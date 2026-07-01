МОДЕНА

МОДЕНА - го­род в Северной Ита­лии, в области Эми­лия-Ро­ма­нья, административный центр провинции Мо­де­на.

Население 187 тыс. человек (2011 год). Рас­по­ло­же­на на Па­дан­ской рав­ни­не, ме­ж­ду при­то­ка­ми р. По - Па­на­ро и Сек­кья.

Воз­ник­ла как по­се­ле­ние ли­гу­ров под названием Муо­и­на (Muoina). В начале IV века до н. э. за­воё­ва­на бой­я­ми, около 218 года, в хо­де войн с кель­та­ми, за­хва­че­на рим­ля­на­ми, с 183 года римская ко­ло­ния Му­ти­на (Mutina), рас­по­ло­жен­ная на Эми­лие­вой до­ро­ге.

В 43 году до н. э. в сра­же­нии у Модены вой­ска Мар­ка Ан­то­ния по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от ар­мии Гая Це­за­ря Ок­та­виа­на (см. в ст. Ав­густ), что ре­ши­ло ис­ход Му­тин­ской вой­ны. В III веке н. э. хри­стиа­ни­зи­ро­ва­на, с IV века ре­зи­ден­ция епи­ско­пов. В 452 году раз­ру­ше­на гун­на­ми под пред­во­ди­тель­ст­вом Ат­ти­лы , с 568 года в Лан­го­бард­ском ко­ро­лев­ст­ве, с 774 года во Франк­ском го­су­дар­ст­ве.

В 822 году епи­ско­пы Модены по­лу­чи­ли при­ви­ле­гии от Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го, при епископе Лю­до­ви­ке (конец IX века) пре­вра­ще­на в мощ­ную кре­пость, пред­на­зна­чен­ную для за­щи­ты от на­бе­гов венг­ров.

С середины XI века под вла­стью Ма­тиль­ды Тос­кан­ской, по­сле смер­ти ко­то­рой в 1115 году Модена ста­ла раз­ви­вать­ся как не­за­ви­си­мая ком­му­на. В 1167 году всту­пи­ла в Лом­бард­скую ли­гу. В середине XII века во вре­мя борь­бы гвель­фов и ги­бел­ли­нов за­хва­ты­ва­лась гвель­фа­ми, в 1264 году ги­бел­ли­ны бы­ли из­гна­ны из го­ро­да. В 1288 году в Модене ус­та­нов­ле­на синь­о­рия марк­гра­фов (с 1452 года гер­цо­гов) д’Эсте, про­су­ще­ст­во­вав­шая с не­боль­ши­ми пе­ре­ры­ва­ми (в 1306-1336 годы и 1510-1527 годы) до 1860 года. С 1598 года сто­ли­ца Мо­ден­ско­го гер­цог­ст­ва. В 1796-1814 годы по­сле­до­ва­тель­но в Цис­па­дан­ской рес­пуб­ли­ке, Ци­заль­пин­ской рес­пуб­ли­ке, Италь­ян­ской рес­пуб­ли­ке 1802-1805 годы и Итальянском ко­ро­лев­ст­ве. В 1860 году при­сое­ди­ни­лась к Сар­дин­ско­му ко­ро­лев­ст­ву и в 1861 году во­шла в еди­ное итальянское государство.

Ан­самбль центральной площади Пьяц­ца Гран­де (вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия) сфор­ми­ро­вал­ся в эпо­ху ро­ма­ни­ки: со­бор Сан-Дже­ми­ниа­но (1099-1106 годы, ос­вя­щён в 1184 году, архитектор Лан­фран­ко, пе­ре­страи­вал­ся в конце XII - начале XIV веков; на фа­са­де - релье­фы скульп­то­ра Ви­ли­джель­мо, около 1099-1106 годов, а так­же конец XII-XIII веков; в ин­терь­е­ре - ал­тар­ная пре­гра­да с ка­фед­рой, ук­ра­шен­ные рель­е­фа­ми со сце­на­ми «Стра­стей», около 1160-1170 годы, мас­тер Ан­сель­мо да Кам­пио­не), баш­ня Гир­лан­ди­на (Тор­ре-Чи­ви­ка; ниж­няя квад­рат­ная часть - XII век, вен­чаю­щие ок­та­гон и ша­тёр - 1261-1319 годы), Па­лац­цо Ко­му­на­ле (на­ча­ло строи­тель­ст­ва с 1046 года, баш­ня Тор­ре-дель-Оро­лод­жо - конец XV века, дво­рец пе­ре­страи­вал­ся в XVII-XVIII веках, ны­не му­ни­ци­па­ли­тет).

На мес­те средне-векового зам­ка д’Эсте с 1634 года на­ча­лось воз­ве­де­ние ре­зи­ден­ции гер­цо­гов д’Эсте Па­лац­цо Ду­ка­ле (архитектор Б. Аван­ци­ни, даль­ней­шие из­ме­не­ния в про­ект вне­се­ны Пьет­ро да Кор­то­ной, Дж.Л. Бер­ни­ни, Ф. Бор­ро­ми­ни; ны­не Во­енная ака­де­мия и му­зей). В сти­ле ба­рок­ко церк­ви Сан-Кар­ло (1664 год, Аван­ци­ни), Сан-Вин­чен­цо (XVII век, П. Ред­жа­но, Б. Кас­тань­и­ни), Сант-Аго­сти­но (XIV век, пе­ре­строе­на в 1662-1670 годы), Сан-Джорд­жо (с 1647 года, Г. Ви­га­ра­ни).

В XIX веке в ис­то­рическом цен­тре воз­ве­дён городской те­атр («Те­ат­ро Ко­му­на­ле», 1838-1841 годы, архитектор Ф. Ван­дел­ли) в сти­ле клас­си­циз­ма . Па­мят­ник ре­во­лю­цио­не­ру Чи­ро Ме­нот­ти (1879 год, скульп­тор Ч. Си­ги­ноль­фи).

Ака­де­мия на­ук, литературы и ис­кусств (1683 год), Во­енная ака­де­мия (1678 год; при ней - ис­то­рический му­зей). Университет (ос­но­ван в 1175 году, один из ста­рей­ших в Ев­ро­пе; при университете - гео­фи­зическая об­сер­ва­то­рия, 1826 год; гео­ло­гический му­зей, 1927 год). Ис­сле­до­ва­тель­ский, из­да­тель­ский и вы­ста­воч­ный центр ста­рин­ной и современной гра­вю­ры (Laboratorio d’arte grafica di Modena, 1979 год).

Библиотеки: Ака­де­мии на­ук, литературы и ис­кусств, университета (1772 год), го­род­ская, Государственного ар­хи­ва г. Мо­де­на и др. Му­зей­ный ком­плекс Па­лац­цо деи-Му­зеи [с 1881 года; вклю­ча­ет: му­зеи - ис­кусств, Ри­сорд­жи­мен­то, слеп­ков, ар­хео­ло­гии и эт­но­ло­гии; библиотеку д’Эсте (ос­но­ва­на в Фер­ра­ре в 1393 оду, в Модене с XVI века), га­ле­рею д’Эс­те, со­б­ра­ние над­гроб­ных плит д’Эс­те].

Сре­ди других му­зе­ев: ес­тественной ис­то­рии (соз­дан в 1989 году пу­тём объ­е­ди­не­ния ра­нее су­ще­ст­во­вав­ших му­зе­ев), со­бо­ра (с конца XIX века), ис­то­рический (1931 год), фо­то­му­зей (2001 год).

Городская га­ле­рея (1959 год; современная жи­во­пись и фо­то­гра­фия; в её со­ста­ве - му­зей эти­ке­ток, 1986 год). В г. Ма­ра­нел­ло (в 20 км к югу от Модена) - «Га­ле­рея Фер­ра­ри» и ав­то­му­зей «Фор­му­лы-1». «Те­ат­ро Ко­му­на­ле» (1838 год; с 2007 года им. Л. Па­ва­рот­ти). Мно­го­функ­цио­наль­ный кон­церт­но-вы­ста­воч­ный ком­плекс «Forum Guido Mon­zani». Городской парк (1598 год). Бо­та­нический сад (1758 год). Еже­год­но про­во­дят­ся: сельскохозяйственная яр­мар­ка, кар­на­вал, музыкальные «Ве­че­ра гер­цо­гов д’Эс­те», слёт вла­дель­цев ав­то­мо­би­лей «Fer­rari».

Модена - центр про­изводства до­ро­гих спор­тивных ав­то­мо­би­лей «Ferrari» (в Модене - вы­пуск дви­га­те­лей, запчас­тей; в г. Ма­ра­нел­ло - ав­то­сбо­роч­ный за­вод), «Ma­se­rati» (сбор­ка ав­то­мо­би­лей) и «Lam­borghini» (в Сант-Ага­та-Бо­лонь­е­зе, близ Модены); не­боль­шие фир­мы, спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся в об­лас­ти ав­то­мо­биль­но­го ди­зай­на.

Модена - круп­ный центр про­изводства ке­ра­мических из­де­лий, ог­не­упор­ных ма­те­риа­лов (в го­ро­де и про­вин­ции со­сре­до­то­че­на большая часть про­из­водственных мощ­но­стей от­рас­ли; г. Сас­суо­ло - один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров ке­ра­мического про­изводства). Про­изводство ку­зо­вов ав­то­бу­сов, трак­то­ров (ком­па­ния «ATA s. r. l.»), железнодорожного обо­ру­до­ва­ния; мо­пе­дов, мо­то­рол­ле­ров и ве­ло­си­пе­дов («Mot­ron s. r. l.»), обо­ру­до­ва­ния для по­ли­гра­фической и пи­ще­вой промышленности. Пред­при­ятия элек­тро­тех­нической и элек­трон­ной, хи­мической (ми­неральные удоб­ре­ния), ко­же­вен­но-обув­ной, тек­стиль­ной, три­ко­таж­ной (большая часть мощ­но­стей - в г. Кар­пи, провинция Мо­де­на), швей­ной (главным образом жен­ская и дет­ская оде­ж­да), пи­ще­вой (му­ко­моль­ная, об­ра­бот­ка ри­са, вы­пуск кол­бас и коп­чё­но­стей, сы­ров, баль­за­мического ук­су­са и др.) промышленности.

Ста­ле­ли­тей­ный за­вод ком­па­нии «Acciaieria di Rubiera S. p. A.».

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