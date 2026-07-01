МОДЕСТО
МОДЕСТО - город на западе США, штат Калифорния.
Население 203,4 тыс. человек (2012 год; в том числе свыше 1/2 - латиноамериканцы), образует городскую агломерацию с населением около 0,5 млн. человек. Расположен в центральной части Калифорнийской долины, на р. Туолумне (правый приток р. Сан- Хоакин). Транспортный узел.
Основан в 1870 году как конечный пункт Центральной тихоокеанской железной дороги, город с 1884 года. Получил название после того, как директор железной дороги У.Ч. Ралстон «скромно» («modestly») отказался от присвоения городу его имени.
В 1880-1900-х годах развивался как важный железнодорожный узел, а также центр сельско-хозяйственоого района. В начале XX века известен как «город садов», «город роз». После отмены «сухого закона» (1933 год) значительное развитие получило виноделие (предприятие братьев Галло, ныне компания «E.&J. Gallo Winery»).
Центральная часть города (район общественных зданий, многочисленных торговых центров, кафе, ресторанов, ночных клубов) в 2000-х годов реконструирована. Создан так называемый парк Грейсада - район старинных зданий (не позднее 1920-х годов; в том числе особняк Макгенри, начало 1880-х годов) с тенистыми улицами и парками. В Модесто - отделение Калифорнийского университета в окрестностях Станисло, ряд колледжей. Музей Макгенри (1965 год; коллекция исторических артефактов Модесто), Музей естественной истории (1973 год). «Стейт тиэтр» (1934 год). Симфонический оркестр (1931 год).
Крупный центр виноделия и пищевой (молочные продукты, оливковое масло; переработка фруктов, миндальных орехов, зерна и другое) промышленности. Ряд небольших сталелитейных предприятий. Центр крупного селско-хозяйственного района (сады, виноградники и другое).