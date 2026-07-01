МОНАСТЫРСКИЕ ШКОЛЫ

МОНАСТЫРСКИЕ ШКОЛЫ. 1) В хри­сти­ан­ст­ве ин­сти­тут ду­хов­но­го на­став­ни­че­ст­ва в мо­на­ше­ст­ве и про­фес­сио­наль­ной под­го­тов­ки ду­хо­вен­ст­ва.

По ме­ре ста­нов­ле­ния в III-IV веках ин­сти­ту­та мо­на­ше­ст­ва и рас­про­стра­не­ния прак­ти­ки приё­ма в мо­на­хи мо­ло­дых лю­дей или де­тей воз­ник­ла не­об­хо­ди­мость пре­по­да­ва­ния им ос­нов хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния, зна­ния и по­ни­ма­ния Свя­щен­но­го Пи­са­ния, бо­го­слу­жеб­ных тек­стов и т. п. Су­ще­ст­во­ва­ние школ при мо­на­сты­рях пре­ду­смат­ри­ва­ли уже ус­та­вы прп. Па­хо­мия Ве­ли­ко­го и свт. Ва­си­лия Ве­ли­ко­го (IV век), од­на­ко в ис­то­рии Ви­зан­тии монастырские школы в це­лом не иг­ра­ли за­мет­ной ро­ли.

На За­па­де монастырские школы, из­вест­ные с IV-V веков (в аб­бат­ст­вах Ле­рин, Ли­гу­же и др.), в ран­нем Сред­не­ве­ко­вье ста­ли круп­ней­ши­ми об­ра­зо­вательными цен­тра­ми. Зна­че­ние монастырских школ осо­бен­но воз­рос­ло с VI века в свя­зи с унич­то­же­ни­ем ан­тич­ной сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, а так­же с рас­про­стра­не­ни­ем мо­на­ше­ско­го ус­та­ва св. Бе­не­дик­та Нур­сий­ско­го , оп­ре­де­ляв­ше­го чте­ние ре­лигиозных книг как од­ну из главных обя­зан­но­стей мо­нахов.

Вы­даю­щую­ся роль в со­хра­не­нии ан­тич­но­го куль­тур­но­го на­сле­дия сыг­ра­ли шко­ла и скрип­то­рий, дей­ст­во­вав­шие в VI-VII веках в ос­но­ван­ном Кас­сио­до­ром мон. Ви­ва­рий; круп­ны­ми цен­тра­ми учёно­сти и об­ра­зо­ва­ния бы­ли многие мо­на­сты­ри в Ир­лан­дии (Кло­нард, Келс, Ар­ма, Бан­гор), Анг­лии (Уир­мот, Джар­роу, Лин­дис­фарн, Уит­би, Кен­тер­бе­ри), Ита­лии (Мон­те­кас­си­но, Боб­био, Фар­фа). В свя­зи с по­сте­пен­ной ут­ра­той ла­ты­нью функ­ций жи­во­го язы­ка важ­ное ме­сто в монастрских школах ста­ло за­ни­мать пре­по­да­ва­ние латинской грам­ма­ти­ки, для че­го ак­тив­но при­вле­ка­лись тру­ды ан­тич­ных ав­то­ров.

Рас­цвет монастырских школ на средне-вековом За­па­де при­шёл­ся на эпо­ху «Ка­ро­линг­ско­го воз­ро­ж­де­ния» (VIII-IX века), ко­гда они ста­ли важ­ней­шим эле­мен­том ре­фор­мы об­ра­зо­ва­ния, пред­при­ня­той императорм Кар­лом I Ве­ли­ким. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных цен­тров об­ра­зо­ва­ния бы­ли мо­на­сты­ри в Фуль­де, Рай­хе­нау, Санкт-Гал­ле­не, Ту­ре, Люк­сёе, Кор­би, Лор­ше, Сен-Де­ни, Сент-Аман­де и др.

В этот пе­ри­од окон­ча­тель­но офор­ми­лось де­ле­ние монастырских школ на внут­рен­ние (scho­lae interiores) - за­кры­тые, ин­тер­нат­но­го ти­па, где обу­ча­лись мо­на­хи и бу­ду­щие слу­жи­те­ли Церк­ви, и внеш­ние (scholae exteriores), как пра­ви­ло, рас­по­ла­гав­шие­ся вне мо­на­стыр­ских стен, ко­то­рые пред­на­зна­ча­лись для ми­рян, не все­гда впо­след­ст­вии стре­мив­ших­ся по­лу­чить ду­хов­ный сан.

В монастырских школах при­ни­ма­лись де­ти 5-7 лет, как пра­ви­ло, вне за­ви­си­мо­сти от их со­слов­ной при­над­леж­но­сти, что обу­сло­ви­ло раз­но­об­раз­ный со­ци­аль­ный со­став уча­щих­ся. Во внеш­них монастырских школах об­уча­ли гра­мо­те (чте­ние, пись­мо, счёт), бо­го­слу­жеб­но­му пе­нию, ре­же на­чат­кам се­ми сво­бод­ных ис­кусств (пред­ме­ты три­виу­ма - грам­ма­ти­ка, диа­лек­ти­ка, ри­то­ри­ка). Внут­рен­ние монастырские школы обыч­но да­ва­ли бо­лее вы­со­кий уро­вень об­ра­зо­ва­ния: в них изу­ча­ли три­ви­ум, а час­то и квад­ри­ви­ум (ариф­ме­ти­ку, гео­мет­рию, ас­тро­но­мию, му­зы­ку), и бо­го­сло­вие.

В луч­ших шко­лах пре­по­да­ва­ли так­же ме­ди­ци­ну, ка­но­ническое пра­во; пре­ду­смат­ри­ва­лось чте­ние ду­хов­ных и свет­ских со­чи­не­ний, в том числе ан­тич­ных ав­то­ров. Прак­тическими по­треб­но­стя­ми бы­та мо­на­сты­рей бы­ло про­дик­то­ва­но обу­че­ние во мно­гих монастырских школах (как внут­рен­них, так и внеш­них) ре­мёс­лам и на­чат­кам аг­ро­но­мии; с их дея­тель­но­стью свя­зы­ва­ет­ся по­яв­ле­ние пер­вых сельско-хозяйственных школ. В жен­ских мо­на­сты­рях об­ра­зо­ва­ние де­во­чек обыч­но ог­ра­ни­чи­ва­лось чте­ни­ем, пись­мом, пе­ни­ем; они обу­ча­лись так­же ру­ко­де­лию и жен­ским ре­мёс­лам.

Зна­че­ние монастырских школ на­ча­ло па­дать в XI-XII веках в свя­зи с мас­со­вым по­яв­ле­ни­ем школ при круп­ных со­бо­рах, а за­тем и средне-вековых уни­вер­си­те­тов. В XIII веке боль­шее зна­че­ние по срав­не­нию с тра­диционными бе­не­дик­тин­ски­ми монастырские школы ста­ли при­об­ре­тать эле­мен­тар­ные шко­лы для де­тей из бед­ней­ших сло­ёв на­се­ле­ния, ко­то­рые от­кры­ва­ли в го­ро­дах мо­на­хи-фран­ци­скан­цы. К концу XII - началу XIII веков обу­че­ние со­сре­до­то­чи­лось в основном во внут­рен­них шко­лах и ори­ен­ти­ро­ва­лось на по­треб­но­сти мо­на­сты­рей - тем са­мым ог­ра­ни­чи­вал­ся круг уча­щих­ся. Од­на­ко монастырские школы со­хра­ня­ли своё об­ра­зо­вательное зна­че­ние вплоть до XIV-XV веков, а в южно-славянских стра­нах - до XVI века.

В Древ­ней Ру­си с XI века мо­на­сты­ри иг­ра­ли ве­ду­щую роль в раз­ви­тии об­ра­зова­ния и пись­мен­но­сти, од­на­ко монастырские школы не бы­ли ре­гу­ляр­ным учеб­ным за­ве­де­ни­ем, а воз­ни­ка­ли по ме­ре не­об­хо­ди­мо­сти для обу­че­ния мо­на­хов или бу­ду­щих кли­ри­ков и мог­ли со­сто­ять из 1-3 уче­ни­ков, при­кре­п­лён­ных к на­став­ни­ку. Од­ним из пер­вых цен­тров литературной ра­бо­ты (ле­то­пи­са­ние, агио­гра­фия ) стал Кие­во-Пе­чер­ский монастырь.

В XII веке при жен­ских мо­на­сты­рях от­кры­ва­ли шко­лы для де­во­чек, од­на­ко они не по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ния. В XIV веке раз­ви­ва­лись шко­лы московских и под­мос­ков­ных мо­на­сты­рей: Чу­до­ва в Крем­ле, Бо­го­яв­лен­ско­го, Ни­коль­ско­го, Спа­со-Ан­д­ро­ни­ко­ва, Трои­це-Сер­гие­ва. По­ми­мо эле­мен­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния и из­уче­ния цер­ков­но­сла­вян­ско­го языка, в них мно­го вни­ма­ния уде­ля­лось кни­го­пи­са­нию. В XVIII веке бла­го­да­ря дея­тель­но­сти московских про­све­тите­лей Си­ме­о­на По­лоц­ко­го , Епи­фа­ния Сла­ви­нец­ко­го, Ар­се­ния Са­та­нов­ско­го круг изу­чае­мых пред­ме­тов рас­ши­рил­ся до три­виу­ма и час­тич­но до квад­ри­виу­ма (из пред­ме­тов ко­то­ро­го изу­ча­лась, как пра­ви­ло, ариф­ме­ти­ка). Пре­по­да­ва­лись древ­ние язы­ки, бо­го­сло­вие, по­эти­ка. В 1649 году боя­ри­ном Ф.М. Рти­ще­вым бы­ло ос­но­ва­но училище при Ан­д­ре­ев­ском монастыре под Мо­ск­вой, в ко­то­рое для пре­по­да­ва­ния сво­бод­ных ис­кусств бы­ли при­гла­ше­ны ино­ки из ки­ев­ских мо­на­сты­рей.

С соз­да­ни­ем брат­ских школ, Кие­во-Мо­ги­лян­ской и моcковской Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мий, раз­ви­ти­ем в XVIII веке профессионального об­ра­зо­ва­ния мо­на­сты­ри час­тич­но ут­ра­ти­ли своё про­све­ти­тель­ское зна­че­ние.

2) Учеб­ные за­ве­де­ния при буд­дий­ских мо­на­сты­рях.

В середине первого тысячилетия до н. э. в буд­дий­ских мо­на­сты­рях Ин­дии воз­ник­ли сво­его ро­да шко­лы, обу­че­ние в ко­то­рых со­стоя­ло из нрав­ст­вен­ных бе­сед о жиз­ни Буд­ды и его уче­ни­ков, за­учи­ва­ния гим­нов Вед и кол­лек­тив­ных спе­вок.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)