МОКТАР УЛЬД ДАДДА
МОКТАР УЛЬД ДАДДА - государственный и политический деятель Мавритании.
Из семьи мусульманского богослова. В 1942-1948 годах работал переводчиком во французской колониальной администрации, затем изучал право и восточные языки в Сорбонне.
С 1955 года адвокат в г. Дакар (Сенегал). В 1957 году вернулся в Мавританию, где вступил в левоцентристскую партию Мавританский прогрессивный союз, выступавшую за достижение независимости Мавритании при сохранении ею тесных связей с Францией.
В 1958 году Моктар ульд Дадда основал Партию мавританского собрания, которая в том же году на выборах завоевала все места в Национальной ассамблее, а сам занял пост премьер-министра. После провозглашения 28 ноября 1960 года независимости Мавритании и. о. президента, 20 августа 1961 года избран президентом.
В декабре 1961 года добился слияния всех политических партий Мавритании в Партию мавританского народа (ПМН), а затем закрепления в стране однопартийной системы. Инициировал проведение административно-территориальной реформы и ограничение власти традиционных вождей, содействовал развитию национальной горнодобывающей промышленности, укреплению сотрудничества с Францией, введению элементов планирования экономического развития страны.
В 1966, 1971, 1976 годах переизбирался на пост президента. В условиях нарастания экономических трудностей, вызванных в том числе продолжительной засухой, сокращением объёмов экспорта продукции горнодобывающей промышленности, в 1974-1975 годы национализировал иностранные горнорудные предприятия. В 1975 году подписал соглашение с Испанией и Марокко, по которому Мавритания получила во временное управление область Западной Сахары - Рио-де-Оро (в последующие годы Мавритания потерпела воен. поражение в борьбе с западносахарским Фронтом ПОЛИСАРИО).
В июле 1978 года отстранён от власти в результате государственного переворота и заключён в тюрьму, в 1979 году получил разрешение выехать во Францию.
В 1980 году сформировал в Париже оппозиционную группировку Союз за демократическую Мавританию.
В 2001 году Моктар ульд Дадда было разрешено вернуться в Мавританию.