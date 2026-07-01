МОКТАР УЛЬД ДАДДА

МОКТАР УЛЬД ДАДДА - государственный и по­ли­тический дея­тель Мав­ри­та­нии .

Из се­мьи му­сульманского бо­го­сло­ва. В 1942-1948 годах ра­бо­тал пе­ре­во­дчи­ком во французской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, за­тем изу­чал пра­во и восточные язы­ки в Сор­бон­не.

С 1955 года ад­во­кат в г. Да­кар (Се­не­гал). В 1957 году вер­нул­ся в Мав­ри­та­нию, где всту­пил в ле­во­цен­трист­скую пар­тию Мав­ри­тан­ский про­грес­сив­ный со­юз, вы­сту­пав­шую за дос­ти­же­ние не­за­ви­симости Мав­ри­та­нии при со­хра­не­нии ею тес­ных свя­зей с Фран­ци­ей.

В 1958 году Моктар ульд Дадда ос­но­вал Пар­тию мав­ри­тан­ско­го со­б­ра­ния, ко­то­рая в том же го­ду на вы­бо­рах за­вое­ва­ла все мес­та в Национальной ас­самб­лее, а сам за­нял пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра. По­сле про­воз­гла­ше­ния 28 ноября 1960 года не­за­ви­си­мо­сти Мав­ри­та­нии и. о. пре­зи­ден­та, 20 августа 1961 года из­бран пре­зи­ден­том.

В декабре 1961 года до­бил­ся слия­ния всех по­ли­тических пар­тий Мав­ри­та­нии в Пар­тию мав­ри­тан­ско­го на­ро­да (ПМН), а за­тем за­креп­ле­ния в стра­не од­но­пар­тий­ной сис­те­мы. Ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние административно-территориальной ре­фор­мы и ог­ра­ни­че­ние вла­сти тра­диционных во­ж­дей, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию национальной гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, ук­ре­п­ле­нию со­труд­ни­че­ст­ва с Фран­ци­ей, вве­де­нию эле­мен­тов пла­ни­ро­ва­ния эко­но­мического раз­ви­тия стра­ны.

В 1966, 1971, 1976 годах пе­ре­из­би­рал­ся на пост пре­зи­ден­та. В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния эко­но­мических труд­но­стей, вы­зван­ных в том числе про­дол­жи­тель­ной за­су­хой, со­кра­ще­ни­ем объ­ё­мов экс­пор­та про­дук­ции гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, в 1974-1975 годы на­цио­на­ли­зи­ро­вал иностранные гор­но­руд­ные пред­при­ятия. В 1975 году под­пи­сал со­гла­шение с Ис­па­ни­ей и Ма­рок­ко, по ко­то­ро­му Мав­ри­та­ния по­лу­чи­ла во временное уп­рав­ле­ние об­ласть За­пад­ной Са­ха­ры - Рио-де-Оро (в по­сле­дую­щие го­ды Мав­ри­та­ния по­тер­пе­ла во­ен. по­ра­же­ние в борь­бе с за­пад­носа­хар­ским Фрон­том ПОЛИСАРИО).

В ию­ле 1978 года от­стра­нён от вла­сти в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та и за­клю­чён в тюрь­му, в 1979 году по­лу­чил раз­ре­ше­ние вы­ехать во Фран­цию.

В 1980 году сфор­ми­ро­вал в Па­ри­же оп­по­зиционную груп­пи­ров­ку Со­юз за де­мо­кра­тическую Мав­ри­та­нию.

В 2001 году Моктар ульд Дадда бы­ло раз­ре­ше­но вер­нуть­ся в Мав­ри­та­нию.