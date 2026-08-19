МОЛОТОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
МО́ЛОТОВ ВЯЧЕСЛА́В МИХА́ЙЛОВИЧ (настоящая фамилия Скрябин) - советский партийный и государственный деятель. Герой Социалистического Труда (1943 год), почетный академик АН СССР (1946-1959 годы).
Учился в Санкт-Петербургском политехническом институте (1911-1912 годы, исключён в связи с «политической неблагонадёжностью»). Член РСДРП, большевик (1906 год).
Арестован в 1909 году за принадлежность к социал-демократической организации, выслан в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции на два года. Член и секретарь редакции газеты «Правда» (1912 год, Санкт-Петербург). В 1913-1915 годы неоднократно подвергался аресту, в 1915 году сослан в Восточную Сибирь на три года, в 1916 году бежал из ссылки, вернулся в Петроград.
Член Русского бюро ЦК РСДРП (1916-1917 годы). В 1917-1918 годы член исполкома Петроградского совета, член Петроградского комитета РСДРП(б). В Октябрьскую революцию 1917 года член Петроградскго ВРК. Председатель СНХ Союза коммун Северной области (1918 год). Уполномоченный ЦК РКП(б) и СНК РСФСР в Поволжье (1919 год). Председатель исполкома Нижегородского губернского совета (ноябрь 1919 - июнь 1920 годы). Чл. Политбюро и Оргбюро, 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины (1920-1921 годы). Член ЦК РКП(б)-ВКП(б)-КПСС (1921-1957 годы).
Член Оргбюро и секретарь ЦК РКП(б)-ВКП(б) (1921-1930 годы). Член Политбюро ЦК ВКП(б) (1926-1952 годы; с 1921 года кандидат). Член Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ, 1926-1943 годы; с 1928 года член его Президиума и Секретариата). Одновременно 1-й секретарь Московского губернского комитета ВКП(б) (1928-1929 годы). Председатель СТО СССР (1930-1937 годы). Председатель СНК (СМ) СССР (1930-1941 годы; с мая 1941 года заместитель председателя, в 1942-1957 годы 1-й заместитель председателя).
Нарком (министр) иностранных дел СССР (1939-1949 годы; 1953-1956 годы). В Великую Отечественную войну заместитель председателя ГКО СССР, уполномоченный по танковой промышленности, член Ставки Верховного Главнокомандования. Министр государственного контроля СССР (1956-1957 годы). Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Монголии (1957-1960 годы). Постоянный представитель СССР в МАГАТЭ в Вене (1960-1962 годы).
Входил в ближайшее окружение И.В. Сталина (наряду с Г.М. Маленковым, Л.М. Кагановичем, А.И. Микояном), последовательно поддерживал его политику, активно боролся с Л.Д. Троцким и троцкизмом. Один из организаторов массовых репрессий.
Провёл 23 августа 1939 года переговоры с германским министром иностранных дел И. фон Риббентропом, подписал с ним договор о ненападении и секретные протоколы к нему (см. Советско-германские договоры 1939 года). В ноябре 1940 года провёл в Берлине переговоры с А. Гитлером и Риббентропом. Отчитываясь на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) о результатах поездки, сделал вывод, что в ближайшие месяцы можно не опасаться нападения Германии.
22 июня 1941 года по поручению И.В. Сталина В.М. Молотов выступил по радио с официальным сообщением о нападении нацистской Германии на СССР. Участвовал во всех переговорах с Великобританией и США о заключении конкретных договорённостей по созданию антигитлеровской коалиции, в мае - июне 1942 года летал с этой целью в Лондон и Вашингтон, где встречался с У. Черчиллем и Ф.Д. Рузвельтом.
Участвовал в подготовке и в проведении Тегеранской конференции 1943 года, Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года. В феврале 1943 - августе 1945 годов осуществлял общее руководство работами по созданию атомной бомбы. Подписал Парижские мирные договоры 1947 года, заключённые странами антигитлеровской коалиции с бывшими союзниками Германии.
В 1948 - начале 1949 года подвергся критике в связи с подозрениями о причастности его жены П.С. Жемчужиной к «делу Еврейского антифашистского комитета» [по требованию И.В. Сталина В.М. Молотов оформил с ней развод, на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) в декабре 1948 года проголосовал вместе со всеми за исключение её из членов партии, в начале 1949 года Жемчужина была арестована].
В марте 1949 года смещён с поста министра иностранных дел. В 1952 году Сталин доверил В.М. Молотову открыть 19-й съезд КПСС, однако на первом после съезда пленуме ЦК КПСС (16 октября 1952 года) обвинил В.М. Молотова в правом уклоне, напомнив, что в 1946 году он предлагал повысить заготовительные цены на хлеб до уровня закупочных, а также в поддержке идеи создания еврейской автономии в Крыму и др.
После смерти И.В. Сталина В.М. Молотов вновь возглавил Министерство иностранных дел и вошёл в состав сокращённого до 10 человек Президиума ЦК КПСС. В июне 1953 году присоединился к инициативе Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущёва арестовать Л.П. Берию.
В 1954-1955 годы поддержал Хрущёва в борьбе с Маленковым, в то же время подверг критике предложенную им программу освоения целинных земель, считая её малоэффективной (В.М. Молотов полагал целесообразным направить усилия на подъём земледелия в Европейской части СССР). Считал необходимым добиваться снижения напряжённости в отношениях с Западом, соблюдая при этом осторожность, чтобы «западные противники» не восприняли это как проявление слабости.
Участвовал в выработке Женевских соглашений о восстановлении мира в Индокитае (1954 год). Подписал от имени СССР Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 году, хотя первоначально считал нецелесообразным предусмотренный договором вывод советских войск из Австрии. Был противником восстановления разорванных Сталиным отношений с компартией Югославии и «реабилитации» её генерального секретаря И. Броз Тито (считал его «антимарксистом», «скатившимся в лагерь социал-демократии»). Позиция В.М. Молотова осуждена на пленуме ЦК КПСС (июль 1955 год; в 1956 году, за день до начала официального визита в СССР Тито, В.М. Молотов вторично уволен с поста министра иностранных дел).
В.М. Молотов возражал против безоговорочного осуждения И.В. Сталина, видел его заслуги в создании великой, по его словам, партии, осуществлении социалистической индустриализации, победе над Гитлером. Программные новации 20-го съезда КПСС (1956 год) - о возможности мирного перехода от капитализма к социализму - считал ревизионизмом, отказом от революционного марксизма. В 1957 году в составе «антипартийной группы» предпринял попытку сместить Н.С. Хрущёва.
Летом 1961 года направил в ЦК заявление, в котором назвал обсуждаемый проект новой Программы КПСС (провозглашал переход к строительству коммунизма) ошибочным и ревизионистским, считал, что в СССР ещё не до конца построен социализм.
На 22-м съезде КПСС (1961 год) осуждён за причастность к массовым репрессиям.
В 1962 году исключён из партии и отправлен на пенсию. Неоднократно обращался в ЦК и Комитет партийного контроля с просьбами о восстановлении в партии (в 1984 году восстановлен).
Награждён орденами Ленина (1940, 1943, 1945, 1950 годы).
Исторические источники:
Письма И. В. Сталина В. М. Молотову 1925–1936 гг. М., 1995.
Сочинения:
Статьи и речи 1935–1936. М., 1937;
Вопросы внешней политики: Речи и заявления. Апр. 1945 г. – июнь 1948 г. М., 1948.