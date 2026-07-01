МОДЕНА
МОДЕНА - город в Северной Италии, в области Эмилия-Романья, административный центр провинции Модена.
Население 187 тыс. человек (2011 год). Расположена на Паданской равнине, между притоками р. По - Панаро и Секкья.
Возникла как поселение лигуров под названием Муоина (Muoina). В начале IV века до н. э. завоёвана бойями, около 218 года, в ходе войн с кельтами, захвачена римлянами, с 183 года римская колония Мутина (Mutina), расположенная на Эмилиевой дороге.
В 43 году до н. э. в сражении у Модены войска Марка Антония потерпели поражение от армии Гая Цезаря Октавиана (см. в ст. Август), что решило исход Мутинской войны. В III веке н. э. христианизирована, с IV века резиденция епископов. В 452 году разрушена гуннами под предводительством Аттилы, с 568 года в Лангобардском королевстве, с 774 года во Франкском государстве.
В 822 году епископы Модены получили привилегии от Людовика Благочестивого, при епископе Людовике (конец IX века) превращена в мощную крепость, предназначенную для защиты от набегов венгров.
С середины XI века под властью Матильды Тосканской, после смерти которой в 1115 году Модена стала развиваться как независимая коммуна. В 1167 году вступила в Ломбардскую лигу. В середине XII века во время борьбы гвельфов и гибеллинов захватывалась гвельфами, в 1264 году гибеллины были изгнаны из города. В 1288 году в Модене установлена синьория маркграфов (с 1452 года герцогов) д’Эсте, просуществовавшая с небольшими перерывами (в 1306-1336 годы и 1510-1527 годы) до 1860 года. С 1598 года столица Моденского герцогства. В 1796-1814 годы последовательно в Циспаданской республике, Цизальпинской республике, Итальянской республике 1802-1805 годы и Итальянском королевстве. В 1860 году присоединилась к Сардинскому королевству и в 1861 году вошла в единое итальянское государство.
Ансамбль центральной площади Пьяцца Гранде (включён в список Всемирного наследия) сформировался в эпоху романики: собор Сан-Джеминиано (1099-1106 годы, освящён в 1184 году, архитектор Ланфранко, перестраивался в конце XII - начале XIV веков; на фасаде - рельефы скульптора Вилиджельмо, около 1099-1106 годов, а также конец XII-XIII веков; в интерьере - алтарная преграда с кафедрой, украшенные рельефами со сценами «Страстей», около 1160-1170 годы, мастер Ансельмо да Кампионе), башня Гирландина (Торре-Чивика; нижняя квадратная часть - XII век, венчающие октагон и шатёр - 1261-1319 годы), Палаццо Комунале (начало строительства с 1046 года, башня Торре-дель-Оролоджо - конец XV века, дворец перестраивался в XVII-XVIII веках, ныне муниципалитет).
На месте средне-векового замка д’Эсте с 1634 года началось возведение резиденции герцогов д’Эсте Палаццо Дукале (архитектор Б. Аванцини, дальнейшие изменения в проект внесены Пьетро да Кортоной, Дж.Л. Бернини, Ф. Борромини; ныне Военная академия и музей). В стиле барокко церкви Сан-Карло (1664 год, Аванцини), Сан-Винченцо (XVII век, П. Реджано, Б. Кастаньини), Сант-Агостино (XIV век, перестроена в 1662-1670 годы), Сан-Джорджо (с 1647 года, Г. Вигарани).
В XIX веке в историческом центре возведён городской театр («Театро Комунале», 1838-1841 годы, архитектор Ф. Ванделли) в стиле классицизма. Памятник революционеру Чиро Менотти (1879 год, скульптор Ч. Сигинольфи).
Академия наук, литературы и искусств (1683 год), Военная академия (1678 год; при ней - исторический музей). Университет (основан в 1175 году, один из старейших в Европе; при университете - геофизическая обсерватория, 1826 год; геологический музей, 1927 год). Исследовательский, издательский и выставочный центр старинной и современной гравюры (Laboratorio d’arte grafica di Modena, 1979 год).
Библиотеки: Академии наук, литературы и искусств, университета (1772 год), городская, Государственного архива г. Модена и др. Музейный комплекс Палаццо деи-Музеи [с 1881 года; включает: музеи - искусств, Рисорджименто, слепков, археологии и этнологии; библиотеку д’Эсте (основана в Ферраре в 1393 оду, в Модене с XVI века), галерею д’Эсте, собрание надгробных плит д’Эсте].
Среди других музеев: естественной истории (создан в 1989 году путём объединения ранее существовавших музеев), собора (с конца XIX века), исторический (1931 год), фотомузей (2001 год).
Городская галерея (1959 год; современная живопись и фотография; в её составе - музей этикеток, 1986 год). В г. Маранелло (в 20 км к югу от Модена) - «Галерея Феррари» и автомузей «Формулы-1». «Театро Комунале» (1838 год; с 2007 года им. Л. Паваротти). Многофункциональный концертно-выставочный комплекс «Forum Guido Monzani». Городской парк (1598 год). Ботанический сад (1758 год). Ежегодно проводятся: сельскохозяйственная ярмарка, карнавал, музыкальные «Вечера герцогов д’Эсте», слёт владельцев автомобилей «Ferrari».
Модена - центр производства дорогих спортивных автомобилей «Ferrari» (в Модене - выпуск двигателей, запчастей; в г. Маранелло - автосборочный завод), «Maserati» (сборка автомобилей) и «Lamborghini» (в Сант-Агата-Болоньезе, близ Модены); небольшие фирмы, специализирующиеся в области автомобильного дизайна.
Модена - крупный центр производства керамических изделий, огнеупорных материалов (в городе и провинции сосредоточена большая часть производственных мощностей отрасли; г. Сассуоло - один из крупнейших в мире центров керамического производства). Производство кузовов автобусов, тракторов (компания «ATA s. r. l.»), железнодорожного оборудования; мопедов, мотороллеров и велосипедов («Motron s. r. l.»), оборудования для полиграфической и пищевой промышленности. Предприятия электротехнической и электронной, химической (минеральные удобрения), кожевенно-обувной, текстильной, трикотажной (большая часть мощностей - в г. Карпи, провинция Модена), швейной (главным образом женская и детская одежда), пищевой (мукомольная, обработка риса, выпуск колбас и копчёностей, сыров, бальзамического уксуса и др.) промышленности.
Сталелитейный завод компании «Acciaieria di Rubiera S. p. A.».