МОЛДАВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

МОЛДАВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - круп­ней­ший музыкальный те­атр Мол­да­вии.

Ос­но­ван в 1955 году в Ки­ши­нё­ве на ба­зе музыкально-дра­ма­тического те­ат­ра как Молдавский те­атр опе­ры, ба­ле­та и дра­мы им. А.С. Пуш­ки­на.

С 1957 году, по­сле от­де­ле­ния дра­ма­тической труп­пы, Молдавский те­атр опе­ры и ба­ле­та им. А.С. Пуш­ки­на. С 1980 года в но­вом зда­нии (ар­хи­тек­то­ры Н.П. Ку­рен­ной, А.А. Горш­ков), с 1984 года ака­де­ми­че­ский, с 1998 года Национальный те­атр опе­ры и ба­ле­та Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва.

Пер­вая опе­ра («Гро­зо­ван» Д.Г. Герш­фель­да) по­став­ле­на в 1956 году.

Те­ат­ру при­над­ле­жит боль­шая роль в про­па­ган­де молдавского опер­но­го искусствава, на его сце­не по­став­ле­ны: «Ау­ре­лия» (1959 год) и «Сер­гей Ла­зо» (1980 год) Д.Г. Герш­фель­да, «Серд­це Дом­ни­ки» А. Стыр­чи (1960 год), «Ко­за с тре­мя коз­ля­та­ми» З. Ткач (1967 год), «Ка­са ма­ре» М. Ко­пыт­ма­на (1968 год), «Гли­ра» Г. Ня­ги (1974 год), «Дра­кон» Э.Л. Ла­за­ре­ва (1976 год), «Алек­сан­д­ру Лэ­пуш­ня­ну» Г. Мус­ти (1987 год), «Карл­сон, ко­то­рый жи­вёт на кры­ше» А. Д. Герш­фель­да (1988 год), «Пэ­ка­лэ и Тын­да­лэ» В. Вер­хо­лы (1989 год), «Пет­ру Ра­реш» Э. Кау­дел­лы (1990 год), мо­но­опе­ра «Атех, или От­кро­ве­ния ха­зар­ской прин­цес­сы» Г. Чо­ба­ну (2005 год).

Зна­чительное ме­сто в ре­пер­туа­ре за­ни­ма­ют со­чи­не­ния Дж. Вер­ди («На­бук­ко», 1992 год), Дж. Пуч­чи­ни и других итальянских ком­по­зи­то­ров, В.А. Мо­цар­та («Свадь­ба Фи­га­ро», 1995 год; «Дон Жу­ан», 2007 год), опе­ры русских ком­по­зи­то­ров (главным образом П.И. Чай­ков­ско­го) и ком­по­зи­то­ров из бывших рес­пуб­лик СССР.

С пер­во­го ба­лет­но­го спек­так­ля («Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Б.В. Асафь­е­ва в хо­рео­гра­фии А.И. Про­цен­ко) ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ют клас­сические спек­так­ли. Национальные ба­ле­ты: «Сё­ст­ры» Л.Л. Ко­га­на (1959 год, ба­летмейстер В.В. Бой­чен­ко), «Рас­свет» В.Г. За­гор­ско­го (1960 год, ба­летмейстер В.А. Вар­ко­виц­кий), «Сло­ман­ный меч» Э.Л. Ла­за­ре­ва (1960 год, ба­лет­мей­сте­ры С.В. Дре­чин и Н.В. Да­ни­ло­ва), «Лу­ча­фэ­рул» Е. До­ги (1983 год, ба­летмейстер В.П. Ков­тун; 2007 год, ба­летмейстер Г.А. Ков­тун).

В раз­ные го­ды в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ди­ри­жё­ры - М.З. Шеп­пер, Б.С. Ми­лю­тин, Л.Ф. Ху­до­лей, И.М. Аль­тер­ман, И.Г. Чуд­нов­ский, Д. Гоя, А.А. Мо­ча­лов, А.Д. Герш­фельд, А.Г. Са­му­ил, И. Яна­ки, Ю. Фло­ря, В. Ду­мэ­не­ску, Н. До­хо­та­ру;

хор­мей­сте­ры - Б. Пик­кер, Г. Стре­зев, В. Кон­д­ря, А. Мо­ви­лэ, М. Ба­лан, И. Ви­но­град­ский, О. Кон­стан­ти­нов; ре­жис­сё­ры - Г.М. Ге­ло­ва­ни, Б. На­вроц­кий, Е. Пла­тон, Б. Мас­си­ни, Ю. Ива­нов, Э. Кон­стан­ти­но­ва, М. Ти­моф­ти;

пев­цы - В.С. Са­виц­кая, П.А. Бо­те­зат, Ф.Д. Кузь­ми­нов, Б.И. Раи­сов, Н.Н. Баш­ка­тов, Р.Б. Еси­на, Е.В. Уре­ке (так­же ре­жис­сёр), М. Бие­шу, М.И. Мун­тян, В. Дра­гош, Т.Г. Алё­ши­на, Л.В. Еро­фее­ва, В.Н. Ку­рин, Л. Алё­ши­на, И. Гель, А. Жа­ри­ков, Э. Пар­ни­ки, Е. Гер­ман, Н. Мар­га­рит, Л. Ага, В. Ка­ле­ст­ру, И. Квас­нюк, В. За­кли­ков­ский, Б. Ма­те­рин­ко, П. Ра­ко­ви­цэ, Н. Ко­ва­лёв, А. Ар­ча, В. Ми­ку­ша, В. Ко­жо­ка­ру, И. Пав­лен­ко, В. Чи­реш;

тан­цов­щи­ки - Г.А. Ме­лен­ть­е­ва, А.И. Ми­ха­ла­ки, М.И. Каф­та­нат, В.Г. По­кли­та­ру, Г.А. Ба­ди­ка, А.И. Лит­ви­нов. В.Н., Н.П. и Е.А. Ще­па­че­вы, К.Ю. и А.И. Те­рен­ть­е­вы и другие.

С 1990 года про­во­дит­ся еже­год­ный Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь «При­гла­ша­ет Ма­рия Бие­шу».

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