МОДЕРН в социальных науках
МОДЕ́РН в социальных науках (от франц. moderne - новый, новейший, современный) (главным образом в социологии) - предельно широко понимаемая эпоха социального развития человечества, совпадающая исторически с Новым временем, а также обобщённая характеристика обществ современного типа в их противопоставлении традиционному обществу.
Во втором значении термин «Модерн» употребляется наряду с более специальными (индустриальное общество, массовое общество, капитализм и т. п.).
Характерными чертами общества модерна считаются: в экономической сфере - развитие рыночных, товарообменных и денежных отношений, разложение самодостаточных локальных структур, основанных на натуральном хозяйстве, и переориентация хозяйственной деятельности на расширенное воспроизводство, вытеснение ручного труда машинным в процессе индустриализации, высокий уровень разделения труда и профессиональной специализации, что приводит к массовому производству и массовому потреблению товаров; в социально-политической сфере - становление и развитие гражданского общества, сетей свободных ассоциаций и объединений граждан, представительной демократии и правового государства, установка на подконтрольность власти, призванной выражать интересы многочисленных слоёв населения, упразднение сословной стратификации («приписанных статусов») и юридически декларируемое «равенство возможностей» (статусы достигаются), высокая социальная мобильность, регуляция поведения не через обычаи и «нравы», а через правовые и контрактные отношения («писаные» нормы) при осознании их конвенционального и потенциально изменчивого характера.
Трансформируется и отношение человека к природе: приспособление к ней сменяется в «технократической цивилизации» общества модерн господством над ней, активным вмешательством в ход природных процессов и расширением искусственных сред обитания (города-мегаполисы, урбанизм как «образ жизни»).
Ведущей социокультурной тенденцией становится рационализация, она проявляется в секуляризации, сопровождающейся признанием вероисповедания «частным делом», в утверждении авторитета науки и экспертных форм знания, в легитимации сугубо утилитарной ориентации действия, в плюрализме ценностных ориентаций и связанной с этим толерантности.
Формируется массовая культура, образование становится доступным для широких слоёв населения, увеличивается средняя продолжительность жизни. В социально-антропологической сфере изменения связаны с установкой на развитие индивидуальной свободы, инициативной и ответственной личности, открытой инновациям. Доминирование «первичных» групп (семьи, общины) в опыте индивида уступает место определяющему влиянию «вторичных» структур (организаций) с их множеством фрагментарных ролей и абстрактно-безличным характером отношений (см. Отчуждение).
Патриархальная семья, охватывающая несколько поколений и выполняющая функцию производственной ячейки, утрачивает своё значение, а типичной формой семейного союза становится нуклеарная семья. Основными ценностями социального устройства обществ модерна, взаимодополняющими друг друга, предстают конкуренция и солидарность.
Традиционное и современное общества нередко противопоставляются и по характеру процессов, в них совершающихся: исторического движения первого описываются при помощи метафор цикла (см. Круговорота исторического теории), второе же наделяется качествами постоянного динамизма, поступательного развития, способностью преодолевать неизбежно возникающие при этом конфликты и противоречия.
В позитивистском эволюционизме XIX века (О. Конт, Г. Спенсер, Г.Т. Бокль, Л.Ф. Уорд) и марксизме, продолжавших линию просветительских теорий прогресса (А.Р.Ж. Тюрго, М.Ж.А. Кондорсе) и гегелевской философии истории, общество модерна рассматривалось как необходимая стадия социального развития, движения от «менее совершенного» к «более совершенному», отмеченного в то же время ростом свободы.
Описания черт «традиционного» и «современного» обществ в социологической мысли обычно представали как идеальные типы, схематизирующие эмпирическое разнообразие конкретных исторических форм социальной организации, например в оппозициях «военного» и «промышленного» общества (Г. Спенсер), «общности» [Gemeinschaft] и «общества» [Gesellschaft] (Ф. Тённис), механической и органической солидарности (Э. Дюркгейм), материальной [субстанциальной] и формальной [инструментальной] рациональности (М. Вебер, Г. Зиммель, В. Зомбарт и др.), закрытого и открытого общества (К. Поппер), деревенского и городского укладов жизни (Р. Парк, Л. Вирт) и др.
В простых стадиальных схемах всемирно-исторического процесса новоевропейский «образец» модерна обычно признавался универсальным и эталонным, а движение иных обществ по пути модернизации, проложенному западными странами, - закономерным и/или желательным.
С другой стороны, многие авторы, особенно с начала XX века, указывали на исключительность новоевропейского опыта социальной трансформации, обусловленного уникальной комбинацией целого ряда экономических, политических и культурных условий, отсутствовавших в другие эпохи и в других регионах мира. Этот подход сформулирован М. Вебером в его сравнительно-социологических исследованиях политико-правовых и хозяйственных институтов, городских сообществ, этики мировых религий. В проникнутой историческим пессимизмом философии О. Шпенглера многие черты западного модерна (рациональный активизм, технократическое мышление, приоритет материально-практических интересов) выводились из самобытных особенностей западной («фаустовской») культуры, принимающей в Новейшее время форму «цивилизации», и характеризовались при этом как признак духовной деградации.
Антропологическая критика модерна представлена в концепциях «социальной и культурной динамики» П.А. Сорокина, «диалектики Просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно, «одномерного человека» Г. Маркузе, «социального характера» Э. Фромма и Д. Рисмена, а также в работах А.И. Герцена, К.Н. Леонтьева, Н.А. Бердяева, М. Шелера, Х. Ортеги-и-Гассета, Й. Хёйзинги, Л. Мамфорда и других европейских, россиких и американских мыслителей и публицистов XIX -XX веков.
Во второй половине XX века было достигнуто понимание того, что абстрактная модель модерна, построенная на обобщении западно-европейского и североамериканского опыта предшествующих столетий, лишь приблизительно описывает конкретные реалии социальных систем текущего времени (например, характерная для авторитарных и тоталитарных государств апелляция к коллективистским ценностям; индустриализм, основанный на плановом хозяйстве и директивном управлении, и т. п.). Анализ их структурного и культурного разнообразия нашёл отражение в концепции «множественных модернов» (Ш. Эйзенштадт).
Кроме того, образ классического модерна в некоторых социальных теориях считается устаревшим и не вполне адекватным средством описания именно по отношению к новейшему опыту западных обществ, вступивших после Второй мировой войны, по мнению ряда авторов, в принципиально новую фазу своего развития (постиндустриальное общество, информационное общество, постмодерн, общество постматериалистич. ценностей, цивилизация «третьей волны»).
Вопрос о том, является ли модерн «завершённым проектом» либо продолжает постоянно видоизменяться при сохранении присущих ему фундаментальных свойств, остаётся темой острых дискуссий в конце XX - начале XXI веков (Ю. Хабермас, З. Бауман, Э. Гидденс).
Дополнительная литература:
Eisenstadt S. N. Tradition, change, and modernity. N. Y., 1973;
Comparative modernization / Ed. C. E. Black. N. Y., 1976;
Inkeles A. Exploring individual modernity. N. Y., 1983;
Kumar K. The rise of modern society: aspects of the social and political development of the West. Oxf., 1988;
Giddens A. The consequences of modernity. Stanford, 1990;
Social change and modernity / Ed. H. Haferkamp, N. J. Smelser. Berk., 1992;
Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993;
Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993;
Бергер П. Капиталистическая революция: 50 тезисов о процветании, равенстве и свободе. М., 1994;
Levy M. J. Modernization and the structure of societies. New Brunswick, 1996;
Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996;
Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998;
Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999;
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000;
Нейсбит Дж. Мегатренды. М., 2003;
Полякова Н. Л. ХХ век в социологических теориях общества. М., 2004.