МОЛДАВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МОЛДАВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА - демократическая парламентская республика, провозглашённая Сфатул Цэрий 2 декабря 1917 года на территории Бессарабии в условиях развала Росийской империи.
Молдавская народная республика в админитсративном отношении делилась на восемь уездов, столицей стал Кишинёв.
Высшим органом исполнительной власти МНР был Совет генеральных директоров, состоявший из девяти министров во главе с членом партии эсеров П. Ерханом. Совет объединил представителей различных политических сил, в том числе Молдавской национальной партии, и направил своих комиссаров в уезды.
Декларация об образовании МНР предусматривала защиту демократических прав и свобод, передачу земли крестьянам без выкупа, введение 8-часового рабочего дня, контроль над производством и потреблением, обеспечение населения товарами первой необходимости и питанием, увеличение заработной платы, образование национальной армии, равные права для всех национальностей и тому подобное.
На деле правительство МНР, объявив недействительным Декрет о земле, принятый советским правительством, взяло все земли в своё владение (до решения вопроса «в законодательном порядке»). 13(26) декабря 1917 года оно отменило рабочий контроль над производством. В марте 1918 года группа юристов разработала и опубликовала проект конституции МНР, который так и не стал основням законом страны.
Экономика МНР сильно пострадала в результате Первой мировой войны, в условиях Гражданской войны 1917-1922 годы цены на товары выросли в среднем в 7-12 раз, посевные площади сократились на 19%. Негативно влиял на экономику и отток рабочей силы. Не имея чётких границ, МНР лишь частично контролировала свою территорию, в стране фактически не было единовластия, так как часть Бессарабии признавала власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета Южного района (во главе с М. Брянским).
В этих условиях лидеры Сфатул Цэрий начали переговоры с представителями Украинской народной республики (УНР) и правительством Румынии о вводе войск на территорию МНР. 5(18) января 1918 года в Бессарабию вошли войска УНР, 6(19) января 1918 года - Румынии, после чего Совет генеральных директоров 14 февраля был реорганизован (его возглавил бывший председатель Кишинёвского уездного земства Д. Чугуряну).
18 февоаля 1918 года МНР провозглашена независимой Молдовской республикой (де-юре не была признана ни одним государством).
Во второй половине февраля 1918 года части Красной Армии разбили румынские войска на линии Резина - Шолданешты и начали продвижение в глубь Бессарабии. Румынское руководство было вынуждено пойти на переговоры с советским правительством. Совместный протокол о ликвидации советско-румынского конфликта румынской стороной был подписан 5 марта, советской - 9 марта 1918 года. В соответствии с этим соглашением правительство Румынии обязалось в течение двух месяцев вывести свои войска из Бессарабии. Однако, заручившись поддержкой Австро-Венгрии и Германии, румынское правительство нарушило соглашение с Советской Россией и на следующий день после подписания договора о прекращении огня румынские войска заняли г. Белгород-Днестровский.
В марте 1918 года был опубликован проект конституции МНР, в котором значилось, что МНР является «независимым и неделимым государством, чья территория не может быть отчуждена», но уже 27 марта Сфатул Цэрий под давлением Румынии большинством голосов принял решение о присоединении Бессарабии к Румынии при сохранении ею автономии в рамках румынского государства.
10 декабря 1918 года, подчинившись требованиям румынских оккупационных властей, Сфатул Цэрий принял решение о безусловном включении Бессарабии в состав Румынии; в тот же день король Румынии Фердинанд I издал указ об упразднении МНР и роспуске Сфатул Цэрий.
Исторические источники:
Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România 1917–1918: documente. Chișinău, 1995.