтение, письмо, счёт), богослужебному пению, реже начаткам семи свободных искусств (предметы тривиума - грамматика, диалектика, риторика). Внутренние монастырские школы обычно давали более высокий уровень образования: в них изучали тривиум, а часто и квадривиум (арифметику, геометрию, астрономию, музыку), и богословие.
В лучших школах преподавали также медицину, каноническое право; предусматривалось чтение духовных и светских сочинений, в том числе античных авторов. Практическими потребностями быта монастырей было продиктовано обучение во многих монастырских школах (как внутренних, так и внешних) ремёслам и начаткам агрономии; с их деятельностью связывается появление первых сельско-хозяйственных школ. В женских монастырях образование девочек обычно ограничивалось чтением, письмом, пением; они обучались также рукоделию и женским ремёслам.
Значение монастырских школ начало падать в XI-XII веках в связи с массовым появлением школ при крупных соборах, а затем и средне-вековых университетов. В XIII веке большее значение по сравнению с традиционными бенедиктинскими монастырские школы стали приобретать элементарные школы для детей из беднейших слоёв населения, которые открывали в городах монахи-францисканцы. К концу XII - началу XIII веков обучение сосредоточилось в основном во внутренних школах и ориентировалось на потребности монастырей - тем самым ограничивался круг учащихся. Однако монастырские школы сохраняли своё образовательное значение вплоть до XIV-XV веков, а в южно-славянских странах - до XVI века.
В Древней Руси с XI века монастыри играли ведущую роль в развитии образования и письменности, однако монастырские школы не были регулярным учебным заведением, а возникали по мере необходимости для обучения монахов или будущих клириков и могли состоять из 1-3 учеников, прикреплённых к наставнику. Одним из первых центров литературной работы (летописание, агиография) стал Киево-Печерский монастырь.
В XII веке при женских монастырях открывали школы для девочек, однако они не получили распространения. В XIV веке развивались школы московских и подмосковных монастырей: Чудова в Кремле, Богоявленского, Никольского, Спасо-Андроникова, Троице-Сергиева. Помимо элементарного образования и изучения церковнославянского языка, в них много внимания уделялось книгописанию. В XVIII веке благодаря деятельности московских просветителей Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого, Арсения Сатановского круг изучаемых предметов расширился до тривиума и частично до квадривиума (из предметов которого изучалась, как правило, арифметика). Преподавались древние языки, богословие, поэтика. В 1649 году боярином Ф.М. Ртищевым было основано училище при Андреевском монастыре под Москвой, в которое для преподавания свободных искусств были приглашены иноки из киевских монастырей.
С созданием братских школ, Киево-Могилянской и моcковской Славяно-греко-латинской академий, развитием в XVIII веке профессионального образования монастыри частично утратили своё просветительское значение.
2) Учебные заведения при буддийских монастырях.
В середине первого тысячилетия до н. э. в буддийских монастырях Индии возникли своего рода школы, обучение в которых состояло из нравственных бесед о жизни Будды и его учеников, заучивания гимнов Вед и коллективных спевок.