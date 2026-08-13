МОН-КХМЕРЫ

Мон-кхмеры — группа народов Юго-Вост. Азии, говорящих на мон-кхмерских языках австроазиатской языковой семьи. Образ жизни, традиции и культура разных мон-кхмерских народов в значительной степени отличаются друг от друга. В узком понимании объединяет монов (около 1,7 млн человек), в основном населяющих Нижнюю Мьянму (около 1,5 млн человек) и соседние части Таиланда (около 200 тыс. человек); кхмеров (около 18 млн человек), составляющих основное население Камбоджи (около 15 млн человек), а также живущих в районе дельты Меконга во Вьетнаме (около 1,4 млн человек) и в пограничной с Камбоджей части Таиланда (1,1 млн человек), и горных кхмеров — целый ряд малых народностей, проживающих в горных районах востока Мьянмы (более 1,8 млн человек), Сев., Вост. и Южн. Лаоса (около 1,6 млн человек), западной части Вьетнама (около 1,3 млн человек), в китайской провинции Юньнань (более 700 тыс. человек), в северной и восточной части Таиланда (около 600 тыс. человек) и на северо-востоке Камбоджи (около 150 тыс. человек). Наиболее многочисленными представителями горных кхмеров, делящихся на восточных и северных, являются: народы палаунг-ва (ва, пауланг, данау, булан, в общей сложности — более 1,8 млн человек), народы кхму (свыше 1 млн ­человек), народы кату (более 1 млн человек) и народы банар (более 600 тыс. ­человек).

Считается, что прародиной М.-к. были земли в среднем течении рек Салуин и Меконг. Во II тысячелетии до н. э. они начали продвигаться на юг, заняв большую часть Индокитайского п-ова и ассимилировав автохтонное население. Предки монов в начале I тысячелетия н. э. населяли земли по нижнему течению р. Иравади, Салуин и Менам (Чаупхрая), а также плато Корат. Предки кхмеров — земли в среднем и нижнем течении Меконга, окрестности оз. Тонлесап. На равнинах занимались поливным рисоводством. В I тысячелетии у М.-к. сложились первые государственные образования: Дваравати (Лаво) и Харипунджая (на территории современного Таиланда), города-государства Пегу и Татон (объединенные в так называемую Раманадесу) в Нижней Мьянме, Ченла на территории современных Камбоджи и Лаоса. Культура М.-к. складывалась под сильным индийским влиянием, в том числе буддизма и индуизма.

Миграция тибето-бирманских и тайских народов привела в первой половине II тысячелетия к частичному вытеснению М.-к. с занимаемых ими территорий. Монские государства Нижней Мьянмы были подчинены бирманским Паганом . Харипунджая и Лаво — тайскими государствами Сукхотаи, Ланна и Аютия , постепенно ассимилировавшими местное население. Покорявшие М.-к. народы переняли многие их хозяйственные и культурные достижения. Наиболее могущественное государство, созданное кхмерами, империя Камбуджадеша, распространяла свою верховную власть в период расцвета на значительную часть современных Таиланда и Лаоса, но потеряла контроль над ними с усилением экспансии тайских государств, сократившись в итоге до границ современной Камбоджи. В настоящее время (с 1974) моны в Мьянме официально имеют автономию (национальный округ Мон), полученную после нескольких десятилетий вооруженной борьбы, но центральные власти нередко по-прежнему нарушают их права.

В широком понимании в состав М.-к. включают также кхаси (около 1,5 млн человек), населяющих северо-восток Индии и прилегающие части Бангладеш, вьет-мыонгские народы (вьеты, мыонги, тхо, в общей сложности — более 90 млн человек), в основном живущие во Вьетнаме, а также негрито и сеноев (ок. 40 тыс. человек) — небольшие аборигенные группы Малаккского п-ова, в основном занимающиеся охотой и собирательством (относятся в Малайзии к «оранг асли» — «коренным жителям»).

Лит .: Малые народы Индокитая. М., 1983; South A. Mon Nationalism and Civil War in Burma: the Golden Sheldrake. Richmond, 2003; Wal­ker B. Angkor Empire: a History of the Khmer of Cambodia. Calcutta, 1995; The Mon over Two Millennia: Monuments, Manuscripts, Movements / Ed. by P. McCormick, etc. Bangkok, 2011; Mon-Khmer: Peoples of the Mekong Region / Ed. by R. D. Renard and A. Singhanetra-Renard. Chiang Mai, 2015; Скот Д. С. Искусство быть неподвластным. Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. М., 2017. А. А. Майзлиш .