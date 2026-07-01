МОДЕРН в социальных науках

МОДЕ́РН в социальных науках (от франц. moderne - но­вый, но­вей­ший, со­вре­мен­ный) (главным образом в со­цио­ло­гии) - пре­дель­но ши­ро­ко по­ни­мае­мая эпо­ха со­ци­аль­но­го раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва, сов­па­даю­щая ис­то­ри­че­ски с Но­вым вре­ме­нем, а так­же обоб­щён­ная ха­рак­те­ри­сти­ка об­ществ со­вре­мен­но­го ти­па в их про­ти­во­пос­тав­ле­нии тра­ди­ци­он­но­му об­ще­ст­ву.

Во вто­ром зна­че­нии тер­мин «Модерн» упот­реб­ля­ет­ся на­ря­ду с бо­лее спе­ци­аль­ны­ми (ин­ду­ст­ри­аль­ное об­ще­ст­во, мас­со­вое об­ще­ст­во, ка­пи­та­лизм и т. п.).

Ха­рак­тер­ны­ми чер­та­ми об­ще­ст­ва модерна счи­та­ют­ся: в эко­но­мической сфе­ре - раз­ви­тие ры­ноч­ных, то­ва­ро­об­мен­ных и де­неж­ных от­но­ше­ний, раз­ло­же­ние са­мо­дос­та­точ­ных ло­каль­ных струк­тур, ос­но­ван­ных на на­ту­раль­ном хо­зяй­ст­ве, и пе­ре­ори­ен­та­ция хо­зяйственной дея­тель­но­сти на рас­ширен­ное вос­про­из­вод­ст­во, вы­тес­не­ние руч­но­го тру­да ма­шин­ным в про­цес­се ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, вы­со­кий уро­вень раз­де­ле­ния тру­да и профессиональной спе­циа­ли­за­ции, что при­во­дит к мас­со­во­му про­из­вод­ст­ву и мас­со­во­му по­треб­ле­нию то­ва­ров; в со­ци­аль­но-по­ли­тической сфе­ре - ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие гра­ж­дан­ско­го об­ще­ст­ва, се­тей сво­бод­ных ас­со­циа­ций и объ­е­ди­не­ний гра­ж­дан, пред­ста­ви­тель­ной де­мо­кра­тии и пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва, ус­та­нов­ка на под­кон­троль­ность вла­сти, при­зван­ной вы­ра­жать ин­те­ре­сы мно­го­численных сло­ёв на­се­ле­ния, уп­разд­не­ние со­слов­ной стра­ти­фи­ка­ции («при­пи­сан­ных ста­ту­сов») и юри­ди­че­ски дек­ла­ри­руе­мое «ра­вен­ст­во воз­мож­но­стей» (ста­ту­сы дос­ти­га­ют­ся), вы­со­кая со­ци­аль­ная мо­биль­ность, ре­гу­ля­ция по­ве­де­ния не че­рез обы­чаи и «нра­вы», а че­рез пра­во­вые и кон­тракт­ные от­но­ше­ния («пи­са­ные» нор­мы) при осо­зна­нии их кон­вен­цио­наль­но­го и по­тен­ци­аль­но из­мен­чи­во­го ха­рак­те­ра.

Транс­фор­ми­ру­ет­ся и от­но­ше­ние че­ло­ве­ка к при­ро­де: при­спо­соб­ле­ние к ней сме­ня­ет­ся в «тех­но­кра­ти­че­ской ци­ви­ли­за­ции» об­ще­ст­ва модерн гос­под­ством над ней, ак­тив­ным вме­ша­тель­ст­вом в ход при­род­ных про­цес­сов и рас­ши­ре­ни­ем ис­кусственных сред оби­та­ния (го­ро­да-ме­га­по­ли­сы, ур­ба­низм как «об­раз жиз­ни»).

Ве­ду­щей со­цио­куль­тур­ной тен­ден­ци­ей ста­но­вит­ся ра­цио­на­ли­за­ция, она про­яв­ля­ет­ся в се­ку­ля­ри­за­ции, со­про­во­ж­даю­щей­ся при­зна­ни­ем ве­ро­ис­по­ве­да­ния «ча­ст­ным де­лом», в ут­вер­жде­нии ав­то­ри­те­та нау­ки и экс­перт­ных форм зна­ния, в ле­ги­ти­ма­ции су­гу­бо ути­ли­тар­ной ори­ен­та­ции дей­ст­вия, в плю­ра­лиз­ме цен­но­ст­ных ори­ен­та­ций и свя­зан­ной с этим то­ле­рант­но­сти.

Фор­ми­ру­ет­ся мас­со­вая куль­ту­ра, об­ра­зо­ва­ние ста­но­вит­ся дос­туп­ным для ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния, уве­ли­чи­ва­ет­ся средняя про­дол­жи­тель­ность жиз­ни. В со­ци­аль­но-ан­тро­по­ло­гической сфе­ре из­ме­не­ния свя­за­ны с ус­та­нов­кой на раз­ви­тие ин­ди­ви­ду­аль­ной сво­бо­ды, ини­циа­тив­ной и от­вет­ст­вен­ной лич­но­сти, от­кры­той ин­но­ва­ци­ям. До­ми­ни­ро­ва­ние «пер­вич­ных» групп (се­мьи, об­щи­ны) в опы­те ин­ди­ви­да ус­ту­па­ет ме­сто оп­ре­де­ляю­ще­му влия­нию «вто­рич­ных» струк­тур (ор­га­ни­за­ций) с их мно­же­ст­вом фраг­мен­тар­ных ро­лей и аб­ст­ракт­но-без­лич­ным ха­рак­те­ром от­но­ше­ний (см. От­чу­ж­де­ние).

Пат­ри­ар­халь­ная се­мья, ох­ва­ты­ваю­щая несколько по­ко­ле­ний и вы­пол­няю­щая функ­цию про­из­водственной ячей­ки, ут­ра­чи­ва­ет своё зна­че­ние, а ти­пич­ной фор­мой се­мей­но­го сою­за ста­но­вит­ся нук­ле­ар­ная се­мья. Основными цен­но­стя­ми со­ци­аль­но­го уст­рой­ст­ва об­ществ модерна, взаи­мо­до­пол­няю­щи­ми друг дру­га, пред­ста­ют кон­ку­рен­ция и со­ли­дар­ность.

Тра­ди­ци­он­ное и со­вре­мен­ное об­ще­ст­ва не­ред­ко про­ти­во­пос­тав­ля­ют­ся и по ха­рак­те­ру про­цес­сов, в них со­вер­шаю­щих­ся: ис­то­рического дви­же­ния пер­во­го опи­сы­ва­ют­ся при по­мо­щи ме­та­фор цик­ла (см. Кру­го­во­ро­та ис­то­ри­че­ско­го тео­рии), вто­рое же на­де­ля­ет­ся ка­че­ст­ва­ми по­сто­ян­но­го ди­на­миз­ма, по­сту­па­тель­но­го раз­ви­тия, спо­соб­но­стью пре­одо­ле­вать не­из­беж­но воз­ни­каю­щие при этом кон­флик­ты и про­ти­во­ре­чия.

В по­зи­ти­ви­ст­ском эво­лю­цио­низ­ме XIX века (О. Конт, Г. Спен­сер, Г.Т. Бокль, Л.Ф. Уорд) и мар­ксиз­ме , про­дол­жав­ших ли­нию про­све­ти­тель­ских тео­рий про­грес­са (А.Р.Ж. Тюр­го, М.Ж.А. Кон­дор­се) и ге­ге­лев­ской фи­ло­со­фии ис­то­рии, об­ще­ст­во модерна рас­смат­ри­ва­лось как не­об­хо­ди­мая ста­дия со­ци­аль­но­го раз­ви­тия, дви­же­ния от «ме­нее со­вер­шен­но­го» к «бо­лее со­вер­шен­но­му», от­ме­чен­но­го в то же вре­мя рос­том сво­бо­ды.

Опи­са­ния черт «тра­ди­ци­он­но­го» и «со­вре­мен­но­го» об­ществ в со­цио­ло­гической мыс­ли обыч­но пред­ста­ва­ли как иде­аль­ные ти­пы, схе­ма­ти­зи­рую­щие эм­пи­рическое раз­но­об­ра­зие кон­крет­ных ис­то­рических форм со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции, например в оп­по­зи­ци­ях «во­ен­но­го» и «про­мыш­лен­но­го» об­ще­ст­ва (Г. Спен­сер), «общ­но­сти» [Gemeinschaft] и «об­ще­ст­ва» [Gesellschaft] (Ф. Тён­нис), ме­ха­ниче­ской и ор­га­ни­че­ской со­ли­дар­но­сти (Э. Дюрк­гейм), ма­те­ри­аль­ной [суб­стан­ци­аль­ной] и фор­маль­ной [ин­ст­ру­мен­таль­ной] ра­цио­наль­но­сти (М. Ве­бер, Г. Зим­мель, В. Зом­барт и др.), за­кры­то­го и от­кры­то­го об­ще­ст­ва (К. Поп­пер), де­ре­вен­ско­го и го­род­ско­го ук­ла­дов жиз­ни (Р. Парк, Л. Вирт) и др.

В про­стых ста­ди­аль­ных схе­мах все­мир­но-ис­то­рического про­цес­са но­во­ев­ро­пей­ский «об­ра­зец» модерна обыч­но при­зна­вал­ся уни­вер­саль­ным и эта­лон­ным, а дви­же­ние иных об­ществ по пу­ти мо­дер­ни­за­ции, про­ло­жен­но­му западными стра­на­ми, - за­ко­но­мер­ным и/или же­ла­тель­ным.

С другой сто­ро­ны, многие ав­то­ры, осо­бен­но с начала XX века, ука­зы­ва­ли на ис­клю­чи­тель­ность но­во­ев­ро­пей­ско­го опы­та со­ци­аль­ной транс­фор­ма­ции, обу­слов­лен­но­го уни­каль­ной ком­би­на­ци­ей це­ло­го ря­да эко­но­мических, по­ли­тических и куль­тур­ных ус­ло­вий, от­сут­ст­во­вав­ших в другие эпо­хи и в других ре­гио­нах ми­ра. Этот под­ход сфор­му­ли­ро­ван М. Ве­бе­ром в его срав­ни­тель­но-со­цио­ло­гических ис­сле­до­ва­ни­ях по­ли­ти­ко-пра­во­вых и хо­зяй­ст­вен­ных ин­сти­ту­тов, го­род­ских со­об­ществ, эти­ки ми­ро­вых ре­ли­гий. В про­ник­ну­той ис­то­рическим пес­си­миз­мом фи­ло­со­фии О. Шпенг­ле­ра многие чер­ты за­пад­но­го модерна (ра­цио­наль­ный ак­ти­визм, тех­но­кра­тическое мыш­ле­ние, при­ори­тет ма­те­ри­аль­но-прак­тических ин­те­ре­сов) вы­во­ди­лись из са­мо­быт­ных осо­бен­но­стей за­пад­ной («фау­стов­ской») куль­ту­ры, при­ни­маю­щей в Но­вей­шее вре­мя фор­му «ци­ви­ли­за­ции», и ха­рак­те­ри­зо­ва­лись при этом как при­знак ду­хов­ной де­гра­да­ции.

Ан­тро­по­ло­гическая кри­ти­ка модерна пред­став­ле­на в кон­цеп­ци­ях «со­ци­аль­ной и куль­тур­ной ди­на­ми­ки» П.А. Со­ро­ки­на, «диа­лек­ти­ки Про­све­ще­ния» М. Хорк­хай­ме­ра и Т. Адор­но, «од­но­мер­но­го че­ло­ве­ка» Г. Мар­ку­зе, «со­ци­аль­но­го ха­рак­те­ра» Э. Фром­ма и Д. Рис­ме­на, а так­же в ра­бо­тах А.И. Гер­це­на , К.Н. Ле­он­ть­е­ва, Н.А. Бер­дяе­ва , М. Ше­ле­ра, Х. Ор­те­ги-и-Гас­се­та, Й. Хёй­зин­ги, Л. Мам­фор­да и других ев­ропейских, россиких и американских мыс­ли­те­лей и пуб­ли­ци­стов XIX -XX веков.

Во второй половине XX века бы­ло дос­тиг­ну­то по­ни­ма­ние то­го, что аб­ст­ракт­ная мо­дель модерна, по­стро­ен­ная на обоб­ще­нии западно-ев­ропейского и се­ве­ро­американского опы­та пред­ше­ст­вую­щих сто­ле­тий, лишь при­бли­зи­тель­но опи­сы­ва­ет кон­крет­ные реа­лии со­ци­аль­ных сис­тем те­ку­ще­го вре­ме­ни (например, ха­рак­тер­ная для ав­то­ри­тар­ных и то­та­ли­тар­ных го­су­дарств апел­ля­ция к кол­лек­ти­ви­ст­ским цен­но­стям; ин­ду­ст­риа­лизм, ос­но­ван­ный на пла­но­вом хо­зяй­ст­ве и ди­рек­тив­ном управ­ле­нии, и т. п.). Ана­лиз их струк­тур­но­го и куль­тур­но­го раз­но­об­ра­зия на­шёл от­ра­же­ние в кон­цеп­ции «мно­же­ст­вен­ных мо­дер­нов» (Ш. Эй­зен­штадт).

Кро­ме то­го, об­раз клас­сического модерна в не­кото­рых со­ци­аль­ных тео­ри­ях счи­та­ет­ся ус­та­рев­шим и не впол­не аде­к­ват­ным сред­ст­вом опи­са­ния имен­но по от­но­ше­нию к но­вей­ше­му опы­ту западных об­ществ, всту­пив­ших по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны, по мне­нию ря­да ав­то­ров, в прин­ци­пи­аль­но но­вую фа­зу сво­его раз­ви­тия (по­стин­ду­ст­ри­аль­ное об­ще­ст­во, ин­фор­ма­ци­он­ное об­ще­ст­во, по­стмо­дерн , об­ще­ст­во по­ст­ма­те­риа­ли­стич. цен­но­стей, ци­ви­ли­за­ция «треть­ей вол­ны»).

Во­прос о том, яв­ля­ет­ся ли модерн «за­вер­шён­ным про­ек­том» ли­бо про­дол­жа­ет по­сто­ян­но ви­до­из­ме­нять­ся при со­хра­не­нии при­су­щих ему фун­даментальных свойств, ос­та­ёт­ся те­мой ост­рых дис­кус­сий в конце XX - начале XXI веков (Ю. Ха­бер­мас, З. Бау­ман, Э. Гид­денс).

Дополнительная литература:

Eisenstadt S. N. Tradition, change, and modernity. N. Y., 1973;

Comparative moder­nization / Ed. C. E. Black. N. Y., 1976;

Inke­les A. Exploring individual modernity. N. Y., 1983;

Kumar K. The rise of modern society: aspects of the social and political development of the West. Oxf., 1988;

Giddens A. The consequen­ces of modernity. Stanford, 1990;

Social change and modernity / Ed. H. Haferkamp, N. J. Smel­ser. Berk., 1992;

Арон Р. Де­мо­кра­тия и то­та­ли­та­ризм. М., 1993;

Бро­дель Ф. Ди­на­ми­ка ка­пи­та­лиз­ма. Смо­ленск, 1993;

Бер­гер П. Ка­пи­та­ли­сти­че­ская ре­во­лю­ция: 50 те­зи­сов о про­цве­та­нии, ра­вен­ст­ве и сво­бо­де. М., 1994;

Le­vy M. J. Modernization and the structure of societies. New Brunswick, 1996;

Штомп­ка П. Со­цио­ло­гия со­ци­аль­ных из­ме­не­ний. М., 1996;

Пар­сонс Т. Сис­те­ма со­вре­мен­ных об­ществ. М., 1998;

Но­вая по­стин­ду­ст­ри­аль­ная вол­на на За­па­де. М., 1999;

Бек У. Об­ще­ст­во рис­ка. На пу­ти к дру­го­му мо­дер­ну. М., 2000;

Ней­сбит Дж. Ме­гат­рен­ды. М., 2003;

По­ля­ко­ва Н. Л. ХХ век в со­цио­ло­ги­че­ских тео­ри­ях об­ще­ст­ва. М., 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)