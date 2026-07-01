МОЛДАВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
МОЛДАВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - крупнейший музыкальный театр Молдавии.
Основан в 1955 году в Кишинёве на базе музыкально-драматического театра как Молдавский театр оперы, балета и драмы им. А.С. Пушкина.
С 1957 году, после отделения драматической труппы, Молдавский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина. С 1980 года в новом здании (архитекторы Н.П. Куренной, А.А. Горшков), с 1984 года академический, с 1998 года Национальный театр оперы и балета Республики Молдова.
Первая опера («Грозован» Д.Г. Гершфельда) поставлена в 1956 году.
Театру принадлежит большая роль в пропаганде молдавского оперного искусствава, на его сцене поставлены: «Аурелия» (1959 год) и «Сергей Лазо» (1980 год) Д.Г. Гершфельда, «Сердце Домники» А. Стырчи (1960 год), «Коза с тремя козлятами» З. Ткач (1967 год), «Каса маре» М. Копытмана (1968 год), «Глира» Г. Няги (1974 год), «Дракон» Э.Л. Лазарева (1976 год), «Александру Лэпушняну» Г. Мусти (1987 год), «Карлсон, который живёт на крыше» А. Д. Гершфельда (1988 год), «Пэкалэ и Тындалэ» В. Верхолы (1989 год), «Петру Рареш» Э. Кауделлы (1990 год), моноопера «Атех, или Откровения хазарской принцессы» Г. Чобану (2005 год).
Значительное место в репертуаре занимают сочинения Дж. Верди («Набукко», 1992 год), Дж. Пуччини и других итальянских композиторов, В.А. Моцарта («Свадьба Фигаро», 1995 год; «Дон Жуан», 2007 год), оперы русских композиторов (главным образом П.И. Чайковского) и композиторов из бывших республик СССР.
С первого балетного спектакля («Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева в хореографии А.И. Проценко) основу репертуара составляют классические спектакли. Национальные балеты: «Сёстры» Л.Л. Когана (1959 год, балетмейстер В.В. Бойченко), «Рассвет» В.Г. Загорского (1960 год, балетмейстер В.А. Варковицкий), «Сломанный меч» Э.Л. Лазарева (1960 год, балетмейстеры С.В. Дречин и Н.В. Данилова), «Лучафэрул» Е. Доги (1983 год, балетмейстер В.П. Ковтун; 2007 год, балетмейстер Г.А. Ковтун).
В разные годы в театре работали: дирижёры - М.З. Шеппер, Б.С. Милютин, Л.Ф. Худолей, И.М. Альтерман, И.Г. Чудновский, Д. Гоя, А.А. Мочалов, А.Д. Гершфельд, А.Г. Самуил, И. Янаки, Ю. Флоря, В. Думэнеску, Н. Дохотару;
хормейстеры - Б. Пиккер, Г. Стрезев, В. Кондря, А. Мовилэ, М. Балан, И. Виноградский, О. Константинов; режиссёры - Г.М. Геловани, Б. Навроцкий, Е. Платон, Б. Массини, Ю. Иванов, Э. Константинова, М. Тимофти;
певцы - В.С. Савицкая, П.А. Ботезат, Ф.Д. Кузьминов, Б.И. Раисов, Н.Н. Башкатов, Р.Б. Есина, Е.В. Уреке (также режиссёр), М. Биешу, М.И. Мунтян, В. Драгош, Т.Г. Алёшина, Л.В. Ерофеева, В.Н. Курин, Л. Алёшина, И. Гель, А. Жариков, Э. Парники, Е. Герман, Н. Маргарит, Л. Ага, В. Калестру, И. Кваснюк, В. Закликовский, Б. Материнко, П. Раковицэ, Н. Ковалёв, А. Арча, В. Микуша, В. Кожокару, И. Павленко, В. Чиреш;
танцовщики - Г.А. Мелентьева, А.И. Михалаки, М.И. Кафтанат, В.Г. Поклитару, Г.А. Бадика, А.И. Литвинов. В.Н., Н.П. и Е.А. Щепачевы, К.Ю. и А.И. Терентьевы и другие.
С 1990 года проводится ежегодный Международный фестиваль «Приглашает Мария Биешу».