МОКРОУСОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ

МОКРОУСОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ - российский ком­по­зи­тор.

Из се­мьи ра­бо­чих. В 1936 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции Н.Я. Мяс­ков­ско­го .

Центральное ме­сто в твор­че­ст­ве Мокроусова Бориса Андреевича за­ни­ма­ют ли­рические пес­ни, сре­ди ко­то­рых «За­вет­ный ка­мень» (1944 год), «Хо­ро­ши вес­ной в са­ду цве­точ­ки» (1946 год), «Пес­ня о род­ной зем­ле», «Оди­но­кая гар­монь» (обе 1947 год) от­ме­че­ны Государственной премией СССР (1948 год).

По­ны­не по­пу­ляр­ны пес­ни к филь­мам «Свадь­ба с при­да­ным» (1953 год), «Вес­на на За­реч­ной ули­це» (1956 год), «Стря­пу­ха» (1966 год), «Не­уло­ви­мые мсти­те­ли» (1967 год).

Сре­ди других пе­сен: «Ми­лый мой жи­вёт в Ка­за­ни» (1939 год), «Пес­ня за­щит­ни­ков Мо­ск­вы» (1942 год), «Не тре­вожь ты се­бя, не тре­вожь», «Сор­мов­ская ли­ри­че­ская» (обе 1949 год), «На­зна­чай по­ско­рее сви­да­ние» (1953 год). Ха­рак­тер­ны плав­ная ме­ло­ди­ка, ос­но­ван­ная на ин­то­на­ци­ях городского ро­ман­са и русской ли­рической пес­ни, не­за­труд­ни­тель­ная для вос­при­ятия диа­то­ни­ка ма­жо­ра и гар­мо­нического ми­но­ра.

Сре­ди других со­чи­не­ний: «Ан­ти­фа­ши­ст­ская сим­фо­ния» (1936 год), во­каль­но-сим­фо­ническая бы­ли­на «Илья Му­ро­мец и Идо­ли­ще по­га­ное» (1944 год), опе­рет­та «Ро­за вет­ров» (1947 год), му­зы­ка к ра­дио­по­ста­нов­кам, дра­ма­тическим спек­так­лям.