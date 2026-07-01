МОДЕСТО

МОДЕСТО - го­род на за­па­де США, штат Ка­ли­фор­ния.

Население 203,4 тыс. человек (2012 год; в том числе свыше 1/2 - ла­ти­но­аме­ри­кан­цы), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением около 0,5 млн. человек. Рас­по­ло­жен в центральной час­ти Ка­ли­фор­ний­ской до­ли­ны, на р. Туо­лум­не (пра­вый при­ток р. Сан- Хо­а­кин). Транс­порт­ный узел.

Ос­но­ван в 1870 году как ко­неч­ный пункт Центральной ти­хо­оке­ан­ской железной дороги, го­род с 1884 года. По­лу­чил название по­сле то­го, как ди­рек­тор же­лез­ной до­ро­ги У.Ч. Рал­стон «скром­но» («modestly») от­ка­зал­ся от при­свое­ния го­ро­ду его име­ни.

В 1880-1900-х годах раз­ви­вал­ся как важ­ный железнодорожный узел, а так­же центр сельско-хозяйственоого рай­она. В начале XX века из­вес­тен как «го­род са­дов», «го­род роз». По­сле от­ме­ны «су­хо­го за­ко­на» (1933 год) зна­чительное раз­ви­тие по­лу­чи­ло ви­но­де­лие (пред­при­ятие братьев Гал­ло, ны­не ком­па­ния «E.&J. Gallo Winery»).

Центральная часть го­ро­да (рай­он об­щественных зда­ний, мно­го­численных тор­го­вых цен­тров, ка­фе, рес­то­ра­нов, ноч­ных клу­бов) в 2000-х годов ре­кон­ст­руи­ро­ва­на. Соз­дан так называемый парк Грей­са­да - рай­он ста­рин­ных зда­ний (не позд­нее 1920-х годов; в том числе особ­няк Мак­ген­ри, начало 1880-х годов) с те­ни­сты­ми ули­ца­ми и пар­ка­ми. В Модесто - от­де­ле­ние Ка­ли­фор­ний­ско­го университета в окрестностях Ста­нис­ло, ряд кол­лед­жей. Му­зей Мак­ген­ри (1965 год; кол­лек­ция ис­то­рических ар­те­фак­тов Модесто), Му­зей ес­тественной ис­то­рии (1973 год). «Стейт ти­этр» (1934 год). Сим­фо­нический ор­кестр (1931 год).

Круп­ный центр ви­но­де­лия и пи­ще­вой (мо­лоч­ные про­дук­ты, олив­ко­вое мас­ло; пе­ре­ра­бот­ка фрук­тов, мин­даль­ных оре­хов, зер­на и другое) промышленности. Ряд не­боль­ших ста­ле­ли­тей­ных пред­при­ятий. Центр круп­но­го селско-хозяйственного рай­она (са­ды, ви­но­град­ни­ки и другое).

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