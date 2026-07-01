МОЛОДЕЧНО

МОЛОДЕЧНО - го­род в центральной час­ти Бе­ло­рус­сии, административный центр Мо­ло­деч­нен­ско­го района Мин­ской области.

Население 94 тыс. человек (2011 год). Рас­по­ло­жен на р. Уша (при­ток Ви­лии). Узел же­лез­ных (ли­нии Минск - Виль­нюс/Лит­ва и По­лоцк - Ли­да) и ав­то­мо­биль­ных (на Минск, Виль­нюс, Во­ло­жин, Мя­дель) до­рог.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1388 году, на­хо­дил­ся в ча­ст­ном вла­де­нии. С 1413 года в со­ста­ве Ви­лен­ско­го вое­вод­ст­ва Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ). В 1567 году в Молодечно про­хо­ди­ли пред­ва­рительные пе­ре­го­во­ры пред­ста­ви­те­лей ВКЛ и Поль­ши об ус­ло­ви­ях Люб­лин­ской унии 1569 . В 1708 году ок­ку­пи­ро­ван шведскими вой­ска­ми. В 1740 году по­лу­чил от польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста тор­го­вые при­ви­ле­гии, в т. ч. пра­во на про­ве­де­ние двух еже­год­ных яр­ма­рок. В 1793 году в ре­зуль­та­те второго раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (см. Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той) во­шёл в со­став Мин­ской губернии Российской им­пе­рии.

В XVIII-XIX веках при­над­ле­жал князь­ям Огин­ским (Огинь­ским), в ре­зи­ден­ции ко­то­рых в 1812 году На­по­ле­он I Бо­на­парт при от­сту­п­ле­нии из Рос­сии сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия глав­но­ко­мандующего Ве­ли­кой ар­ми­ей. Силь­но по­стра­дал во вре­мя сра­же­ния русских войск и арь­ер­гар­да от­сту­пав­шей французской ар­мии в но­ябре 1812 года. С 1842 года в Ви­лен­ской губернии.

Бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие на­ча­лось по­сле от­кры­тия дви­же­ния по Ли­ба­во-Ро­мен­ской железной дороги, про­шед­шей че­рез Молодечко в 1873 году; в 1907 году про­шла железнодорожная ли­ния По­лоцк - Ли­да.

Ме­сто ак­тив­ных бое­вых дей­ст­вий во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны. В но­ябре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В феврале - декабре 1918 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, в январе - ию­не 1919 года управ­лял­ся ре­во­люционным комитетом, в ию­ле 1919 года - ию­ле 1920 года за­нят польскими вой­ска­ми. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 годаото­шёл к Поль­ше (по­ве­то­вый центр Ви­лен­ско­го вое­вод­ст­ва в 1927-1939 годы), ста­тус го­ро­да с 1929 года. В сентябре 1939 года во­шёл в со­став СССР (пе­ре­дан в БССР). Рай­он­ный центр Ви­лей­ской (1940-1944 годы), Мин­ской (с 1960 года) об­лас­тей. 25 июня 1941 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, один из основных цен­тров пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния. 5 июля 1944 года ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей. Центр Мо­ло­деч­нен­ской области БССР в 1944-1960 годы.

Со­хра­ни­лись по­строй­ки бывшего мо­на­сты­ря три­ни­та­ри­ев (ос­но­ван в 1762 году): жи­лой кор­пус (около 1762 год, в 1864-1915 годы здесь рас­по­ла­га­лась учи­тель­ская се­ми­на­рия) и часть стен кос­тё­ла Св. Ка­зи­ми­ра (начало XIX века). Сре­ди зда­ний второй половины XIX - начало XX веков: По­кров­ская церковь в рус­ском сти­ле (1867-1871 годы), си­на­го­га (начало XX века), железнодорожный во­кзал с эле­мен­та­ми мо­дер­на (1907 год), жи­лые до­ма.

Во второй половины XX - начале XXI веков воз­ве­де­ны: ан­самбль центральной пло­ща­ди с административным зда­ни­ем в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма (1950-е годы; ны­не По­ли­тех­нический кол­ледж), па­мят­ни­ком В.И. Ле­ни­ну (1958 год, скульп­тор З.И. Аз­гур) и гос­ти­ни­цей «Мо­ло­деч­но» (1980-е годы), Дво­рец куль­ту­ры (1989-2002 годы), про­тес­тант­ский храм (1990-е годы), кос­тёл Св. Ио­си­фа (1993-1997 годы), пра­во­слав­ный пятигла­вый Ус­пен­ский со­бор (2004-2010 годы).

Па­мят­ни­ки: Ге­ро­ям Советского Сою­за Ф.Г. Мар­ко­ву (1959 год, скульп­тор Аз­гур) и А.И. Во­лын­цу (1977 год), ком­по­зи­то­ру М.Клео­фа­су Огинь­ско­му (2001 год, скульп­тор Ф. Януш­ке­вич), в честь ос­во­бо­ж­де­ния го­ро­да в 1944 году (1982 год); ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Шта­лаг-342» на тер­ри­то­рии немецкого конц­ла­ге­ря и др.

Мин­ский об­ла­ст­ной крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1959 году, от­крыт в 1964 годц; с 2006 года в но­вом зда­нии). Мин­ский об­ла­ст­ной те­атр ку­кол «Бат­лей­ка» (1990 год), Мин­ский об­ла­ст­ной дра­ма­тический те­атр (ос­но­ван в 1991 году, пер­вый спек­такль в 1993 году). С 1993 года в Молодечко про­во­дит­ся Национальный фес­ти­валь бе­ло­русской пес­ни и по­эзии.

Наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, пи­ще­вая промышленность. За­во­ды: «Элек­тро­мо­дуль» (по­лу­про­вод­ни­ко­вые при­бо­ры), «Спут­ник» (ра­дио­обо­ру­до­ва­ние), стан­ко­строи­тель­ный (свер­лиль­ные и другие стан­ки, ре­дук­то­ры), элек­тро­ме­ха­ни­че­ский (элек­тро­обо­ру­до­ва­ние для железнодорожного и ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та и др.), по­рош­ко­вой ме­тал­лур­гии (ан­ти­фрик­ци­он­ные и фрик­ци­он­ные из­де­лия и др.), ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, тру­бо­про­кат­ный. Про­изводство до­рож­но-стро­ительной тех­ни­ки, ме­тал­ло­из­де­лий (в т. ч. медицинского и бы­то­во­го на­зна­че­ния). Круп­ные ком­би­на­ты: мо­лоч­ный, пи­ще­вой (мяс­ные и пло­до­овощ­ные кон­сер­вы, за­мо­ро­жен­ные яго­ды, со­ки и ви­на), мяс­ной, хле­бо­про­дук­тов; кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка и др. Вы­пуск швей­ных из­де­лий, обу­ви, су­ве­ни­ров, музыкальных ин­ст­ру­мен­тов; про­изводство ме­бе­ли, строй­ма­те­риа­лов (в т. ч. железо-бе­тонных из­де­лий и кон­ст­рук­ций).

Близ Молодечно рас­по­ло­же­ны: в деревне Бе­ни­ца - ба­роч­ный бер­нар­дин­ский Тро­иц­кий кос­тёл (1701-1704 годы), в деревне Ма­ли­нов­щи­на - пи­ра­ми­даль­ная ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца Свен­тор­жец­ких (1838-1840 годы); фи­лиа­лы Государственного литературного му­зея Ян­ки Ку­па­лы - ме­мо­ри­аль­ный за­по­вед­ник на его ро­ди­не - в деревне Вя­зын­ка и в деревне Яхи­мов­щи­на, где он жил в 1906-1907 годы.

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