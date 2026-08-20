МОЛОКАНЕ

МОЛОКАНЕ - од­но из на­прав­ле­ний так называемых русских ду­хов­ных хри­сти­ан.

На­зва­ние, ве­ро­ят­но, свя­за­но с упот­реб­ле­ни­ем по­сле­до­ва­те­ля­ми это­го дви­же­ния мо­ло­ка во вре­мя пра­во­слав­ных по­стов; са­ми молокане, объ­яс­няя на­зва­ние сво­его дви­же­ния, апел­ли­ру­ют к Биб­лии, где Сло­во Бо­жие на­зы­ва­ет­ся «чис­тым сло­вес­ным мо­ло­ком» (1 Пет. 2:2).

Про­ис­хо­ж­де­ние молокан обыч­но свя­зы­ва­ют с дея­тель­но­стью про­жи­вав­ше­го в Там­бов­ской губернии вы­ход­ца из ду­хо­бор­цев Се­мё­на Ук­леи­на (вторая половина XVIII века), ко­то­рый ра­зо­шёл­ся с ду­хо­бор­ца­ми в по­ни­ма­нии ис­точ­ни­ков Бо­же­ст­вен­но­го От­кро­ве­ния.

Един­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком ве­ро­уче­ния молокане при­зна­ют Биб­лию. В не­ко­то­рых груп­пах по­чи­та­ют так­же со­чи­не­ния ос­но­ва­те­ля од­но­го из мо­ло­кан­ских те­че­ний Мак­си­ма Ру­до­мёт­ки­на (середина XIX века). Молокане от­вер­га­ют ве­ро­уче­ние и об­ря­ды пра­во­слав­ной Церк­ви, по­чи­та­ние икон и мо­щей . В ча­ст­но­сти, они не со­вер­ша­ют та­инств кре­ще­ния и Ев­ха­ри­стии (при­ча­ще­ния), по­ла­гая их «вет­хо­за­вет­ны­ми об­ря­да­ми», от­но­ся­щи­ми­ся к пло­ти, ут­ра­тив­ши­ми в но­во­за­вет­ные вре­ме­на ак­ту­аль­ность, и счи­тая, что они долж­ны быть за­ме­не­ны «ду­хов­ным кре­ще­ни­ем» и «ду­хов­ным при­час­ти­ем». Бо­го­слу­же­ние молокане, со­вер­шае­мое под руководством пре­сви­те­ра , вклю­ча­ет чте­ние Биб­лии и пе­ние псал­мов . Сре­ди молокан су­ще­ст­ву­ют два основных на­прав­ле­ния - по­сто­ян­ные молокане и ду­хов­ные молокане. По­след­ние прак­ти­ку­ют экс­та­тические фор­мы бо­гослу­же­ния (про­ро­че­ст­во, глос­со­ла­лия, прыж­ки и т. п.). В рам­ках этих двух на­прав­ле­ний име­ет­ся несколько те­че­ний: мак­си­ми­сты, пры­гу­ны, об­щие, суб­бот­ни­ки, но­во­мо­ло­ка­не и др.

Рас­про­стра­не­ние мо­ло­кан­ст­ва на­ча­лось из Там­бов­ской губернии. К концу XVIII века дви­жение на­счи­ты­ва­ло несколько ты­сяч че­ло­век. В 1805 году ука­зом императора Алек­сан­д­ра I молоканам бы­ло да­но пра­во от­кры­то ис­по­ве­до­вать свою ве­ру. В прав­ле­ние Алек­сан­д­ра I мо­ло­кан­ст­во рас­про­стра­ни­лось в Ас­т­ра­хан­ской, Там­бов­ской, Во­ро­неж­ской, Тав­ри­че­ской, Но­во­рос­сий­ской, Став­ро­поль­ской и других гу­бер­ни­ях. Од­на­ко при императоре Ни­ко­лае I молокане пре­сле­до­ва­ли и ссы­ла­ли в За­кав­ка­зье, ко­то­рое ста­ло основным ме­стом их рас­се­ле­ния.

В XIX - начале XX веков эмиг­ри­ро­вав­шие из Рос­сии об­щи­ны по­яви­лись в Тур­ции, США (шта­ты Ка­ли­фор­ния и Ари­зо­на), других стра­нах. К 1917 году чис­лен­ность молокан в ми­ре со­став­ля­ла около 1,2 млн. человек. В начале 1920-х годов в СССР был соз­дан Со­юз ду­хов­ных хри­сти­ан-мо­ло­кан, про­су­ще­ст­во­вав­ший до 1930-х годов. В 1991 году в Мо­ск­ве он во­зоб­но­вил свою дея­тель­ность под названием Со­юз об­щин ду­хов­ных хри­сти­ан-мо­ло­кан, при этом в 1994 году в с. Ко­чу­бе­ев­ское Став­ро­поль­ско­го края воз­ник аль­тер­на­тив­ный ему Со­юз об­щин ду­хов­ных хри­сти­ан-мо­ло­кан Рос­сии.

В начале XXI веке об­щая чис­лен­ность молокан, про­жи­вав­ших в Рос­сии, США, Ав­ст­ра­лии, Мек­си­ке, Ар­ме­нии, Азер­бай­джа­не и Тур­ции, со­став­ля­ла около 300 тыс. че­ло­век.

Издания:

Кни­га Солн­це: Дух и жизнь. Лос-Анд­же­лес, 1928;

Си­он­ский Пе­сен­ник сто­лет­ня­го пе­рио­да хри­сти­ан­ской ре­ли­гии Мо­ло­кан Ду­хов­ных пры­гу­нов в Аме­ри­ке. 4-е изд. Лос-Анд­же­лес, 1964.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)