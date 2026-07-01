«МОЛОДАЯ АРАВИЯ»

«Молодая Аравия» («Младоарабское общество», араб. Джам‘ийат ал-‘арабийа ал-фатат) — тайная организация, созданная в 1911 в Париже учившимися там студентами из числа сирийских арабов. Вначале преследовала просветительские цели, но с 1912 выступила с политической программой, обусловленной общими ожиданиями краха Османов вследствие Балканских войн и активизацией дипломатии Третьей Республики: в декабре 1912 Р. Пуанкаре , выступая в сенате, объявил Сирию областью «традиционных интересов Франции». Одновременно в Бейруте при поддержке Парижа образовалась «Лига реформ», которая требовала децентрализации Османской империи и самоуправления ее сиро-палестинских провинций с предоставлением им права самостоятельно приглашать на службу иностранных советников, получать внешние займы и давать концессии иностранцам.

По инициативе «М. А.» автономисты, группировавшиеся вокруг бейрутской «Лиги реформ» и «Партии децентрализации», созвали в июне 1913 в Париже Первый арабский конгресс. Резолюции конгресса с требованиями участия арабов в управлении империей, ее децентрализации, широкой автономии сиро-месопотамских вилайетов , приглашении западных консультантов, языкового равноправия были вручены французскому МИД, правительству Великобритании и послам великих держав в Париже. Младотурки тщетно добивались запрета конгресса, но в конечном счете уступили давлению: в июле в Париж прибыл представитель партии «Единение и прогресс», который заключил договоренность с руководством конгресса о проведении реформ в арабских вилайетах. Одновременно было подписано франко-османское соглашение о железнодорожных концессиях в Азиатской Турции. Однако в обоих случаях младотурецкий режим саботировал их выполнение.

Параллельно с «М. А.» в османских вооруженных силах с 1909 действовало тайное офицерское общество «Аль-Кахтанийя», воссозданное в 1913 под названием «Аль-Ахд» («Завет»), с центром в Стамбуле и филиалами по городам Вост. Средиземноморья и Месопотамии, во главе с профессором Академии генерального штаба, майором Азизом аль-Масри. Применяя тактику заговоров и диверсий и подготовляя антиосманские выступления, она ставила своей целью образование независимого государства.

«М. А.», после перенесения центра в Бейрут (1913), а затем в Дамаск (1914), существенно расширила свою социальную базу (к началу Первой мировой войны насчитывала свыше 200 членов, в том числе Джамиль Мардам, Рустум Хайдар, Файсал I и др.). Младотурецкий кабинет, воспользовавшись началом мировой войны, окончательно отказался от преобразований и обрушился с гонениями на «младоарабов». Были казнены многие члены Арабского конгресса, в том числе один из его лидеров Абд аль-Хамид аз-Захрави. Сама организация фактически распалась. Расправу над автономистами Леванта организовал военный генерал-губернатор Ахмед Джемаль-паша. Весной 1916 арестованы были около 250 человек: более 100 приговорены к смертной казни (в мае наиболее выдающиеся из них публично повешены; 6 мая отмечается в Ливане как День мучеников), остальные — к продолжительному тюремному заключению или к пожизненной ссылке. Это ознаменовало разгром арабского национального движения в Сиро-Ливанском регионе. Относительную дееспособность сохранил только «Аль-Ахд», содействовавший британским военным операциям на Ближнем Востоке; некоторые из его членов участвовали в Хиджазском восстании 1916—1918 ; другие, оставаясь в османской армии, проводили там диверсии. После окончания войны, в 1919 «Ахд» разделился на две самостоятельные организации — иракскую («аль-Ахд аль-Ираки») и сирийскую («аль-Ахд ас-Сури»).

Лит. : Ал-Му’тамар ал-‘араби ал-аввал. Каир, 1913; ал-Хаддад Н . Джама‘ат ал-‘Ахд. Каир, 1923; Калинин Н. Г. Национальное движение в Сирии и Ливане в 1913 г. // Очерки по истории арабских стран. M., 1959. Т. К . Кораев.