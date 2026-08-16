МОИСЕЙ

МОИСЕ́Й (еврейское השמ - Мо­ше; ве­ро­ят­но, от египетского ms - сын, од­на­ко в европейкой тра­ди­ции рас­про­стра­не­на на­род­ная эти­мо­ло­гия от еврейского гла­го­ла «машá» - из­вле­кать из во­ды) - в Биб­лии про­рок , за­ко­но­да­тель и вождь на­ро­да Из­раи­ля во вре­мя его Ис­хо­да из Егип­та и стран­ст­вий по Си­най­ской пус­ты­не.

О Моисее по­ве­ст­ву­ет­ся в биб­лей­ских кни­гах Ис­ход, Ле­вит, Чис­ла, Вто­ро­за­ко­ние.

Он ро­дил­ся в Егип­те в пе­ри­од пре­бы­ва­ния там на­ро­да Из­раи­ля. Мла­ден­цем Моисей был най­ден в кор­зи­не в за­рос­лях тро­ст­ни­ка на бе­ре­гу р. Нил до­че­рью египетского фа­рао­на и усы­нов­лён ею. Обу­чал­ся при цар­ском дво­ре «всей муд­ро­сти еги­пет­ской» (Де­ян. 7:22).

По­сле то­го как Моисей убил егип­тя­ни­на, из­де­вав­ше­го­ся над ра­бом-ев­ре­ем, он бе­жал из Егип­та в пус­ты­ни Си­най­ско­го п-ова и жил сре­ди пас­ту­хов. В пустыне в го­ря­щем, но не сго­раю­щем кус­те («ку­пи­не не­опа­ли­мой») Моисею явил­ся Бог, по­ве­лев ему уве­сти ев­ре­ев из Егип­та. Фа­ра­он не по­же­лал от­пус­кать ев­ре­ев, но 10 кар («каз­ни еги­пет­ские»), ко­то­рые по­стиг­ли за это Еги­пет, за­ста­ви­ли его со­гла­сить­ся.

Фа­ра­он всё же по­пы­тал­ся на­гнать бег­ле­цов, од­на­ко по ма­но­ве­нию жез­ла Моисея Бо­жи­ей си­лой рас­сту­пи­лось мо­ре, дав ев­ре­ям воз­мож­ность уй­ти от егип­тян, а за­тем, сомк­нув­шись, по­то­пи­ло пре­сле­до­ва­те­лей. В па­мять об Ис­хо­де из Егип­та был ус­та­нов­лен празд­ник Пас­хи, став­ший про­об­ра­зом хри­сти­ан­ской Пас­хи .

За Ис­хо­дом по­сле­до­ва­ло 40-лет­нее стран­ст­вие ев­ре­ев по пус­ты­не. На­ря­ду с чу­де­са­ми, со­тво­рён­ны­ми Моисеем в пус­ты­не си­лой Бо­жи­ей (пе­ре­пе­ла и ман­на, дан­ные ев­ре­ям в пи­щу, ис­се­чён­ная из ска­лы во­да для уто­ле­ния жа­ж­ды), главным со­бы­ти­ем это­го пе­рио­да яви­лась встре­ча с Бо­гом, со­шед­шим на го­ру Си­най, в хо­де ко­то­рой Моисей по­лу­чил от Бо­га важ­ней­шие ре­лигиозно-нравственные пред­пи­са­ния (10 за­по­ве­дей), за­пи­сан­ные на скри­жа­лях (ка­мен­ных таб­лич­ках), а так­же под­роб­ные ин­ст­рук­ции по соз­да­нию свя­ти­ли­ща (ски­нии), в ко­то­ром хра­нил­ся Ков­чег За­ве­та, и рас­по­ряд­ку бо­го­слу­же­ний в нём, ряд бы­то­вых, гражданских, уго­лов­ных и ри­ту­аль­ных за­ко­нов и пред­пи­са­ний. Стран­ст­вие ев­ре­ев по пус­ты­не за­вер­ши­лось за­вое­ва­ни­ем ими Зем­ли обе­то­ван­ной (Па­ле­сти­ны), на­ка­ну­не ко­то­ро­го Моисей умер.

В ев­рей­ской и хри­сти­ан­ской тра­ди­ци­ях Моисея, ко­то­рый вы­сту­па­ет, пре­ж­де все­го, как учи­тель и за­ко­но­да­тель, при­пи­сы­ва­ет­ся ав­тор­ст­во Пя­ти­кни­жия. Биб­лей­ская кри­ти­ка оп­ро­вер­га­ет эту ат­ри­бу­цию, счи­тая бóльшую часть пре­да­ний о Моисее не­дос­то­вер­ны­ми. Со­глас­но биб­лей­ской хро­но­ло­гии, Ис­ход ев­ре­ев из Егип­та и, сле­до­ва­тель­но, жизнь Моисея долж­ны при­хо­дить­ся на XV век до н. э., что не со­гла­су­ет­ся с дан­ны­ми об ис­то­рии Древ­не­го Вос­то­ка. В но­во­ев­ро­пей­ской нау­ке по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние да­ти­ров­ка Ис­хо­да конца XIII века до н. э.

В хри­сти­ан­ской тра­ди­ции Моисей рас­смат­ри­ва­ет­ся как один из про­об­ра­зов Хри­ста (Евр. 3:1–6 и др.). В Еван­ге­лии опи­сы­ва­ет­ся бе­се­да Моисея и про­ро­ка Илии с Иису­сом Хри­стом на го­ре Фа­вор во вре­мя Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (Мф. 17:3–4). День па­мяти Моисея по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви от­ме­ча­ет­ся 4(17) сен­тяб­ря.

Му­суль­ма­не по­чи­та­ют Моисея (Му­су) как од­но­го из про­ро­ков.

Ико­но­гра­фия. Наи­бо­лее ран­ние изо­бра­же­ния М. и эпи­зо­дов из его жиз­ни встре­ча­ют­ся в иу­дей­ском иск-ве (рос­пи­си си­на­го­ги в Ду­ра-Ев­ро­пос, 245–256).

В во­сточ­нохри­сти­ан­ском искусстве об­раз Моисея встре­ча­ет­ся в не­сколь­ких па­мят­ни­ках мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си до­ико­но­бор­че­ской эпо­хи, где он трак­ту­ет­ся как вет­хо­за­вет­ный про­об­раз Хри­ста (мо­заи­ки пре­сби­те­рия церковь Сан-Ви­та­ле в Ра­вен­не, 546-547 годы). Мо­заи­ки «Мои­сей пе­ред Нео­па­ли­мой Ку­пи­ной» и «Мои­сей по­лу­ча­ет за­ко­ны» в ап­си­де ба­зи­ли­ки Св. Ека­те­ри­ны на Си­нае (около 565-566 годы) со­от­но­сят­ся с ме­сто­по­ло­же­ни­ем мо­на­сты­ря на го­ре Си­най и с ле­ген­дой о его воз­ник­но­ве­нии на ме­сте, где свер­ши­лось чу­до с не­сго­раю­щим ку­стом. Эти же сце­ны по­лу­ча­ют наи­боль­шее рас­про­ст­ра­не­ние в средне-ви­зантийском искусстве: они пред­став­ле­ны мно­го­численными ико­на­ми XI-XIII веков из со­бра­ния Синайского монастыря Св. Ека­те­ри­ны и ми­ниа­тю­ра­ми ру­ко­пи­сей.

В со­бра­нии это­го мо­на­сты­ря хра­нит­ся и един­ст­вен­ная жи­тий­ная ико­на Моисея с 20 клей­ма­ми (XII век). Пес­ни Мои­сея (Исх. 15:1–19:2; Втор. 32:1–43:3), вклю­чён­ные в со­став вет­хо­за­вет­ных пе­сен Псал­ти­ри, ил­лю­ст­ри­ро­ва­лись сце­на­ми «Моисей ведёт народ Из­раиля через воды Красного моря», «Мои­сей по­лу­ча­ет скри­жа­ли» (Фео­до­ров­ская псал­тирь, 1066 год, Бри­тан­ская библиотека).

В ру­ко­пи­сях Ок­та­тев­ха жи­тие Моисея со­про­вож­да­ет­ся под­роб­ны­ми цик­ла­ми ил­лю­ст­ра­ций, их от­кры­ва­ет «Рож­де­ст­во про­ро­ка» и за­вер­ша­ет «Пе­ре­ход че­рез Крас­ное мо­ре» (ру­ко­пи­си из Ва­ти­ка­на, Еван­ге­лические шко­лы в Смир­не, му­зея двор­ца Топ­ка­пы в Стам­бу­ле, монастырь Ва­то­пед на Афо­не, все XII век). В средне-ви­зантийской си­сте­ме де­ко­ра­ции хра­ма об­раз Моисей встре­ча­ет­ся в рос­пи­сях ба­ра­ба­нов ку­по­лов вме­сте с другими про­ро­ка­ми не­по­сред­ст­вен­но под об­ра­зом Пан­то­кра­то­ра (напр., в ка­фо­ли­ко­не монастыре Даф­ни, около 1100 года).

В западно-ев­ропейском искусстве ат­ри­бу­та­ми Моисея вы­сту­па­ют скри­жа­ли За­ве­та. В XI веке в ев­ропейском искусстве сло­жи­лась но­вая ико­но­гра­фия Моисея: его ат­ри­бу­том ста­но­вят­ся ро­га; это ос­но­ва­но на тек­сте Вуль­га­ты (Исх. 34:29), в ко­то­ром ска­за­но, что ли­цо Моисея по­сле то­го, как он го­во­рил с Бо­гом, ста­ло «ро­га­тым» (cornuta). Хо­тя не­ко­то­рые фи­ло­ло­ги счи­та­ют, что пе­ре­вод Вуль­га­ты ве­рен еврейскому ори­ги­на­лу (при­том что в ико­но­гра­фии древ­не­го Ближ­не­го Вос­то­ка ро­га - знак бо­же­ст­вен­но­сти), боль­шин­ст­во по­ла­га­ет, что упот­реб­лён­ный в этом мес­те в евр. ори­ги­на­ле гла­гол ka­ran оз­на­ча­ет не «быть ро­га­тым», а «си­ять лу­ча­ми». Но­вый тип изо­бра­же­ния ро­гато­го Моисея из анг­ло­сак­сон­ской книж­ной ми­ниа­тю­ры рас­про­стра­нил­ся в северо-ев­ропейском искусстве в XII-XIV веках и ут­вер­дил­ся в Ита­лии в XV-XVI веках (ста­туя ра­бо­ты Ми­ке­ланд­же­ло, 1515 год, церковь Сан-Пьет­ро-ин-Вин­ко­ли, Рим). Ино­гда ро­га за­ме­ня­ли нис­па­даю­щи­ми на лоб ло­ко­на­ми.

Ис­то­рия Моисея за­ни­ма­ет важ­ное ме­сто в вет­хо­за­вет­ных цик­лах: мо­заи­ки церкви Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре в Ри­ме (432-440 годы), со­бо­ра Св. Мар­ка в Ве­не­ции (конец XII - начало XIII веков), рос­пи­си сво­да церкви Сен-Са­вен-сюр-Гар­тамп в Пуа­ту (около 1100 года), стен Сик­стин­ской ка­пел­лы в Ва­ти­ка­не (1481-1482 годы, С. Бот­ти­чел­ли и П. Пе­руд­жи­но, К. Рос­сел­ли, Л. Синь­о­рел­ли), бо­ко­вых стен ка­пел­лы Эле­о­но­ры То­лед­ской в Па­лац­цо Век­кьо во Фло­рен­ции (около 1540-1545 годы, А. Брон­зи­но), Скуо­лы-Гран­де-ди-Сан-Рок­ко в Ве­не­ции (1575-1578 годы, Я. Тин­то­рет­то).

Отдельные сю­же­ты ис­то­рии Моисея ши­ро­ко пред­став­ле­ны в ев­ропейской жи­во­пи­си и скульп­ту­ре XV-XIX веков: «На­хо­ж­де­ние Мои­сея» (П. Ве­ро­не­зе, 1570-1575 годы, Пра­до, Мад­рид; К. Лор­рен, 1637-1639 годы, там же), «Не­опа­ли­мая Ку­пи­на» (ал­тар­ный об­раз Н. Фро­ма­на, около 1476 года, со­бор Сен-Со­вёр, Экс-ан-Про­ванс), «Ис­пы­та­ние ог­нём Мои­сея» (Джорд­жо­не, около 1498-1505 годы, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), «Мед­ный змий» (Ф.А. Бру­ни, 1834-1841 годы, ГРМ), «Мои­сей на го­ре Си­най» (Эль Гре­ко, 1570-1572 годы, Ис­то­рический му­зей Кри­та, Ирак­ли­он), «Мо­и­сей со скри­жа­ля­ми За­ко­нов» (1659 год, Рем­брандт, Государственный му­зеи, Бер­лин), «По­кло­не­ние зо­ло­то­му тель­цу» (Лу­ка Лей­ден­ский, около1530 года, Рейк­смю­се­ум, Ам­стер­дам), «Ис­се­че­ние во­ды из ска­лы» (рель­еф И.П. Мар­то­са, 1804 год, ГРМ), «Мои­сей за­щи­ща­ет до­че­рей Ио­фо­ра» (Рос­со Фьо­рен­ти­но, 1523 год, га­ле­рея Уф­фи­ци), «Сбор ман­ны» (Дж.Б. Тье­по­ло, 1740-1742 годы; цер­ковь в Ве­ро­ла­нуо­ва) и др.

По­сколь­ку Моисей яв­ля­ет­ся од­ним из главных вет­хо­за­вет­ных про­об­ра­зов Хри­ста, эпи­зо­ды его жития слу­жи­ли па­рал­ле­ля­ми еван­гель­ских со­бы­тий и по­ме­ща­лись в не­по­сред­ст­вен­ной бли­зо­сти друг от дру­га (напр., «Мед­ный змий» и «Рас­пя­тие»). «Не­опа­ли­мая Ку­пи­на» не­ред­ко объ­е­ди­ня­лась с «Бла­го­ве­ще­ни­ем» (ми­ниа­тю­ра «Пре­крас­но­го ча­со­сло­ва гер­цо­га Бер­рий­ско­го из Нотр-Дам», около 1400 года, Городской му­зей ста­рин­но­го искусства Па­лац­цо Ма­да­ма, Ту­рин).

В чис­ле про­об­ра­зов и пред­ше­ст­вен­ни­ков Хри­ста Моисей изо­бра­жал­ся на пор­та­лах го­тических церк­вей (пор­тал северного тран­сеп­та со­бо­ра Нотр-Дам в Шар­тре, 1200-1210 годы). На­ря­ду с другими про­рока­ми, пред­став­лен в «Ко­лод­це Мои­сея» К. Слю­те­ра (около 1396-1406 годы, Ар­хео­ло­гический му­зей, Ди­жон). В чис­ле пра­от­цев Моисей изо­бра­жал­ся в сце­нах Страш­но­го су­да.

В но­во­за­вет­ных сю­же­тах фи­гу­ра Моисея при­сут­ст­ву­ет в «Пре­об­ра­же­нии» (вме­сте с про­ро­ком Или­ей), в «Со­ше­ст­вии во ад» в чис­ле пра­вед­ни­ков, вы­во­ди­мых Хри­стом. В клас­си­ци­стических ал­ле­го­ри­ях фи­гу­ра Моисея вы­сту­па­ет пер­со­ни­фи­ка­ци­ей За­ко­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)