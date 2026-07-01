МОНАГАС ХОСЕ ТАДЕО
МОНАГАС ХОСЕ ТАДЕО - венесуэльский государственный и политический деятель, дивизионный генерал (1821 год).
Из семьи крупных землевладельцев.
В 1813-1821 годы участвовал в Войне за независимость в Латинской Америке. В 1822 году возглавил Восточные деп-т страны, исполнял одновременно высшие гражданские и военные функции. В 1823 году вышел в отставку, жил в деревне.
В 1830 году возвратился в Каракас, выступал противником отделения Венесуэлы от Великой Колумбии. В 1831 году вместе с братом Хосе Грегорио Монагасом (1795-1858 годы) и при поддержке лидеров восточных провинций Венесуэлы подготовил вооруженное восстание с целью воссоздания Великой Колумбии. Впоследствии под давлением президента Х.А. Паэса отказался от этой идеи и подчинился центральной власти.
В 1835 году участвовал в завершившемся безрезультатно вооруженном мятеже против президента Х.М. Варгаса, был прощён.
В 1847 году при содействии консерваторов одержал победу на президентских выборах. В 1848 году порвал с бывшими союзниками и сблизился с либералами. В 1848 году подавил попытку военного переворота, организованного Паэсом.
Осуществил ряд либеральных преобразований. В 1847 году принял декреты о проведении в стране переписи населения, о свободе печати и о судоходстве по рекам Ориноко и Апуре, в 1849 году - о запрете смертной казни за политические преступления. Ужесточил наказания за предательство национальных интересов (пожизненное изгнание из страны) и за нарушение общественного порядка (от 10 месяцев тюремного заключения).
Важное значение для развития культуры имел декрет от 25 января 1850 года об образовании Национальной бидлиотеки и её передаче в подчинение Центральному университету Венесуэлы.
Успеху проведения либеральных реформ способствовала благоприятная экономическая ситуация, связанная в том числе с открытием крупных месторождений золота в венесуэльских районах Гвианы в 1850 году.
В 1851 году президентом Венесуэлы стал брат Х.Т. Монагаса - Х. Г. Монагас, продолживший либеральный курс (по мнению многих историков, Х.Т. Монагас фактически правил страной в период президентства брата).
В 1854 году в Венесуэле отменено рабство.
В 1855 году Х.Т. Монагас вновь избран президентом. Уделял основное внимание железнодорожному и шоссейному строительству, дальнейшему освоению земель бассейна р. Ориноко и её притоков. В 1857 году внёс изменения в конституцию, согласно которым был увеличен срок пребывания на посту президента с 5 до 6 лет, разрешено переизбрание президента.
Укрепление власти Х.Т. Монагаса вызвало недовольство как консервативной, так и либеральной олигархии, в марте 1858 года он был вынужден подать в отставку.
До 1868 года жил во Франции. После возвращения на родину, в результате военного переворота в июне 1868 года, вновь захватил власть.
Умер через несколько месяцев.
С 1877 года останки Х.Т. Монагаса покоятся в Национальном пантеоне (Каракас).