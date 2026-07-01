МОХАММЕД РЕЗА ПЕХЛЕВИ

МОХАММЕД РЕЗА ПЕХЛЕВИ - иранский шах.

Сын Ре­зы-ша­ха Пех­ле­ви. В 1931-1936 годах про­хо­дил обу­че­ние в кол­ле­же в Швей­ца­рии, в 1936-1938 годах - в офи­церском учи­ли­ще в Те­ге­ра­не. Взо­шёл на трон по­сле от­ре­че­ния сво­его от­ца, в 1943 году под­пи­сал указ об объ­яв­ле­нии вой­ны Гер­ма­нии. В 1940-х годах про­во­дил курс на сбли­же­ние с США, од­но­вре­мен­но вы­ну­ж­ден был ла­ви­ро­вать ме­ж­ду уси­ли­ваю­щим­ся ле­вым дви­же­ни­ем (главным образом Народной пар­ти­ей Ира­на - Ту­де) и пра­во­кон­сер­ва­тив­ны­ми при­двор­ны­ми и пар­ла­мент­ски­ми груп­пи­ров­ка­ми.

В 1949 году вос­поль­зо­вал­ся по­ку­ше­ни­ем, ор­га­ни­зо­ван­ным тер­ро­ри­ста­ми фун­да­мен­та­ли­ст­ской организации «Фе­да­ий­ан-е эс­лам», как пред­ло­гом для уда­ра по Ту­де и вне­се­ния по­пра­вок в кон­сти­ту­цию в це­лях ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций мо­нар­ха. В 1951-1953 годах, в пе­ри­од борь­бы за на­цио­на­ли­за­цию Анг­ло-иран­ской неф­тя­ной ком­па­нии, всту­пил в кон­фликт с ли­де­ром Национального фрон­та Мохаммеда.

Мо­сад­ды­ком и бе­жал из стра­ны, но по­сле во­енного пе­ре­во­ро­та генерал Ф. За­хе­ди был вос­ста­нов­лен на пре­сто­ле. В 1954-1958 годах про­дол­жил курс, на­прав­лен­ный на ук­ре­п­ле­ние центральной вла­сти и пре­сти­жа мо­нар­хии при об­щей про­аме­ри­кан­ской ори­ен­та­ции ре­жи­ма: рас­про­да­жа шах­ских уго­дий, уч­ре­ж­де­ние бла­го­тво­рительного фон­да Пех­ле­ви, под­пи­са­ние Ба­гдад­ско­го пак­та 1955 года и др.

Эко­но­мический кри­зис 1959-1962 годах по­бу­дил М.Р.П. в конце 1962 года при­нять план пре­об­ра­зо­ва­ний (см. «Бе­лая ре­во­лю­ция»), пре­ду­смат­ри­вав­ший про­ве­де­ние зе­мель­ной ре­фор­мы (ог­ра­ни­че­ние круп­но­го зем­ле­вла­де­ния и соз­да­ние про­слой­ки за­жи­точ­ных кре­сть­ян-соб­ст­вен­ни­ков), при­ва­ти­за­цию гос­сек­то­ра, из­ме­не­ние вы­бор­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва (пре­дос­тав­ле­ние из­би­рательных прав жен­щи­нам), рас­ши­ре­ние сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, ли­к­ви­да­цию не­гра­мот­но­сти и по­ощ­ре­ние ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния на се­ле, а позд­нее - со­зда­ние круп­ных аг­ро­про­мыш­лен­ных ком­плек­сов и вне­дре­ние но­вых спо­со­бов хо­зяй­ст­во­ва­ния.

Пря­мым про­дол­же­ни­ем «Бе­лой ре­во­лю­ции» ста­ла с 1970 года «Но­вая эко­но­мическая по­ли­ти­ка», ко­то­рую М.Р.П. рас­смат­ри­вал как путь пре­вра­ще­ния Ира­на в «пя­тую ин­ду­ст­ри­аль­ную дер­жа­ву ми­ра». Жё­ст­кое по­дав­ле­ние всех форм оп­по­зи­ции со­че­та­лось с экс­пе­ри­мен­та­ми в сфе­ре партийной по­ли­ти­ки: в 1963 году бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка фор­ми­ро­ва­ния двух­пар­тий­ной сис­те­мы из ло­яль­ных ша­ху пар­тий «Но­вый Иран» и «На­род», в 1975-1978 годах - пе­ре­хо­да к ис­клю­чи­тель­ной од­но­пар­тий­но­сти с пар­ти­ей «Воз­ро­ж­де­ние».

В 1956 году, 1965 году, 1972 году М.Р.П. по­се­тил СССР с официальными ви­зи­та­ми. В 1970-е годы рез­кий рост до­хо­дов гос­бюд­же­та от про­да­жи неф­ти по­зво­лил ему раз­вер­нуть ряд пре­стиж­ных про­ек­тов, ос­на­стить ар­мию но­вей­шим воо­ру­же­ни­ем и при­сту­пить к раз­ра­бот­ке про­ек­тов в об­лас­ти атом­ной энер­ге­ти­ки. Осу­ще­ст­в­ле­ние мо­дер­ни­за­ци­он­ной про­грам­мы не пре­дот­вра­ти­ло, од­на­ко, рез­кой по­ля­ри­за­ции го­ро­да и де­рев­ни и рас­ту­ще­го со­ци­аль­но­го рас­слое­ния.

Ги­пер­цен­тра­ли­за­ция вла­сти, кон­цен­тра­ция на­се­ле­ния в круп­ных ин­ду­ст­ри­аль­ных аг­ло­ме­ра­ци­ях, «вы­мы­ва­ние» мел­ких пред­при­ни­ма­тель­ских сло­ёв, де­мо­гра­фический взрыв, уве­ли­че­ние чис­ла уча­щих­ся при рос­те без­ра­бо­ти­цы слу­жи­ли до­пол­нит. фак­то­ра­ми дес­та­би­ли­за­ции. Не­смот­ря на стрем­ле­ние М.Р.П. под­черк­нуть, что его пре­об­ра­зо­ва­ния санк­цио­ни­ро­ва­ны свы­ше, свет­ско-на­цио­на­ли­стическая государственная идео­ло­гия и его про­из­ра­иль­ская по­зи­ция вы­зва­ли не­га­тив­ную ре­ак­цию ши­ит­ских ав­то­ри­те­тов, главным образом Р.М. Хо­мей­ни.

В об­ста­нов­ке рос­та ре­во­люционных дви­же­ния под ан­ти­мо­нар­хическими ло­зун­га­ми в 1978 году М.Р.П. по­шёл на не­ко­то­рую по­ли­тическую ли­бе­ра­ли­за­цию, что, од­на­ко, не по­мог­ло ему удер­жать­ся на тро­не. С на­ча­лом Ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ира­не 1979 года он вы­ехал в Еги­пет, от­ку­да на­пра­вил­ся в США. В свя­зи с за­хва­том 04.11.1979 года американского по­соль­ст­ва в Те­ге­ра­не и тре­бо­ва­ния­ми вы­да­чи ша­ха в об­мен на ос­во­бо­жде­ние за­лож­ни­ков М.Р.П. пе­ре­ехал в Еги­пет, где вско­ре скон­чал­ся.

Сочинения:

The White Revolution of Iran. Tehran, 1967.