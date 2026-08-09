МОХОВИКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в 1949 г. Окончила Новгородский государственный педагогический институт в 1972 г.

Кандидатская диссертация : Взаимоотношения между США и Великобританией в 1937-1939 гг. (Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, 1984).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Гуманитарного института Новгородского государственного университета. Заместитель декана исторического факультета

Область интересов : Политико-дипломатическая история США в межвоенный период

Сочинения: Автор около 50 научных и учебно-методических публикаций.

Американские дипломаты в Европе накануне второй мировой войны // Вестник Новгородского гос. ун-та. 1998. № 9;

К. Хэлл – дипломат «Нового курса» // Вестник Новгородского гос. ун-та. 1996. № 4;

США на конференции в Монтевидео // Межд. отношения в межвоенный период. Белгород, 1999;

Смена внешнеполитических ориентиров США во второй половине 30-х гг. // Третьи Петербургские чтения по новистике. СПб., 2003;

Мемуары К. Хэлла как источник для изучения внешней политики США накануне второй мировой войны // Документальное наследие Новгорода и Новгородской земли. В. Новогород, 2003.

Политическая и правовая культура Северо-Запада России. В. Новгород: НовМИОН, 2006