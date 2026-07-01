МОКРОУСОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ
МОКРОУСОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ - российский композитор.
Из семьи рабочих. В 1936 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции Н.Я. Мясковского.
Центральное место в творчестве Мокроусова Бориса Андреевича занимают лирические песни, среди которых «Заветный камень» (1944 год), «Хороши весной в саду цветочки» (1946 год), «Песня о родной земле», «Одинокая гармонь» (обе 1947 год) отмечены Государственной премией СССР (1948 год).
Поныне популярны песни к фильмам «Свадьба с приданым» (1953 год), «Весна на Заречной улице» (1956 год), «Стряпуха» (1966 год), «Неуловимые мстители» (1967 год).
Среди других песен: «Милый мой живёт в Казани» (1939 год), «Песня защитников Москвы» (1942 год), «Не тревожь ты себя, не тревожь», «Сормовская лирическая» (обе 1949 год), «Назначай поскорее свидание» (1953 год). Характерны плавная мелодика, основанная на интонациях городского романса и русской лирической песни, незатруднительная для восприятия диатоника мажора и гармонического минора.
Среди других сочинений: «Антифашистская симфония» (1936 год), вокально-симфоническая былина «Илья Муромец и Идолище поганое» (1944 год), оперетта «Роза ветров» (1947 год), музыка к радиопостановкам, драматическим спектаклям.