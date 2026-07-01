МОЛОДЕЧНО
МОЛОДЕЧНО - город в центральной части Белоруссии, административный центр Молодечненского района Минской области.
Население 94 тыс. человек (2011 год). Расположен на р. Уша (приток Вилии). Узел железных (линии Минск - Вильнюс/Литва и Полоцк - Лида) и автомобильных (на Минск, Вильнюс, Воложин, Мядель) дорог.
Впервые упоминается в 1388 году, находился в частном владении. С 1413 года в составе Виленского воеводства Великого княжества Литовского (ВКЛ). В 1567 году в Молодечно проходили предварительные переговоры представителей ВКЛ и Польши об условиях Люблинской унии 1569. В 1708 году оккупирован шведскими войсками. В 1740 году получил от польского короля Сигизмунда II Августа торговые привилегии, в т. ч. право на проведение двух ежегодных ярмарок. В 1793 году в результате второго раздела Речи Посполитой (см. Разделы Речи Посполитой) вошёл в состав Минской губернии Российской империи.
В XVIII-XIX веках принадлежал князьям Огинским (Огиньским), в резиденции которых в 1812 году Наполеон I Бонапарт при отступлении из России сложил с себя полномочия главнокомандующего Великой армией. Сильно пострадал во время сражения русских войск и арьергарда отступавшей французской армии в ноябре 1812 года. С 1842 года в Виленской губернии.
Быстрое экономическое развитие началось после открытия движения по Либаво-Роменской железной дороги, прошедшей через Молодечко в 1873 году; в 1907 году прошла железнодорожная линия Полоцк - Лида.
Место активных боевых действий во время Первой мировой войны. В ноябре 1917 года установлена советская власть. В феврале - декабре 1918 года оккупирован германскими войсками, в январе - июне 1919 года управлялся революционным комитетом, в июле 1919 года - июле 1920 года занят польскими войсками. По Рижскому мирному договору 1921 годаотошёл к Польше (поветовый центр Виленского воеводства в 1927-1939 годы), статус города с 1929 года. В сентябре 1939 года вошёл в состав СССР (передан в БССР). Районный центр Вилейской (1940-1944 годы), Минской (с 1960 года) областей. 25 июня 1941 года оккупирован германскими войсками, один из основных центров партизанского движения. 5 июля 1944 года освобождён Красной Армией. Центр Молодечненской области БССР в 1944-1960 годы.
Сохранились постройки бывшего монастыря тринитариев (основан в 1762 году): жилой корпус (около 1762 год, в 1864-1915 годы здесь располагалась учительская семинария) и часть стен костёла Св. Казимира (начало XIX века). Среди зданий второй половины XIX - начало XX веков: Покровская церковь в русском стиле (1867-1871 годы), синагога (начало XX века), железнодорожный вокзал с элементами модерна (1907 год), жилые дома.
Во второй половины XX - начале XXI веков возведены: ансамбль центральной площади с административным зданием в стиле советского неоклассицизма (1950-е годы; ныне Политехнический колледж), памятником В.И. Ленину (1958 год, скульптор З.И. Азгур) и гостиницей «Молодечно» (1980-е годы), Дворец культуры (1989-2002 годы), протестантский храм (1990-е годы), костёл Св. Иосифа (1993-1997 годы), православный пятиглавый Успенский собор (2004-2010 годы).
Памятники: Героям Советского Союза Ф.Г. Маркову (1959 год, скульптор Азгур) и А.И. Волынцу (1977 год), композитору М.Клеофасу Огиньскому (2001 год, скульптор Ф. Янушкевич), в честь освобождения города в 1944 году (1982 год); мемориальный комплекс «Шталаг-342» на территории немецкого концлагеря и др.
Минский областной краеведческий музей (основан в 1959 году, открыт в 1964 годц; с 2006 года в новом здании). Минский областной театр кукол «Батлейка» (1990 год), Минский областной драматический театр (основан в 1991 году, первый спектакль в 1993 году). С 1993 года в Молодечко проводится Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии.
Наиболее развиты машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность. Заводы: «Электромодуль» (полупроводниковые приборы), «Спутник» (радиооборудование), станкостроительный (сверлильные и другие станки, редукторы), электромеханический (электрооборудование для железнодорожного и автомобильного транспорта и др.), порошковой металлургии (антифрикционные и фрикционные изделия и др.), металлоконструкций, трубопрокатный. Производство дорожно-строительной техники, металлоизделий (в т. ч. медицинского и бытового назначения). Крупные комбинаты: молочный, пищевой (мясные и плодоовощные консервы, замороженные ягоды, соки и вина), мясной, хлебопродуктов; кондитерская фабрика и др. Выпуск швейных изделий, обуви, сувениров, музыкальных инструментов; производство мебели, стройматериалов (в т. ч. железо-бетонных изделий и конструкций).
Близ Молодечно расположены: в деревне Беница - барочный бернардинский Троицкий костёл (1701-1704 годы), в деревне Малиновщина - пирамидальная часовня-усыпальница Свенторжецких (1838-1840 годы); филиалы Государственного литературного музея Янки Купалы - мемориальный заповедник на его родине - в деревне Вязынка и в деревне Яхимовщина, где он жил в 1906-1907 годы.
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