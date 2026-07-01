МОЛОДЧИЙ АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ

Советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1941, 1942).

Биография

Родился 27 июня 1920 года в Луганске . После окончания семи классов школы и завершения обучения в аэроклубе работал в последнем. В декабре 1937 года был призван в РККА . Окончил Ворошиловградскую ВАШЛ, после чего служил в дальнебомбардировочной авиации.

Великая Отечественная война

В августе 1941 года направлен на фронт в качестве заместителя командира эскадрильи 420-го дальнебомбардировочного авиаполка. Летал на самолётах Ер-2 и Ил-4. Принимал участие в битве за Москву , в ходе которой совершал вылеты на бомбардировки важных целей врага в его глубоком тылу. Проявил себя как талантливый лётчик, упорным трудом добившийся отличной техники пилотирования. С одинаковым мастерством летал и в светлое, и в тёмное время суток, в любых погодных условиях. Умело организовывал боевую работу своих подчинённых, многократно водил группы на выполнение боевых задач. Считался одним из лучших лётчиков полка, именно ему командование поручало самые сложные задания. Уже по итогам первых 13 вылетов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Преодолевая значительные расстояния над оккупированными немецко-фашистскими войсками территориями, Молодчий бомбил стратегически важные объекты – аэродромы, железнодорожные узлы, скопления техники и т. д. – в таких городах, как: Ярцево, Витебск. Смоленск, Ржев, Сычёвка, Зубцов. В августе 1942 года его полк был преобразован во 2-й гвардейский.

В дальнейшем сражался под Сталинградом и на Курской дуге , освобождал Орловскую и Смоленскую области, Белорусскую , Литовскую, Эстонскую и Латвийскую ССР, сражался в Восточной Пруссии и Германии. Большую часть вылетов совершал в тёмное время суток. Уже 26 августа 1942 года, преодолев большое расстояние над захваченной гитлеровцами территорией, прорвавшись через сплошной заградительный огонь и сплошное освещение прожекторами, бомбил Берлин, вызвав в центре города сильный пожар. Также бомбил такие стратегические центры, как: Будапешт, Бухарест, Инстербург, Варшаву, Брест, Данциг, Каунас, Хельсинки. Упорно и настойчиво, прячась от наземных наблюдателей в облаках, меняя маршруты, Молодчий всегда находил возможность добраться до цели. Несмотря на сильное противодействие ПВО и истребителей, он делал по несколько заходов, давая экипажу возможность прицельно отбомбиться. 12 мая 1943 года при налёте на Варшаву из-за плохой видимости он снизился в три раза ниже намеченной высоты бомбометания, невзирая на опасность для жизни, и уничтожил цель.

По состоянию на 2 октября 1942 года Молодчий совершил 145 боевых вылетов, 131 из которых – ночью. За это он во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР. Отлично проявил себя и в последующих боях, ещё раз (по другим данным, два раза) представлялся к званию Героя Советского Союза, однако реализовано это не было.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на командных должностях в различных авиационных частях. В 1948 году окончил ВОЛТШ ДА, а в 1959 году – ВАГШ ВС СССР. С марта 1965 года – в запасе. Жил и работал в Луганске и Чернигове. Умер в Виннице 9 июня 2002 года, похоронен в Чернигове.