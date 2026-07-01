МОН-КХМЕРСКИЕ НАРОДЫ
МОН-КХМЕРСКИЕ НАРОДЫ - общее название монов, кхмеров и кхмеров горных, в широком смысле - всех народов, говорящих на мон-кхмерских языках: кхаси, вьет-мыонгских народов, негрито и сенои в составе асли.
Численность около 100 млн. человек (2010 год).
Прародина Мон-кхмерских народов предположительно находилась в среднем течении рек Салуин и Меконг. Со II тыс. до н. э. их предки, распространяясь на юг, заселили Индокитай, ассимилировав автохтонное население. На основе поливного рисоводства в I тыс. н. э. создали древнейшие в Индокитае государства (монское и кхмерское), культура которых сложилась под сильным индийским влиянием.
В I-II тыс. Мон-кхмерские народы были частично вытеснены миграцией тибето-бирманских и тайских народов.
Системы терминов родства варьируют от бифуркативного к генерационному типу, встречается генерационный скос типа «кроу». Сиблинги делятся по относительному возрасту без разграничения по полу.
Типичны односторонние кросскузенные браки. Слияние категорий родства и свойства в поколении родителей (у кхаси, палаунг, ламет, банар и других) указывает на распространённость в прошлом симметричных брачных союзов.