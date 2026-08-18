МОГОЛИСТАН

Моголистан (Могулистан; перс. «страна монголов») — тюрко-монгольское этнополитическое объединение, сложившееся в 1347/1348 под властью Чингисида Тоглук-Тэмура вокруг племени дуглатов после распада Джагатайского улуса , восточную часть которого (Таримский бассейн, Семиречье и некоторые области Южн. Сибири) оно включило. В 1360—1361 Тоглук-Тэмур временно воссоединил улус, совершил несколько походов в Мавераннахр и покорил эту область, но после его смерти в 1363 М. ограничивался Семиречьем (Джетысу) и Таримским бассейном (Восточный Туркестан), где его потомки Тоглук-Тэмуриды правили до 1570-х. С этого времени персидские и чагатайские хроники, создававшиеся при дворах Тимуридов, зачастую именуют население М. — моголов, или могулов — джете ( тюрк. «разбойники»), а саму страну — «царством» или «улусом» джете. Это отчасти связано с упорным сопротивлением, которое оказывали Тимуру и его наследникам тоглук-тэмуридские ханы и их эмиры, в особенности главнокомандующий (улус-беги) Камар-ад-Дин (фактический правитель страны в 1370—1380-е). Важнейший источник по внутренней истории М. — труд Мухаммада Хайдара . Иногда в тюрко-персидской литературе термин «М.», использовавшийся до конца XVII в. (чаще в форме «Мугулийа»), идентичен Синьцзяну (в частности Яркендскому оазису).

Лит.: Петров К. И . К истории движения киргизов на Тянь-Шань и их взаимоотношений с ойратами в XIII—XV вв. Фрунзе, 1961; Пищулина К. А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV — начале XV в. (вопросы политической и социально-экономической истории). Алма-Ата, 1977; Kim Hodong . The Early History of the Moghul Nomads: The Legacy of the Chaghatai Khanate // The Mongol Empire & Its Legacy / Ed. by R. Amitai-Preiss, D. Morgan. Leiden, 1998. P. 290—318. Т. К . Кораев.