МОЛВА

МОЛВА. 1) Русская га­зе­та, вы­хо­див­шая в 1831-1836 годы в Мо­ск­ве под редакцией Н.И. На­де­ж­ди­на как при­ло­же­ние к журналу «Те­ле­скоп».

Бы­ла за­ду­ма­на как га­зе­та «мод и но­во­стей»; пе­ча­та­ла в основном не­боль­шие по объ­ёму ма­те­риа­лы: сти­хо­тво­ре­ния, фель­е­то­ны, ре­цен­зии, биб­лио­гра­фические и те­ат­раль­ные об­зо­ры. В «Молва» бы­ла опуб­ли­ко­ва­на пер­вая круп­ная ста­тья В.Г. Бе­лин­ско­го [«Ли­те­ра­тур­ные меч­та­ния. (Эле­гия в про­зе)», 1834 год, часть 8], став­ше­го ве­ду­щим со­труд­ни­ком га­зе­ты (№ 24-49 за 1835 год вы­шли под его ре­дак­ци­ей).

В 1835 году в «Молве» поя­ви­лись по­сто­ян­ные раз­де­лы, в том числе «Ли­те­ра­тур­ная хро­ни­ка». За­пре­ще­на од­но­вре­мен­но с «Те­ле­ско­пом».

2) Русская еже­не­дель­ная га­зе­та, вы­хо­див­шая в Мо­ск­ве с апре­ля по декабрь 1857 года (все­го 38 но­ме­ров).

Офицальный ре­дак­тор - С.М. Шпи­лев­ский, фак­ти­че­ский - К.С. Ак­са­ков, под ру­ко­во­дством ко­то­ро­го «Молва» ста­ла пе­чат­ным ор­га­ном сла­вя­но­фи­лов. Сре­ди со­труд­ни­ков: С.Т. Ак­са­ков, П.А. Бес­со­нов, О.М. Бо­дян­ский, Н.Ф. Пав­лов, А.С. Хо­мя­ков, Ф.В. Чи­жов, С.П. Ше­вы­рёв.

3) Русская га­зе­та, вы­хо­див­шая в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1879-1881 годы под редакцией В.А. По­ле­ти­ки, ко­то­рый пе­ре­име­но­вал так газету «Бир­же­вые ве­до­мо­сти», при­об­ре­тён­ную им в 1874 году. В «Молве» со­труд­ни­ча­ли Э.К. Ват­сон, Ф.Ф. Во­ро­нов, В.Ф. Корш, Д.Д. Ми­на­ев, А.Н. Пле­ще­ев и другие.

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