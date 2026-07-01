МОН-КХМЕРСКИЕ НАРОДЫ

МОН-КХМЕРСКИЕ НАРОДЫ - об­щее на­зва­ние мо­нов , кхме­ров и кхме­ров гор­ных, в ши­ро­ком смыс­ле - всех на­ро­дов, го­во­ря­щих на мон-кхмер­ских язы­ках: кха­си, вьет-мы­онг­ских на­ро­дов, нег­ри­то и се­нои в со­ста­ве ас­ли.

Чис­лен­ность около 100 млн. человек (2010 год).

Пра­ро­ди­на Мон-кхмерских народов пред­по­ло­жи­тель­но на­хо­ди­лась в среднем те­че­нии рек Са­лу­ин и Ме­конг. Со II тыс. до н. э. их пред­ки, рас­про­стра­ня­ясь на юг, за­се­ли­ли Ин­до­ки­тай, ас­си­ми­ли­ро­вав ав­то­хтон­ное на­се­ле­ние. На ос­но­ве по­лив­но­го ри­со­вод­ст­ва в I тыс. н. э. соз­да­ли древ­ней­шие в Ин­до­ки­тае го­су­дар­ст­ва (мон­ское и кхмер­ское), куль­ту­ра ко­то­рых сло­жи­лась под силь­ным индийским влия­ни­ем.

В I-II тыс. Мон-кхмерские народы бы­ли час­тич­но вы­тес­не­ны ми­гра­ци­ей ти­бе­то-бир­ман­ских и тай­ских на­ро­дов.

Си­сте­мы тер­ми­нов род­ст­ва ва­рьи­ру­ют от би­фур­ка­тив­но­го к ге­не­рационному ти­пу, встре­ча­ет­ся ге­не­рационный скос ти­па «кроу». Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту без раз­гра­ни­че­ния по по­лу.

Ти­пич­ны од­но­сто­рон­ние крос­ску­зен­ные бра­ки. Слия­ние ка­те­го­рий род­ст­ва и свой­ст­ва в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей (у кха­си, па­ла­унг, ла­мет, ба­нар и других) ука­зы­ва­ет на рас­про­стра­нён­ность в прош­лом сим­мет­рич­ных брач­ных сою­зов.

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