МОНАГАС ХОСЕ ТАДЕО

МОНАГАС ХОСЕ ТАДЕО - ве­не­су­эльский государственный и по­ли­тический дея­тель, ди­ви­зи­он­ный ге­не­рал (1821 год).

Из се­мьи круп­ных зем­ле­вла­дель­цев.

В 1813-1821 годы уча­ст­во­вал в Вой­не за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке. В 1822 году воз­гла­вил Восточные деп-т стра­ны, ис­пол­нял од­но­вре­мен­но выс­шие гражданские и во­енные функ­ции. В 1823 году вы­шел в от­став­ку, жил в де­рев­не.

В 1830 году воз­вра­тил­ся в Ка­ра­кас , вы­сту­пал про­тив­ни­ком от­деле­ния Ве­не­су­элы от Великой Ко­лум­бии. В 1831 году вме­сте с бра­том Хо­се Гре­го­рио Мо­на­га­сом (1795-1858 годы) и при под­держ­ке ли­де­ров восточных про­вин­ций Ве­не­су­элы под­го­то­вил воо­руженное вос­ста­ние с це­лью вос­соз­да­ния Великой Ко­лум­бии. Впо­след­ст­вии под дав­ле­ни­ем пре­зи­ден­та Х.А. Па­эса от­ка­зал­ся от этой идеи и под­чи­нил­ся центральной вла­сти.

В 1835 году уча­ст­во­вал в за­вер­шив­шем­ся без­ре­зуль­тат­но воо­руженном мя­те­же про­тив пре­зи­ден­та Х.М. Вар­га­са, был про­щён.

В 1847 году при со­дей­ст­вии кон­сер­ва­то­ров одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. В 1848 году по­рвал с бывшими со­юз­ни­ка­ми и сбли­зил­ся с ли­бе­ра­ла­ми. В 1848 году по­да­вил по­пыт­ку во­енного пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го Па­эсом.

Осу­ще­ст­вил ряд ли­бе­раль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний. В 1847 году при­нял дек­ре­ты о про­ве­де­нии в стра­не пе­ре­пи­си на­се­ле­ния, о сво­бо­де пе­ча­ти и о су­до­ход­ст­ве по ре­кам Ори­но­ко и Апу­ре, в 1849 году - о за­пре­те смерт­ной каз­ни за по­ли­тические пре­сту­п­ле­ния. Уже­сто­чил на­ка­за­ния за пре­да­тель­ст­во национальных ин­те­ре­сов (по­жиз­нен­ное из­гна­ние из стра­ны) и за на­ру­ше­ние об­щественного по­ряд­ка (от 10 ме­ся­цев тю­рем­но­го за­клю­че­ния).

Важ­ное зна­че­ние для раз­ви­тия куль­ту­ры имел дек­рет от 25 января 1850 года об об­ра­зо­ва­нии Национальной бидлиотеки и её пе­ре­да­че в под­чи­не­ние Центральному университету Ве­не­су­элы.

Ус­пе­ху про­ве­де­ния ли­бе­раль­ных ре­форм спо­соб­ст­во­ва­ла бла­го­при­ят­ная эко­но­мическая си­туа­ция, свя­зан­ная в том числе с от­кры­ти­ем круп­ных ме­сто­ро­ж­де­ний зо­ло­та в ве­не­су­эльских рай­онах Гвиа­ны в 1850 году.

В 1851 году пре­зи­ден­том Ве­не­су­элы стал брат Х.Т. Монагаса - Х. Г. Мо­на­гас, про­дол­жив­ший ли­бе­раль­ный курс (по мне­нию многих ис­то­ри­ков, Х.Т. Монагас фак­ти­че­ски пра­вил стра­ной в пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва бра­та).

В 1854 году в Ве­не­су­эле от­ме­не­но раб­ст­во.

В 1855 году Х.Т. Монагас вновь из­бран пре­зи­ден­том. Уде­лял основное вни­ма­ние железнодорожному и шос­сей­но­му строи­тель­ст­ву, даль­ней­ше­му ос­вое­нию зе­мель бас­сей­на р. Ори­но­ко и её при­то­ков. В 1857 году внёс из­ме­не­ния в кон­сти­ту­цию, со­глас­но ко­то­рым был уве­ли­чен срок пре­бы­ва­ния на по­сту пре­зи­ден­та с 5 до 6 лет, раз­ре­ше­но пе­ре­из­бра­ние пре­зи­ден­та.

Ук­ре­п­ле­ние вла­сти Х.Т. Монагаса вы­зва­ло не­до­воль­ст­во как кон­сер­ва­тив­ной, так и ли­бе­раль­ной оли­гар­хии, в мар­те 1858 года он был вы­ну­ж­ден по­дать в от­став­ку.

До 1868 года жил во Фран­ции. По­сле воз­вра­ще­ния на ро­ди­ну, в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та в ию­не 1868 года, вновь за­хва­тил власть.

Умер че­рез несколько ме­ся­цев.

С 1877 года ос­тан­ки Х.Т. Монагаса по­ко­ят­ся в Национальном пан­те­о­не (Ка­ра­кас).