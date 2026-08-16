МОИСЕЙ
МОИСЕ́Й (еврейское השמ - Моше; вероятно, от египетского ms - сын, однако в европейкой традиции распространена народная этимология от еврейского глагола «машá» - извлекать из воды) - в Библии пророк, законодатель и вождь народа Израиля во время его Исхода из Египта и странствий по Синайской пустыне.
О Моисее повествуется в библейских книгах Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
Он родился в Египте в период пребывания там народа Израиля. Младенцем Моисей был найден в корзине в зарослях тростника на берегу р. Нил дочерью египетского фараона и усыновлён ею. Обучался при царском дворе «всей мудрости египетской» (Деян. 7:22).
После того как Моисей убил египтянина, издевавшегося над рабом-евреем, он бежал из Египта в пустыни Синайского п-ова и жил среди пастухов. В пустыне в горящем, но не сгорающем кусте («купине неопалимой») Моисею явился Бог, повелев ему увести евреев из Египта. Фараон не пожелал отпускать евреев, но 10 кар («казни египетские»), которые постигли за это Египет, заставили его согласиться.
Фараон всё же попытался нагнать беглецов, однако по мановению жезла Моисея Божией силой расступилось море, дав евреям возможность уйти от египтян, а затем, сомкнувшись, потопило преследователей. В память об Исходе из Египта был установлен праздник Пасхи, ставший прообразом христианской Пасхи.
За Исходом последовало 40-летнее странствие евреев по пустыне. Наряду с чудесами, сотворёнными Моисеем в пустыне силой Божией (перепела и манна, данные евреям в пищу, иссечённая из скалы вода для утоления жажды), главным событием этого периода явилась встреча с Богом, сошедшим на гору Синай, в ходе которой Моисей получил от Бога важнейшие религиозно-нравственные предписания (10 заповедей), записанные на скрижалях (каменных табличках), а также подробные инструкции по созданию святилища (скинии), в котором хранился Ковчег Завета, и распорядку богослужений в нём, ряд бытовых, гражданских, уголовных и ритуальных законов и предписаний. Странствие евреев по пустыне завершилось завоеванием ими Земли обетованной (Палестины), накануне которого Моисей умер.
В еврейской и христианской традициях Моисея, который выступает, прежде всего, как учитель и законодатель, приписывается авторство Пятикнижия. Библейская критика опровергает эту атрибуцию, считая бóльшую часть преданий о Моисее недостоверными. Согласно библейской хронологии, Исход евреев из Египта и, следовательно, жизнь Моисея должны приходиться на XV век до н. э., что не согласуется с данными об истории Древнего Востока. В новоевропейской науке получила распространение датировка Исхода конца XIII века до н. э.
В христианской традиции Моисей рассматривается как один из прообразов Христа (Евр. 3:1–6 и др.). В Евангелии описывается беседа Моисея и пророка Илии с Иисусом Христом на горе Фавор во время Преображения Господня (Мф. 17:3–4). День памяти Моисея по календарю Русской православной церкви отмечается 4(17) сентября.
Мусульмане почитают Моисея (Мусу) как одного из пророков.
Иконография. Наиболее ранние изображения М. и эпизодов из его жизни встречаются в иудейском иск-ве (росписи синагоги в Дура-Европос, 245–256).
В восточнохристианском искусстве образ Моисея встречается в нескольких памятниках монументальной живописи доиконоборческой эпохи, где он трактуется как ветхозаветный прообраз Христа (мозаики пресбитерия церковь Сан-Витале в Равенне, 546-547 годы). Мозаики «Моисей перед Неопалимой Купиной» и «Моисей получает законы» в апсиде базилики Св. Екатерины на Синае (около 565-566 годы) соотносятся с местоположением монастыря на горе Синай и с легендой о его возникновении на месте, где свершилось чудо с несгорающим кустом. Эти же сцены получают наибольшее распространение в средне-византийском искусстве: они представлены многочисленными иконами XI-XIII веков из собрания Синайского монастыря Св. Екатерины и миниатюрами рукописей.
В собрании этого монастыря хранится и единственная житийная икона Моисея с 20 клеймами (XII век). Песни Моисея (Исх. 15:1–19:2; Втор. 32:1–43:3), включённые в состав ветхозаветных песен Псалтири, иллюстрировались сценами «Моисей ведёт народ Израиля через воды Красного моря», «Моисей получает скрижали» (Феодоровская псалтирь, 1066 год, Британская библиотека).
В рукописях Октатевха житие Моисея сопровождается подробными циклами иллюстраций, их открывает «Рождество пророка» и завершает «Переход через Красное море» (рукописи из Ватикана, Евангелические школы в Смирне, музея дворца Топкапы в Стамбуле, монастырь Ватопед на Афоне, все XII век). В средне-византийской системе декорации храма образ Моисей встречается в росписях барабанов куполов вместе с другими пророками непосредственно под образом Пантократора (напр., в кафоликоне монастыре Дафни, около 1100 года).
В западно-европейском искусстве атрибутами Моисея выступают скрижали Завета. В XI веке в европейском искусстве сложилась новая иконография Моисея: его атрибутом становятся рога; это основано на тексте Вульгаты (Исх. 34:29), в котором сказано, что лицо Моисея после того, как он говорил с Богом, стало «рогатым» (cornuta). Хотя некоторые филологи считают, что перевод Вульгаты верен еврейскому оригиналу (притом что в иконографии древнего Ближнего Востока рога - знак божественности), большинство полагает, что употреблённый в этом месте в евр. оригинале глагол karan означает не «быть рогатым», а «сиять лучами». Новый тип изображения рогатого Моисея из англосаксонской книжной миниатюры распространился в северо-европейском искусстве в XII-XIV веках и утвердился в Италии в XV-XVI веках (статуя работы Микеланджело, 1515 год, церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи, Рим). Иногда рога заменяли ниспадающими на лоб локонами.
История Моисея занимает важное место в ветхозаветных циклах: мозаики церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме (432-440 годы), собора Св. Марка в Венеции (конец XII - начало XIII веков), росписи свода церкви Сен-Савен-сюр-Гартамп в Пуату (около 1100 года), стен Сикстинской капеллы в Ватикане (1481-1482 годы, С. Боттичелли и П. Перуджино, К. Росселли, Л. Синьорелли), боковых стен капеллы Элеоноры Толедской в Палаццо Веккьо во Флоренции (около 1540-1545 годы, А. Бронзино), Скуолы-Гранде-ди-Сан-Рокко в Венеции (1575-1578 годы, Я. Тинторетто).
Отдельные сюжеты истории Моисея широко представлены в европейской живописи и скульптуре XV-XIX веков: «Нахождение Моисея» (П. Веронезе, 1570-1575 годы, Прадо, Мадрид; К. Лоррен, 1637-1639 годы, там же), «Неопалимая Купина» (алтарный образ Н. Фромана, около 1476 года, собор Сен-Совёр, Экс-ан-Прованс), «Испытание огнём Моисея» (Джорджоне, около 1498-1505 годы, галерея Уффици, Флоренция), «Медный змий» (Ф.А. Бруни, 1834-1841 годы, ГРМ), «Моисей на горе Синай» (Эль Греко, 1570-1572 годы, Исторический музей Крита, Ираклион), «Моисей со скрижалями Законов» (1659 год, Рембрандт, Государственный музеи, Берлин), «Поклонение золотому тельцу» (Лука Лейденский, около1530 года, Рейксмюсеум, Амстердам), «Иссечение воды из скалы» (рельеф И.П. Мартоса, 1804 год, ГРМ), «Моисей защищает дочерей Иофора» (Россо Фьорентино, 1523 год, галерея Уффици), «Сбор манны» (Дж.Б. Тьеполо, 1740-1742 годы; церковь в Веролануова) и др.
Поскольку Моисей является одним из главных ветхозаветных прообразов Христа, эпизоды его жития служили параллелями евангельских событий и помещались в непосредственной близости друг от друга (напр., «Медный змий» и «Распятие»). «Неопалимая Купина» нередко объединялась с «Благовещением» (миниатюра «Прекрасного часослова герцога Беррийского из Нотр-Дам», около 1400 года, Городской музей старинного искусства Палаццо Мадама, Турин).
В числе прообразов и предшественников Христа Моисей изображался на порталах готических церквей (портал северного трансепта собора Нотр-Дам в Шартре, 1200-1210 годы). Наряду с другими пророками, представлен в «Колодце Моисея» К. Слютера (около 1396-1406 годы, Археологический музей, Дижон). В числе праотцев Моисей изображался в сценах Страшного суда.
В новозаветных сюжетах фигура Моисея присутствует в «Преображении» (вместе с пророком Илией), в «Сошествии во ад» в числе праведников, выводимых Христом. В классицистических аллегориях фигура Моисея выступает персонификацией Закона.