МОХАММЕД РЕЗА ПЕХЛЕВИ
МОХАММЕД РЕЗА ПЕХЛЕВИ - иранский шах.
Сын Резы-шаха Пехлеви. В 1931-1936 годах проходил обучение в коллеже в Швейцарии, в 1936-1938 годах - в офицерском училище в Тегеране. Взошёл на трон после отречения своего отца, в 1943 году подписал указ об объявлении войны Германии. В 1940-х годах проводил курс на сближение с США, одновременно вынужден был лавировать между усиливающимся левым движением (главным образом Народной партией Ирана - Туде) и правоконсервативными придворными и парламентскими группировками.
В 1949 году воспользовался покушением, организованным террористами фундаменталистской организации «Федаийан-е эслам», как предлогом для удара по Туде и внесения поправок в конституцию в целях укрепления позиций монарха. В 1951-1953 годах, в период борьбы за национализацию Англо-иранской нефтяной компании, вступил в конфликт с лидером Национального фронта Мохаммеда.
Мосаддыком и бежал из страны, но после военного переворота генерал Ф. Захеди был восстановлен на престоле. В 1954-1958 годах продолжил курс, направленный на укрепление центральной власти и престижа монархии при общей проамериканской ориентации режима: распродажа шахских угодий, учреждение благотворительного фонда Пехлеви, подписание Багдадского пакта 1955 года и др.
Экономический кризис 1959-1962 годах побудил М.Р.П. в конце 1962 года принять план преобразований (см. «Белая революция»), предусматривавший проведение земельной реформы (ограничение крупного землевладения и создание прослойки зажиточных крестьян-собственников), приватизацию госсектора, изменение выборного законодательства (предоставление избирательных прав женщинам), расширение системы образования, ликвидацию неграмотности и поощрение местного самоуправления на селе, а позднее - создание крупных агропромышленных комплексов и внедрение новых способов хозяйствования.
Прямым продолжением «Белой революции» стала с 1970 года «Новая экономическая политика», которую М.Р.П. рассматривал как путь превращения Ирана в «пятую индустриальную державу мира». Жёсткое подавление всех форм оппозиции сочеталось с экспериментами в сфере партийной политики: в 1963 году была предпринята попытка формирования двухпартийной системы из лояльных шаху партий «Новый Иран» и «Народ», в 1975-1978 годах - перехода к исключительной однопартийности с партией «Возрождение».
В 1956 году, 1965 году, 1972 году М.Р.П. посетил СССР с официальными визитами. В 1970-е годы резкий рост доходов госбюджета от продажи нефти позволил ему развернуть ряд престижных проектов, оснастить армию новейшим вооружением и приступить к разработке проектов в области атомной энергетики. Осуществление модернизационной программы не предотвратило, однако, резкой поляризации города и деревни и растущего социального расслоения.
Гиперцентрализация власти, концентрация населения в крупных индустриальных агломерациях, «вымывание» мелких предпринимательских слоёв, демографический взрыв, увеличение числа учащихся при росте безработицы служили дополнит. факторами дестабилизации. Несмотря на стремление М.Р.П. подчеркнуть, что его преобразования санкционированы свыше, светско-националистическая государственная идеология и его произраильская позиция вызвали негативную реакцию шиитских авторитетов, главным образом Р.М. Хомейни.
В обстановке роста революционных движения под антимонархическими лозунгами в 1978 году М.Р.П. пошёл на некоторую политическую либерализацию, что, однако, не помогло ему удержаться на троне. С началом Исламской революции в Иране 1979 года он выехал в Египет, откуда направился в США. В связи с захватом 04.11.1979 года американского посольства в Тегеране и требованиями выдачи шаха в обмен на освобождение заложников М.Р.П. переехал в Египет, где вскоре скончался.
Сочинения:
The White Revolution of Iran. Tehran, 1967.