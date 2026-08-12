МОЛЕБЕН
МОЛЕБЕН - христианское богослужение, содержащее благодарения или прошения, обращённые к Богу.
Молебен не относится к числу служб суточного круга, а является дополнением к ним. Появление различных чинов молебна связано со стремлением освятить всю жизнь человека и все виды его деятельности.
Молебен может совершаться в храме (до или после литургии, утрени, вечерни), на улицах и площадях (в том числе в соединении с крестным ходом), в домах (по желанию отдельных людей). Молебен бывает праздничным (например, в дни храмовых праздников), общим (обращённым к Господу, к Пресвятой Богородице или к святым), водосвятным, благодарственным, на начало какого-либо дела и прочее. Особые чины молебна совершаются в дни бедствий (засух, наводнений).
Чинопоследование молебна приводится в Часослове, Требнике, книге «Последование молебных пений». Многие молебны напоминают по структуре утреню.