МОНАХОВ Сергей Юрьевич

Археолог, специалист по амфорам, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института истории и международных отношений НИ "Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского".

Родился 21.08.1952, г. Ростов-на-Дону. Окончил исторический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского в 1974 г.

Кандидатская диссертация : Керамическая тара эллинистического Херсонеса (Ленинградское отд. Институт археологии АН СССР, 1983).

Докторская диссертация : Торговые связи в Причерноморье (по материалам греческой керамической тары VII – II вв. до н.э.) (Саратовский госуниверситет им. Н.Г.Чернышевского, 2000).

Область интересов : Античная и скифо-сарматская археология, греко-варварские взаимодействия в Причерноморье в античную эпоху, история античной торговли и экономики.

Сочинения: Амфоры Херсонеса Таврического IV – II вв. до н.э. Опыт системного анализа. Саратов, 1989;

Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической тары. Саратов, 1999;

Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. М.-Саратов, 1999;

Panskoye I. The monumental Building U6. Aarhus university Press, 2002. T. 1-2;

К реконструкции античной методики расчета и моделирования древнегреческих амфор // Вестник древней истории. 1992. № 2 (В соавт с В.Н. Слоновым);

Les amphores de Sinope //Anatolia antiqua. Paris, 1993. Vol. II;

La chronologie de quelques kourganes de la noblesse Scythe du IVe siecle av. n. e. du Littoral septentrional de la Mer Noire // Il Mar Nero. T. II (1995/96). Bucuresti-Roma-Paris, 1997;

Quelques séries d’amphores grecques des VIIe–Ve s. av. n. e. au Nord de la Mer Noire // Production et commerce des amphores anciennes en mer Noire. Aix de Provence, 1999.

Panskoye I. The monumental Building U6. Aarhus university Press, 2002. Vol. 1. Text. Vol. 2. (соавторы: Hannestad L., Stolba V., Sceglov A., Kac V., Rogov E.)

Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор ведущих центров-экспортёров товаров в керамической таре. М.-Саратов: Изд-во «Киммерида», Изд-во СГУ, 2003.

История и археология Северного Причерноморья [Электронный ресурс] / С. Ю. Монахов, Е. В. Кузнецова, Н. Б. Чурекова ; ФГОУ ВПО "Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского". - Саратов : [б. и.], 2013. - 112 с. - Б. ц.